Na fotbal a do ruky Gambrinus. Tahle kombinace se maximálně vyplácí klubu TJ Sokol Škvorec. Oddíl z Prahy-východ nastupuje ve středočeské I.B třídě a k tradičním bitvám na trávníku si přidal ještě boje v oblíbeném projektu Gambrinus KOPEME ZA FOTBAL.

TJ Sokol Škvorec si díky projektu Gambrinus KOPEME ZA FOTBAL užívá mnoha odměn a zážitků. Ve VÝKOPNÉ byl klub vůbec nejlepším v celé České republice. | Foto: TJ Sokol Škvorec

„V projektu už jsme zapojení dobré tři roky, tehdy mě na internetu upoutala reklama na Gambrinus KOPEME ZA FOTBAL. Začal jsem se o to zajímat a zjišťovat, co to všechno obnáší. Jedeme dobře, máme velkou fanouškovskou základnu, kluci z týmu pomáhají, paráda,“ říká spokojeně škvorecký Petr Mařík, který má v klubu akci od Gambrinusu na starost.