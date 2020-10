Ale nenechte se mýlit. Není to tak jednoduché, jak se zdá. Nejde totiž o jednoho hráče. Jeden gól má na svědomí hrající předseda klubu Pavel Novák starší, pět branek potom nasázel jeho syn stejného jména, který je aktuálně s devatenácti trefami i nejlepším kanonýrem celé soutěže.

A aby toho nebylo málo, v Oskavě působí rovněž Jiří Novák, ten je bratrem staršího Pavla a strýcem mladšího.

A rovněž on se do osudu sobotního zápasu proti Leštině výrazně zapsal. Bohužel trochu negativně, když byl vyloučen.

„Byla to tentokrát taková rodinná záležitost, jsme v mužstvu tři Nováci. Já s tátou jsme dávali góly a strýc dostal červenou,“ potvrdil se smíchem Deníku Pavel Novák mladší, který se stal kanonýrem uplynulého víkendu.

Šikovný střelec má v dosavadním ročníku kromě posledního pětigólového představení na kontě již tři hattricky a kromě úvodního duelu sezóny zatím skóroval v každém utkání letošního okresního přeboru.

„Ale ty góly jsou zásluhou celého týmu, mých spoluhráčů, kteří mně připraví ty šance a já jsem jako útočník vždy už jen na konci celé akce. S Leštinou jsme byli především rádi, že se nám podařilo vyhrát, protože o půlce jsme prohrávali,“ uvedl dále skromným hlasem nejmladší z oskavských Nováků.

Máme dobře našlápnuto

„Každopádně když se člověku takto daří a navíc i mužstvo vyhrává, můžeme všichni být psychicky v pohodě. V kabině je výborná nálada, zatím máme dobře našlápnuto. Bylo by pěkné ten okres letos vyhrát,“ říká Pavel Novák mladší.

Svůj střelecký potenciál ukázal už dříve i na vyšší úrovni. Dva roky zpátky působil v Medlově, kde byl druhým nejlepším střelcem krajského přeboru.

„Potom jsem se ale vrátil domů s tím, že pomůžu klukům, navíc táta tady šéfuje klubu, tak teď prostě kopu za Oskavu. Určitě ale neříkám, že jsem si zavřel vrátka do vyšší soutěže,“ konstatuje Pavel Novák mladší.

A na jakou gólovou metu by chtěl vlastně v letošním ročníku okresního přeboru v barvách Oskavy dosáhnout?

„V loňské sezóně, která se nedohrála, kdy jsme ještě působili ve třetí třídě, jsem se s tátou vsadil o bednu piva, že dám šedesát gólů. Teď už hrajeme o soutěž výš, takže opravdu nevím. Snad to číslo v kolonce branek bude co nejvyšší, abych co nejvíc pomohl mužstvu,“ dodal s úsměvem oskavský střelec a nejproduktivnější člen klanu Nováků.