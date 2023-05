To byl gól. Fotbalista z Trinidadu a Tobaga výstavní ranou ukončil rekordní půst

/VIDEO/ Stadion pod Hankovým domem ve Dvoře Králové nad Labem byl ve středeční dohrávce 20. kola divize C svědkem šesti branek. Ta první ale opravdu stála za to. Domácí útočník Kwesi Randy Ian Allen se trefil z pětadvaceti metrů přímo do šibenice.

Nádherná branka z dílny Kwesi Randy Iana Allena, kterou otevřel skóre zápasu mezi Dvorem Králové nad Labem a Turnovem. | Video: Stanislav Ježek

Kanonýr Deníku Obávaný střelec Šálek se připomenul čtyřmi góly. Co se pije v Tovačově? Kdysi v mládeži nastřílel v dresu Dubu nad Moravou přes 50 gólů za sezonu. Zaujal tak i… Přečíst článek > Možná trhli rekord. Fotbalisté Dvora Králové nad Labem před středečním utkáním proti Turnovu ve Fortuna Divizi C neskórovali dlouhých 856 minut. Ať se přihlásí klub, který ve čtvrté nejvyšší soutěži pamatuje delší šňůru bez vstřelené branky. Leč hrozivá jarní série obohacená navíc o dva a půl podzimních zápasů je u konce a v dohrávce 20. kola ji dvorští hráči poslali k vodě čtyřbrankovou kanonádou do sítě tradičního soupeře Turnova. Euforie by se po gólových střelách dala na stadionu pod Hankovým domem doslova krájet. Zdroj: Renata Jírová „Možná si někdo mohl říkat, že jsme zapomněli, jak se góly slaví, ale nakonec se ukázalo, že tomu tak není,“ smál se po utkání dvougólový Tomáš Picha. Divizi za mateřský klub kope už dlouhých 12 sezon, v žádné z nich se však pravému obránci nestalo, že by se trefil více než jednou. A teď? Dvě branky v jediném utkání. Nebyl to ale čerstvý dvaatřicátník, kdo ukončil dlouhý střelecký půst podkrkonošského mužstva. První jarní gól Dvora zaznamenal Kwesi Randy Ian Allen. O pět let mladší borec, jehož vedení dvorského klubu přivedlo v létě z Trinidadu a Tobaga. Mimochodem z tohoto ostrovního státu v Karibském moři při severním pobřeží Jižní Ameriky hrají na břehu Labe hned tři fotbalisté. Gólman Zubrů Postava zařídil dva góly Kozlovic. Na soupisce i Zaťovič Nejzkušenější z nich se do středy v Česku střelecky prosadil pouze jednou, to když v podzimním derby na hřišti Náchoda v nastaveném čase vyrovnával na 2:2. Jeho rána z 9. minuty zápasu proti Turnovu ale patřila možná k jeho životním. Dobrých pětadvacet metrů od branky si postavil míč k trestnému kopu a nádhernou ranou trefil šibenici. Turnovský gólman Jan Franc neměl nárok. Dvoráci na jaře poprvé vedli a ne náhodou se z tribuny ozvalo „Pískej konec!“. Sudí Jonáš Klír tak samozřejmě neučinil a udělal dobře, v pohledném utkání totiž padlo dalších pět branek a domácí se o důležité vítězství připravit nenechali, čímž se vrátili do reálného boje o záchranu divize C. Mimochodem ta se ve Dvoře Králové nad Labem hraje nepřetržitě od podzimu 2004, tedy již dlouhých 19 sezon. Zdroj: Youtube A na závěr ještě zpět k onomu smutnému královédvorskému rekordu. Série bez vstřelené branky se na východě Čech zastavila na 865 minutách. Všichni v klubu si teď přejí, aby se jí místní fotbalisté už nikdy ani z poloviny nepřiblížili. Dříve tu totiž s produktivitou takové problémy nemívali, což dokumentuje statistický údaj, který prozrazuje, že ve své divizní historii mají Dvoráci momentálně na kontě rovných 836 branek.

