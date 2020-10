Zápas III. třídy Kutnohorska nabídl čtyři góly. Červené Janovice uklidnily dvě penalty, které proměnil Panenka. Dloubák se ale nekonal. Míč uklidil pěkně k tyči. Třetí trefu obstaral ranou na zadní tyč právě Václav Kadlec. Domácí fanoušky potěšil hostující brankář, který si srazil „svíci“ Kličky do vlastní brány.

A jak hrál Kadlec? Na hrotu a hodně opatrně. Bylo vidět, že dlouho soutěžní zápas nehrál. Nechodil do soubojů, snažil se hrát rychle a dal gól. „Start byl těžký,“ smál se bývalý útočník Sparty a pokračoval: „Nevěděl jsem, co mám očekávat. Nemohl jsem se rozeběhnout. Hrál jsem opatrně. Myslím, že jsem nešel do žádného souboje. Když už jsem šel, tak jsem byl trefený. Nicméně jsme vyhráli, dal jsem gól, takže jsem spokojený.“

K návratu na soutěžní trávníky ho přiměl Tomáš Řepka. „Volal mi a říkal, že je to v Červených Janovicích super. Navíc mi nabídli slušné podmínky,“ řekl Kadlec, kterému se líbila nedělní návštěva: „Nádhera. Přišlo více lidí než na ligu v Příbrami. Škoda, že teď nějakou dobu bude od fanoušků pauza, ale já jsem dva a půl roku nehrál, takže jsem zvyklý.“

Cílem Červených Janovic není jen postup, ale vrátit lidi na okresní fotbaly. I proto má slavné fotbalisty, kvůli kterým chodí na vesnický fotbal vysoké návštěvy. „Je to dobrá myšlenka. Pokud se my i soupeři chováme vzájemně s respektem, tak v tom nevidím problém. Je to fajn,“ dodal Václav Kadlec.

Zápas nedohrál Tomáš Řepka. „Má lehčí svalové zranění. Za týden bude v pořádku,“ řekl trenér Červených Janovic Štěpán Kacafírek.

Tupadly B – Červené Janovice 1:3 (0:2, 66. Klička – 43. pk a 49. pk Panenka, 61. Kadlec). Rozhodčí: Volenec. Tupadly B: Lipták – Válek, Průcha (18. Vojáček), Chvátal, O. Plíhal (80. P. Kavánek), Janeček, Lengál, Klička, R. Plíhal, Daru (46. Koudelka), Smutný (60. Vančura). Červené Janovice: Hons – Řepka (61. Uher), Bouma, Kuchař, Chvála, Panenka (77. Mutl), Jiránek, Kubík, Uher, Dvořák (82. Liberský), Kadlec (85. Špitálník).