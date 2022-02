Oba celky vstoupily do utkání poměrně opatrně. Větší šance přišla až po necelých třinácti minutách z kopačky Zifčáka. Míč však zamířil daleko od levé tyče.

Ve 23. minutě se Olomouc sice vstřelené branky dočkala, záhy však přišlo zklamání z verdiktu videorozhodčího. Po centru Jana Navrátila dostal akrobatickým zakončením za Hanušova záda Mojmír Chytil. Pavel Julínek u VARu však zpozoroval Chytilovo ofsajdové postavení a olomouckou radost uťal hned v zárodku.

„Bylo evidentní, že výhodu bude mít mužstvo, které vstřelí první branku, protože dotahovat v těchto podmínkách je složité. Nám se vstřelit gól podařilo. Bohužel byl pro ofsajd odvolaný. Zatím jsem situaci neviděl, ale předpokládám, že ofsajd byl z nějakého záběru zřetelný.Překvapilo mě, že to skončilo ofsajdovým postavením Mojmíra. Myslel jsem, že se bude řešit souboj Jemelky se Silným,“ prozradil olomoucký kouč Václav Jílek.

Jílek s Minářem před ligou: Evropa? Dáváme si jiné cíle...

Od této chvíle byla Sigma jednoznačně aktivnějším a také mnohem nebezpečnějším týmem. Toho mohl ve 43. minutě využít aktivní Navrátil. Po jeho pumelici byl už Hanuš sice překonán, ale na malém vápně ho spolehlivě zastoupil Zelený.

Ještě větší šanci měl pak v nastaveném čase domácí Libor Holík, který po centru hlavičkoval z bezprostřední blízkosti. Absolutorium si ale za pohotový zákrok připsal Stejskal. I díky němu zamířily oba celky do šaten za bezbrankového stavu.

Do druhého poločasu vstoupili mnohem aktivněji domácí, kteří zanedlouho mohli sklízet plody. Malínského centr sklepl Pilař hlavou na kopačku Miloše Kratochvíla a ten na nic nečekal a bombou poslal Severočechy do vedení.

„V poločase jsme apelovali, že Jablonec vstoupí aktivněji do druhého půle. V závěru té první totiž už nebyl tak aktivní. Očekávali jsme změnu, ta přišla, ale nedovedli jsme na ni zareagovat. V úvodních sedmi minutách po změně stran se utkání rozhodlo. Nebyl to jen ten gól, ale i další situace ve vápně, které nám tam propadly. To udalo ráz zbytku utkání,“ věděl Jílek.

V 59. minutě se Zelený opět pasoval do role zachránce. Zmrzlý krásně obhodil Hanuše a míč už směroval do branky. Jablonecký obránce byl ale znovu na správném místě a nekompromisně jej odkopl pryč těsně před Růskem.

Potvrdí Sigma formu z přípravy? Jde na Jablonec plný exolomoučáků

„Přišlo mi, že jsme neměli ideální vstupy do poločasů. Úvodních deset minut jsme nebyli dobří. Jinak bych neřekl, že jsme na tom byli hůř. Měli jsme na tom těžkém terénu problém dostat dlouhý míč jednodušeji a přesněji za obranu soupeře. V tomhle tam rozdíl byl. Jinak v zápase byly sekvence, ve kterých jedno či druhé mužstvo bylo schopné kombinovat v křídelním prostoru, ale nikdy to k ničemu velkému nevedlo, spíše ke ztrátě. Nebylo to ale o tom, že jsme se nedokázali přizpůsobit terénu,“ hodnotil šéf olomoucké lavičky.

„Čekal jsem větší úspěšnost útočníků v soubojích. To byl ten rozdíl - v kvalitě udržení míče. Těžko soudit i s ohledem na terén. Bylo těžké se v těchto podmínkách zapřít a udržet míč nahoře, ale měli jsme v tom nižší úspěšnost. Tam se rozhodovalo, protože kdybychom sehráli víc těchto situací, tak bychom měli více příležitostí, naopak soupeř to s útočníkem Silným sehrával lépe,“ dodal Jílek.

V 74. minutě měl vyrovnání na dosah Juraj Chvátal. Společně s Hanušem ale nakonec přehodil také branku.

Pět minut před koncem hlavičkoval na opačné straně nový muž na hřišti Florent Poulolo. Míč ale zamířil pouze do Hanušovy pravé tyče. A tak se stalo, že se olomoucké čekání na vítězství v Jablonci dále prodloužilo na více než 16 a půl roku – naposledy přivezla Sigmy tři body 14. srpna 2005.

Olomouc tak zůstává v tabulce na desátém místě, ale celky pod ní se k ní přiblížily, protože dokázaly naplno bodovat. „Je to komplikace a musíme na ni reagovat v příštím duelu a vzít si náskok zpět,“ uzavřel Václav Jílek.

FK Jablonec – SK Sigma Olomouc 1:0 (0:0)

Branka: 49. Kratochvíl. Rozhodčí: Hocek – Arnošt, Pečenka. ŽK: Kubista, Zelený, Štěpánek (všichni JAB). Diváci: 1000.

Jablonec: Hanuš – Holík, Martinec, Kubista, Zelený – Malínský (80. Čermák), Kratochvíl, Hübschman, Houska (87- Štěpánek), Pilař (80. Vaníček) – Silný (70. Kadlec). Trenér: Petr Rada.

Olomouc: Stejskal – Chvátal, Beneš, Jemelka, Zmrzlý – Breite (83. Poulolo), Spáčil – Navrátil (65. Daněk), Růsek, Zifčák (55. Matoušek) – Chytil (65. Gonzalez). Trenér: Václav Jílek.