V desátém dílu podcastu, který na klubovém webu vyjde až ve čtvrtek a u nás si můžete pustit ukázku již den předem, prozradil také různé přeřeky do mikrofonu a také se rozpovídal o fanshopu, produktech v něm a také jeho vykrádání.

Zajímavou otázkou pak je, čí dresy jsou mezi fanoušky nejoblíbenější?

„Můžu říct, koho jsem nejčastěji nažehloval. Byl to Václav Pilař, protože ten si měnil dres snad každý zápas. Věděl jsem, že Pilař, číslo 7 se bude dělat pořád, takže jsem měl nařezaných x Pilařů dopředu,“ prozradil.

„Jinak to jsou ikony a kluci, které mají lidi rádi. Nyní je to Vašek Jemelka a Roman Hubník,“ pokračoval.

A ještě přidal jednu poznámku k pravidlům hlasatele. Zpoza mikrofonu je zakázáno podporovat. „Neměl bych do fandění zasahovat, ale někteří mí kolegové to porušují, třeba v Teplicích. Pokutu by ale případně musel asi zaplatit klub, já bych na to neměl,“ usmál se.