Měl jsem tam nějaké zranění předního stehenního svalu po Baníku, také tam byly vazy v kotníku a v utkání s Mladou Boleslaví jsem si v tom stejném kotníku vaz přetrhl, takže s tím jsem se léčil šest týdnů…

Muselo to být těžké na psychiku. Když jste se vracel, zase přišlo další zranění. Co se vám honilo hlavou?

Bylo to velmi těžké, je to takový pocit, že by ho nechtěl zažívat žádný hráč. Každé to zranění bylo hodně náročné na psychiku. První dny byly dost depresivní a už když se to stalo podruhé, tak jsem si říkal, že to není normální, že to je jen zlý sen. Ale jediné, co mi zbývalo, bylo to přijmout, posunout se dál a věřit, že se vrátím a bude to dobré. Doufám, že jsem z toho nejhoršího venku a už to bude jen v dobrém. Chtěl bych na podzimní půlsezonu z individuálního hlediska zapomenout a doufám, že mě čekají jen ty pozitivní věci.

Jak jste se vracel do tréninku?

Všechno vypadá o mnoho lépe. Už asi dva a půl měsíce naplno trénuji. Předtím jsem měl speciální individuální plán, který jsem dodržoval a vypadá to, že je už vše v pořádku.

Říkáte speciální individuální plán, v čem spočíval?

Byl zaměřený hlavně na kondiční přípravu a také doplněný o prevenci zranění a nějakou funkční sílu. Potřeboval jsem být dobře fyzicky připravený, abych dokázal s kluky držet krok a tempo.

Do středu zálohy přivedla Sigma posilu v podobě Jana Fortelného, takže může být těžší se do sestavy dostat.

Určitě bude. Ale je normální, že někdo přijde, protože jsme měli ve středu hřiště nějaká zranění. Navíc čím větší bude konkurence, tím více nás to nutí pracovat, takže je to jenom dobře. Věřím, že v tomto roce už moje zdraví vydrží, odehraji co nejvíce zápasů a pomůžu klukům k dobrému umístění, protože na podzim uhráli dobré výsledky.

Zdá se mi, že když o vás trenér Václav Jílek mluví, tak vám věří. Vnímáte to stejně?

Cítím, že mi trenér věří a má ode mě očekávání. To je právě to, co bych chtěl dokázat - splnit nějaká očekávání, se kterými jsem sem přicházel a proč mě Sigma přivedla. Bude to však jenom na mně, abych je naplnil.

Věříte, že v těch pár zápasech, do kterých jste naskočil, jste něco ukázal?

Něco možná ano, ale bylo toho málo. Určitě bych měl předvádět dlouhodobě vyrovnané výkony a až potom se ukáže, jestli jsem posila.

Co musíte udělat pro to, abyste se udrželi na čtvrtém místě?

Určitě tvrdě pracovat. Zimní příprava byla krátká. Musíme zůstat zdraví a udržet stále pozitivní náladu v kabině. Pokud na sobě budeme co nejvíce makat, tak nám to fotbal určitě vrátí.

Kdo se v kabině nejvíce stará o tu pozitivní náladu?

Není to individuální. Jsme dobrá skupina hráčů a vytváříme mezi sebou pozitivní atmosféru. Určitě tam není jeden, kdo to táhne. Držíme pospolu a každý do kabiny přinese něco.