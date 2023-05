Před jedenácti lety vstřelil olomoucký fotbalista Jan Navrátil vítězný gól na půdě Plzně při výhře 4:0. Od té doby Sigma Viktorii neporazila. Až v sobotu, kdy Hanáci zvítězili v Doosan Aréně 3:1. Navrátil se opět prosadil a prožívá nejlepší sezonu za několik let.

SK Sigma Olomouc, FK Pardubice 2:2, Jan Navrátil | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Ten zápas z března roku 2012 mám v živé paměti. Pro nás to bylo krásné a šťastné utkání, ve kterém jsme po přestávce dali rychlé góly a zvládli jsme ho. Hrálo se nám pak dobře,“ vzpomínal na tehdejší vysoké vítězství.

Od té doby Sigma s Plzní osmnáctkrát v řadě nevyhrála, třináctkrát prohrála. Tým dvakrát sestoupil do druhé ligy, dvakrát postoupil a Jan Navrátil odešel do Liberce, následně Slovácka a vrátil se na Andrův stadion.

Před odchodem byl Navrátil v olomouckém dresu produktivní (prožil sezony: 6 gólů + 2 asistence; 4 góly + 6 asistencí; 5 gólů + 6 asistencí). Jenže od svého odchodu se těmto číslům ani zdaleka nepřiblížil. Nejblíže byl v sezoně 2018/19, kdy ve Slovácku zaznamenal jeden gól a pět asistencí. Vysloužil si tak nálepku dříče a poctivého hráče, kterému ale chybí čísla.

Nejlepší střelci Sigmy Olomouc v nejvyšší soutěži:



1. Radek Drulák – 62 gólů

2. Jan Maroši – 52

3. Michal Ordoš – 48

4. Pavel Hapal – 47

5. Miroslav Příložný – 43

6. Stanislav Vlček – 42

7.-8. Michal Hubník – 35

7.-8. Milan Kerbr – 35

9. Roman Hanus – 33

10. Jan Navrátil – 32

Právě práce je to, čeho si na něm cení i trenér Václav Jílek. Po minulém ročníku, kdy zaznamenal dva góly a jednu asistenci (tu ještě na podzim za Slovácko) se ale v tom probíhajícím výrazně zlepšil. A to i přesto, že nenastupuje pouze na ofenzivních postech, ale kouč Jílek jej využíval také na kraji obrany.

Právě v sobotu v Plzni si počkal na zadní tyči, kam přišel centr Chvátala, bránící hráči byli od Navrátila daleko a ten tak mohl z voleje uklidit míč k tyči. Byl to pro něj už pátý gól v sezoně a je druhým nejlepším střelcem týmu. Produktivnější v součtu gólů a asistencí jsou pouze Mojmír Chytil a Antonín Růsek. Touto uklidňující brankou na 3:1 se tak podepsal pod konečnou výhru.

„Oproti tomu minulému vítěznému zápasu se to pro nás tak dobře nevyvíjelo. Měli jsme trošku štěstí, pomohl nám VAR a pak jsme dokázali rychle zareagovat na vedoucí gól Plzně, což bylo klíčové,“ hodnotil víkendový duel.

Po něm propukla v kabině hostů veliká radost, protože Sigma zvítězila po čtyřzápasovém půstu, v němž získala jediný bod. „Měli jsme výsledkovou krizi a bylo to pro nás hodně těžké. Na oko jsme hráli fotbal, ale dostávali jsme laciné góly. Něco jsme si k tomu řekli a už od zápasu se Spartou (0:1) jsme chtěli jít za vítězstvím. Odehráli jsme i s ní docela dobrý zápas, ale až teď jsme dali ze všech šancí gól. Jsme šťastní za výhru, která je pro psychiku týmu dobrá a také jsme si ji hodně užívali,“ uznal olomoucký univerzál.

Plzni opravdu dali gól z každé vážnější akce a pro Sigmu se tak otočily role, jelikož v předchozích zápasech to byla ona, kdo inkasoval většinou z první střely na bránu. „Stejně jako Plzeň dostáváme zvláštní góly. Tentokrát ale tým hrozně chtěl a byli jsme odměněni, že nám to tam napadalo. Nebudu tady říkat, že jsme byli jasně lepší, ale podali jsme solidní týmový výkon a šlo z nás vidět, že chceme body urvat,“ dodal Navrátil.

I díky výhře se tak Hanáci udrželi alespoň v teoretickém boji o čtvrtou příčku. Na tu ztrácí pět bodů a ve hře jich je ještě devět. Navíc je čekají vzájemné duely na Slovácku a Bohemians - tedy oběma týmy, které potřebují v tabulce přeskočit.

„Je těžké o tom mluvit, protože jsme nezvládli konec základní části. Nejsme v pozici, že bychom to měli ve svých rukou. Ale když na ně ještě trošku zatlačíme, tak by to bylo fajn. Uvidíme, co nám ukáže další zápas na Slovácku,“ uzavřel 33letý Jan Navrátil.

Ten do dalších zápasů vstoupí jako historicky desátý nejlepší střelec SK Sigmy Olomouc, kde se osamostatnil právě brankou v Plzni, která pro něj byla 32. v dresu Sigmy v nejvyšší soutěži (celkem jich má ve FORTUNA:LIZE 38). Nyní má na dostřel až sedmé místo Michala Hubníka, na kterého ztrácí tři branky.

Navrátil se Sigmou podepsal novou smlouvu do konce příští sezony, takže je reálná šance, aby se v historických tabulkách klubu ještě posunul.