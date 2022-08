„Vůbec jsem o tom nevěděl. Statistiky neřeším. Je mi jedno jestli to je rok nebo dvacet. Já jsem v Olomouci hrával rád. Je tady pěkné prostředí, hezký trávník a když je atmosféra, tak to jsou věci, na které se kluci musí těšit,“ říkal kouč Zbrojovky Richard Dostálek.

„Série jsou na to, aby končily. Tentokrát se to otočilo proti nám. Můžete prohrát, ale důležitý je způsob porážky, který musí mít nějaké parametry. My jsme to Brnu strašně usnadnili,“ nebyl spokojený jeho protějšek Václav Jílek.

A měl pravdu, až na prvních dvacet minut, v nichž měli jeho svěřenci minimálně tři dobré příležitosti na skórování, příliš nebezpeční nebyli, přestože nějaký záměr měli. „Chtěli jsme hrát přes levou stranu - Granečného s Faltou - protože jsme věděli, že jejich defenzivní činnost není optimální, ale nedokázali jsme toho využít. Jedna věc je příprava, druhá realizace,“ popisoval kouč.

Ten do utkání navíc nasadil dva defenzivněji laděné záložníky Jana Sedláka a Radima Breiteho, což se mohlo zdát, jako příliš opatrná základní jedenáctka. „Ale my jsme s nimi prvních dvacet minut, do inkasovaného gólu, hráli výborně. Chtěli jsme být připraveni na zajištění, protože Brno mělo v zápase se Slováckem spoustu přechodů do brejkových situací hlavně přes Michala Ševčíka. My jsme tam měli dalších šest hráčů do ofenzivy a je potřeba, aby tito hráči něco udělali,“ vysvětloval.

Právě Ševčík ale dával společně s Jakubem Řezníčkem olomoucké obraně opravdu zabrat a točila se kolem nich hra Brna. „Michal předvedl evropský výkon. Individuální technika, zdravá agresivita, obrovské sebevědomí, výborná levačka. Šikovný hráč. Určitě má velkou budoucnost,“ rozplýval se Jílek.

Zato ofenzivní hráči Sigmy neměli svůj den. „Duo Řezníček, Ševčík to naše Chytil, Růsek předčilo o dvě třídy. My jsme byli celkově strašně nepřesní, odskakovaly nám balony, neměli jsme dostatečnou kvalitu ani pohybovou aktivitu, která by nás předurčila k tomu, že branku vstřelíme.“

Nepomohla ani změna v rozestavení ze 4-2-3-1 na 4-1-3-2, posunutí Antonína Růska do vyšší pozice k Mojmíru Chytilovi ani poločasový příchod Jana Vodháněla, který hru mírně oživil. Na gólový úspěch ani více brankových příležitostí to totiž nestačilo.

„Těžko hledat pozitiva. Honza to neměl vůbec jednoduché. Jít v poločase do takového stavu a rozestavení, které mu není úplně vlastní… Byl hozený do vody. Ukázal potenciál - je to typ kreativního rychlého hráče, který se nebojí hrát a má přirozený tah na branku i dobrou střelu. On nezklamal,“ hodnotil Jílek.

Olomouc si navíc nepomohla ani standardními situacemi, kterých měla poskromnu. „Když už nějaké přišly, tak jsme ani nenašli nebezpečný prostor. Radim Breite asi neodehrál utkání, které by on sám chtěl. Má na víc, ale nebyl jediný. Očekávanou kvalitu přinesli jeden dva hráči,“ byl kritický šéf olomoucké lavičky.

Ten poslal do hry také všechny tři ofenzivní hráče z lavičky. Kromě Vodháněla také Zifčáka s Šípem. K nim ale také dva stopery a Sigma dohrávala na tři stopery a se čtvrtým Vítem Benešem na hrotu. Přitom na soupisce byla volná místa pro další kreativní a útočné hráče. Ti, kteří připadali v úvahu však měli v nohách páteční večerní souboj s Jihlavou.

„Je to složité a těžké říct, jestli by bylo dobře je brát. Měli za sebou zápase v těžkých podmínkách a my jsme chtěli, aby v něm naplno využili potenciál, což se podařilo. Za tímto rozhodnutím si stojíme,“ říkal Jílek. V úvahu přicházeli například Matoušek, Hadaš či Spáčil.