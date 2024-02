Česká nejvyšší fotbalová soutěž FORTUNA:LIGA o víkendu odstartuje svoji jarní část. V zimní pauze se udály zajímavé věci. Jak vidí expert David Kobylík boj o titul či situaci v Sigmě Olomouc? Prosadí se Ondřej Zmrzlý ve Slavii a uvidí na Andrově stadionu konečně ve skvělé formě hrajícího Martina Pospíšila? Nejen na tohle se pokusil odpovědět v rozhovoru pro Deník.

Sigma neměla úplně výsledkově povedenou přípravu. Může to být problém?

Přípravu bych nepřeceňoval, i když navodí pohodu, když se v ní daří, což je důležité. Na druhou stranu je krátká na to, aby se tam začaly vkrádat negativní myšlenky. V zápasech se navíc točí sestava, je hodně změn a nehrají se tolik takticky. Nejsou tam prvky, které jsou v mistrovských zápasech. Je to nesrovnatelné, ale potom přijde mistrák a šimrání v břiše. Je důležité se odpíchnout prvními zápasy.

Sigmu opustil Ondřej Zmrzlý. Bude to problém?

Ondra měl na podzim dobrá čísla i dobrou výkonnost. Myslím si ale, že ho Sigma může nahradit. Má hráče, kteří možná nebudou od prvního dne plnohodnotnou náhradou, ale laťka není zase tak vysoko a nedostižitelná. Zabere to čas, ale věřím, že Jirka Sláma ho dokáže zastoupit a může ho dohnat, když půjde za progresem.

Prosadí se Zmrzlý ve Slavii?

Měl jsem na Ondru ještě vyšší nároky. Ty ale možná prokáže ve Slavii, kde na něj budou kladeny a bude pod větším tlakem. Nejsem úplně přesvědčený, že v Olomouci dosáhl svého maxima, i když měl podzim výrazně dobrý. Jestli se prosadí, o tom nejsem přesvědčený. Vycházím z toho, že v Sigmě nebyl na sto procentech a nevím, jaký je pracant. Slavia mu může v progresu pomoci a posunout ho výš.

Do Olomouce přišel Ebrima Singhateh, může týmu pomoci?

Takový hráč tady nebyl. Je jiný typ než Lukáš Juliš a mohl by být osvěžením kádru. Nejsem si jist, že odehraje všechno, ale v určitých fázích může týmu pomoci.

Uvidí diváci na Andrově stadionu konečně Martina Pospíšila v ideální formě?

To je strašně složitá otázka. Jeho individuální schopnosti a viděni hry jsou na vysoké úrovni. Měl jsem ho za jednoho z největších talentů Sigmy už na začátku kariéry, ale teď si nejsem jistý, že v rozestavení a systému Sigmy má své místo. Nevidím tam jeho post. Měl by hrát osmičku, ne desítku, ani šestku. Jenže Olomouc hraje na dvě šestky nebo skoro na dvě desítky.

Takže to bude mít složité?

Když je na hřišti, tak se často stahuje ke stoperům, kde si bere míče. Jenže je před ním deset hráčů a on svojí přihrávkou překoná čtyři, takže jich zbude šest, kteří akci dokáží ubránit. Měl by se posunout výš, kde bude mít sice méně míčů, ale vytvářet více finálních a rozdílových věcí. Ale tím, jak si odskakoval takhle dolů, nebyl platný. Navíc jeho bránění není takové, jaké si trenéři na šestce představují. Když hraje výš, dokáže změnit ráz utkání, ale to se nestávalo a nevím, jestli se k tomu dostane a bude mít šanci prodat, co umí.

Poslední dvě sezony se hodně řeší brankáři. Nepřekvapilo vás, že Sigma nikoho na tento post nepřivedla?

Nepřekvapilo, protože mají pod smlouvou čtyři brankáře. Tím pádem nemůže přijít nikdo další, i když můžou být nespokojeni. Vybrali si je a musí s nimi pracovat. Macík před zraněním podával dobré výkony. Nevím, co se stalo. Bylo tam zranění, pokles formy, možná z uspokojení z nové smlouvy, ale to musí vědět trenérský štáb, který s ním pracuje.

V přípravě o místo bojovali Stoppen s Macíkem. Koho byste postavil vy?

Na podzim chytal Digaňa, o kterém nejsem přesvědčený, že má parametry, aby byl v naší bráně. Ale třeba mě v budoucnosti přesvědčí. Už když přišel, tak nebyla náhoda, že z něj udělali čtyřku. Výkony mě nepřesvědčil, nemá ani figuru na to, aby si udělal respekt ve vápně. Myslím, že by se do brány nedostal, kdyby Macík nedělal chyby. Jenže je udělal, potom Trefilovi nevyšlo pár zápasů a už se to projevilo. Sigma potřebuje v bráně stabilitu. Pokud na tréninku vypadá Macík v pohodě, tak bych postavil jeho, protože v minulosti podával dobré výkony. Tím ale neříkám, že je lepší gólman než Stoppen. Pokud se Macík do formy nedostane, tak vidím dobré výkony Stoppena, který má fyzické předpoklady a je to talent. Zároveň však neříkám, že úplně dozrál jeho čas.

Takže věříte, že Macík může tým podržet?

Můžou si pomoci navzájem. Mužstvo ho podrží, když bude hrát slušně do defenzivy a on se může dostat do formy. Pokud ne a bude dělat chyby, měl by chytat Stoppen. Ale kdybych byl teď trenérem Sigmy a Macík vypadal na tréninku v pohodě, postavil bych jeho.

Jaký je váš tip na umístění Sigmy?

Bude hrát okolo šestého místa. Jestli do skupiny o titul proklouzne, o tom rozhodnou jeden, dva zápasy. Hranice mezí ní a prostřední skupinou bude tenká. Zároveň si nemyslím, že by Sigma získala čtvrté místo, protože Spartu, Slavii, Plzeň a Slovácko nedožene.

Věříte v poháry?

U nich může hrát roli i náhoda. Možná paradoxně horší umístění v lize pomůže k pohárům. Sedmé místo není špatná výchozí pozice pro boj o Evropu. Možná je výhodnější než páté nebo šesté. Celkově bude Sigma bojovat o páté až osmé místo.

Kdo podle vás vyhraje titul?

Pořád věřím Spartě, která najela na mód z minulosti. Dokáže teď vyhrávat zápasy i o gól, škaredě, když se jí nedaří. Technické individuality a výkony Haraslína, Birmančeviče a Laciho dokáží převrátit zápasy proti mančaftům, které betonují na stranu Sparty. Jejich výkony převrátí celkově titul na stranu Sparty.

Kdo nejlépe posílil?

Sparta měla tým na domácí soutěž vyladěný. Slavia má roky poskládané mužstvo na Evropu, kde má větší šanci uspět. Soutěže jsou hodně rozdílné. Co se tyče posil, tak největší posilu udělala Slavia v Zimovi, který je u nás nesmírně podceňovaný, protože nemá čísla a není kreativní. Ale co se týče hry dozadu a veškerého vlivu na počet inkasovaných gólů, tak je to klíčový hráč tím, co odbrání a odvede poctivě dozadu.

Jak nahlížíte na přestup z pohledu klubu?

Možná si řekneme, že přestupová částka sto milionů je moc, ale Zimova cena na trhu je vyšší, než za kterou jej koupili. Bude hrát Evropu, bude v reprezentaci a jsem přesvědčený, že ho Slavia koupila s tím, že tohle ví a že ho za rok prodá minimálně za stejnou cenu nebo vyšší a neprodělá na něm.

A z pohledu hráče?

Jde do mančaftu, který bude hrát o titul a může k němu Slavii pomoci, Eden bývá vyprodaný a Zimič bude vidět pro nároďák. To všechno jsou plusy Může se stát, že bude ve Slavii pouze půl roku a prodají ho za šest až sedm milionů eur. Řeknou si, vydělali jsme padesát milionů, pomohli jsme hráči, on pomohl nám. Myslím, že si Zima a Slavia opravdu pomůžou.

Kdo bude nejlepším střelcem?

Za mě Jurečka.

Juliše tam nevidíte?

Lukáš je pro Sigmu platný, ale má trošku problém dávat góly silným týmům, což by byl problém v případě postupu do skupiny o titul, takže ne.

Koho v lize doporučíte sledovat?

Asi neřeknu nikoho konkrétního. Celkově se těším na ligu, až začne. Můžeme si říct, že Premier League či Liga mistrů nabídnou hezčí fotbal. Ale mě poslední dobou nesmírně baví rivalita mezi Spartou, Slavií a Plzní, boj o záchranu a jako patriota mě zajímá Olomouc. Teď se mluví o tom, co se děje v Českých Budějovicích, Hradec Králové má nový stadion a fotbal je tam na vzestupu. Lidé celkově chodí na stadiony a všechno se posunulo. To, jak se o lize reportuje, co všechno nabízí média… Šlo to strašně nahoru a jsem zvědavý, jestli to takhle bude pokračovat. Mám v lize tolik lákadel, co sledovat. Dříve by mě nenapadlo, že mi bude naše liga tolik chybět. O víkendu jsem se v minulosti akorát podíval na výsledky, jak hrála Sigma a to bylo vše. Teď je zajímavá.