Již dlouho prosakují informace o neshodách mezi letenským špílmachrem a trenérem Václavem Kotalem. Důkazem budiž jeho chování bezprostředně po závěrečném hvizdu utkání s Mladou Boleslaví.

Kdy s naštvaným výrazem zmizel v útrobách stadionu, aniž by slavil se spoluhráči na trávníku. To není příkladné chování lídra týmu a jistě na Spartě bude rušno.

Dočkal je nesmírně kvalitní hráč směrem dopředu, na českou ligu pořád nadstandardní. Ale co se Evropy týče, tak si myslím, že už jej budeme častěji vídat na lavičce než na hřišti.

Zejména dlouho trvající přepínání do defenzívy po ztrátě míče v kombinaci s pomalejší výbušností a rychlostí jej zařadí na okraj sestavy v klíčových utkáních.

Vlastně to samé se děje i Nicu Stanciovi ve Slavii v Evropské lize. Dříve byl ukázkovým příkladem Josef Hušbauer. Král v lize, ale poloviční v Evropě.

Tito hráči ale dokázali tuto roli přijmout a soustředit se na zlepšování sebe sama. Proto byli či jsou lídry svých týmů. Dočkal svým chováním s touto pozicí povážlivě hazarduje.

Já osobně mám rád hráče, kteří jsou naštvaní, že nehrají, ale vše má své hranice a mantinely.

Z dalších událostí mě opět překvapilo trápení Plzně. Ten tým si prostě nevěří a je to cítit. Naopak obrovským překvapením je hra Pardubic.

Takticky výborně připravené mužstvo se zdravým nováčkovským elánem a disciplínou je osvěžením ligy. Mají mé obrovské sympatie.

Slavia mašíruje k titulu, Radova jablonecká družina si drží vysokou úroveň a co je nedůležitější, zadařilo se i na Andrově stadionu a Sigma naložila naivní Opavě. Po sérii neúspěchů k nám přijela Opava hrát otevřený fotbal, a to se jí vymstilo. Sigma je týmem, který nerad hraje do zhuštěné obrany a je kontrován.

Naopak sama hraje raději z pevné defenzivy a chodí do rychlých protiútoků, ze kterých pak těží. Důkazem jsou první dva góly, které rozhodly o bodech. Věřím, že z nás nyní spadla deka a opět začneme šplhat tabulkou vzhůru.

Na konci ligy se již formují aspiranti na sestup. Výkony Brna jsou velmi slabé, Příbram se snaží, ale kvalita také chybí a o Opavě již byla řeč.

Tyto týmy může aktuálně zachránit od sestupu jen slabá forma dvou tradičních účastníků ligy – Teplic a Mladé Boleslavi. Zatím jdou ohroženým týmům svými výkony naproti.

Ale podle mého odhadu by se musely oba celky hodně „snažit“, aby nakonec do poslední trojky spadly.

Autor: David Kobylík

Zdroj: DENÍK