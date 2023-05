V rámci prvního kola nadstavbové skupiny o titul hostila olomoucká Sigma na svém hřišti před dosavadní nejvyšší návštěvou pražskou Spartu. Moc fotbalové krásy toto střetnutí ale nepřineslo. Jediný gól vstřelil v prvním poločase hostující Minčev, díky kterému tak tři body putovaly na Letnou. Zápas však poznamenala i jedna kontroverzní situace z půle druhé, když sparťan Kairinen zahrál ve své šestnáctce rukou, avšak penalta pro Hanáky z toho nebyla.

Sigma B - Sparta Praha (7.5.2023) | Foto: Deník/Petr Pelíšek

„Úvod zápasu se hodně podobal těm předchozím. Měli jsme do něj slušný vstup a z první větší šance soupeře jsme inkasovali. Potom ale příležitostí na jedné či druhé straně moc nebylo. Bylo to hlavně o bojovnosti. Co se však týče přístupu, nemohu hráčům vytknout nic," říkal po zápase olomoucký trenér Václav Jílek.

Už v páté minutě měli domácí první obrovskou šanci. Zpoza šestnáctky vyslal svůj projektil Zmrzlý. Kovář však celou trajektorii letu míče viděl a skvělou robinsonádou radost domácích fanoušků překazil. Na druhé straně pak kontroval Kuchta, těsně ale minul. I nadále se pokračovalo ve svižné hře produkované z obou stran, avšak bez výraznějších momentů.

A to až do 26. minuty. V té si totiž Martin Minčev připravil míč do ideální střelecké pozice a zhruba z dvaceti metrů jej poslal přímo ke vzdálenější Macíkově tyči. Olomoucký gólman se sice natahoval, jak jen mohl, vedoucí brance Letenských ale nezabránil.

O sedm minut později se do nadějné situace dostal Chytil, byl však křižován obránci a jeho pokusu tak chyběla jak přesnost, tak i razance. A tak pomalu nastala 45. minuta a následný nastavený čas, ve kterém poslal z dobré pozice míč nad Kovářovu bránu Pokorný. Do šaten se tak šlo za nejtěsnějšího možného vedení Pražanů 1:0.

Pět minut po změně stran se do nadějného úniku po pravé straně dostal Chytil. Byl už však poté donucen ke střele z takřka nulového úhlu, kterou Kovář vyrazil na roh. Po něm to hlavou zkoušel Beneš, na sparťanského brankáře si ale nepřišel.

V minutě 64. se před Macíkem zjevil Kuchta, jehož ránu olomoucký gólman vyrazil na tyč.

Místo gólu penalta a červená. Uničov vyloupil Baník a je třetí

A jen o minutu později pak přišel velice sporný moment. Po Benešově centru zahrál rukou ve sparťanské šestnáctce Fin Kairinen, sudí Všetečka však po poradě s VARem, která proběhla pouze přes sluchátko, došel k nelibosti většiny stadionu k závěru, že se o penaltovou situaci nejednalo.

„Upřímně už v tom dneska mám docela guláš. Už prostě nevím, co je ruka a co ne. Za mě to byla stoprocentní penalta. Když si totiž srovnám penaltový zákrok Sparty s Plzní, tak dnes byla ruka od těla stoprocentně dál. A rozhodně ne v přirozené poloze," lomil rukama lodivod Sigmy.

Oba celky si pak ještě vyměnily po několika šancích na obou stranách, žádná velká však už ale nepřišla. I díky výše zmíněné kontroverzní situaci si tak Sparťané odvezli z Androva stadionu tři body, díky kterým si pojistili další vedení v tabulce. Sigma zůstává s 41 body šestá a příští sobotu pojede k dalšímu zápasu do Plzně.

„Je to zklamání. Sparta tady totiž vyhrála, aniž by si sama vytvořila pořádnou brankovou příležitost. I ve druhé půli jsme byli aktivní a šli jsme si za vyrovnáním. Sparta ale v některých úsecích hru zklidnila a my se nějaký čas vůbec nedostali k míči. Škoda, že naše finální řešení nebylo na takové úrovni, abychom byli ještě nebezpečnější," uzavřel Václav Jílek.

SK Sigma Olomouc - AC Sparta Praha 0:1 (0:1)

Branka: 26. Minčev.

Rozhodčí: Všetečka – Hájek, Hrabovský. ŽK: Breite, Kramář, Chytil, Zorvan - Minčev, Vydra. Diváci: 9364.

Olomouc: Macík – Chvátal (76. Vodháněl), Pokorný, Beneš, Zmrzlý – Ventúra (62. Zorvan), Breite (88. Vaněček) – Navrátil (61. Kramář), Sláma (62. Zifčák), Pospíšil – Chytil. Trenér: Václav Jílek.

Sparta: Kovář – Vydra, Panák, Krejčí ml. – Zelený, Laçi (62. Sadílek), Kairinen (88. Pavelka), Höjer (70. Mejdr) – Karabec (62. Haraslín), Kuchta, Minčev (70. Daněk). Trenér: Brian Priske.