„Na Maltě jsou příznivější klimatické podmínky, a hlavně budeme moci trénovat na přírodní trávě, protože umělky jsme si už užili dost,“ prozradil Václav Jílek

Už před odletem se objevila informace, že klub má jednoho hráče pozitivně testovaného na covid, zrušení soustředění ale v plánu nebylo.

„Připadalo by to v úvahu, kdyby nastala kalamitní situace a ta nenastala. Já jsem byl nachlazený, ale test vyšel negativně,“ objasnil kouč Václav Jílek.

Ten má ve výpravě dvaadvacet hráčů a tři gólmany, hned několik svěřenců mu ale chybí.

Na poslední chvíli vypadl brankář Matúš Macík, jenž si přivodil zranění ruky. „Prvotní vyšetření nás trošku vyděsilo, následné CT ale trošku uklidnilo. Musíme udělat ještě nějaké testy a pak budeme moudřejší. Nechtěli jsme tedy zbytečně riskovat,“ popisoval Jílek.

V nominaci nenajdeme ani kapitána Romana Hubníka, kterého trápí svalové problémy. „Měl je už v průběhu kondičního bloku,“ řekl kouč.

Na Maltě se nepředstaví ani dvojice rekonvalescentů v podobě Davida Vaněčka a Jakuba Yunise. „Ti jsou stále v rekondičním programu po zranění křížových vazů,“ přiblížil Jílek.

Zdravotní trable za teplem nepustili Martina Hálu, kterého stále trápí achilovka. „Mysleli jsme, že jeho stav bude lepší, ale bohužel je stále v péči fyzioterapeutů, smutnil šéf olomoucké lavičky.

Pozitivně testovaný pak byl před odletem Jáchym Šíp. Naopak s ligovým áčkem odcestoval jiný mladík Filip Uriča.

„Nejen za těch deset dní přípravy, ale i za závěr podzimu si zaslouží s námi na kempu být. Je to hodně mladý hráč, který si o to říká výkony i přístupem. I z toho důvodu, že tady není Jáchym Šíp, tak jsme chtěli, aby to fungování poznali další mladí hráči. Filip je jednou z dalších nadějí olomouckého fotbalu a všechno má před sebou. Poznáme jej ještě víc a myslím, že má na to, aby se prosadil,“ komentoval Jílek.

V rámci Tipsport Malta Cupu potom Hanáci změří síly v úterý s dánským Aalborgem, v pátek se slovenskou Trnavou (oba duely začínají ve 20 hodin) a těsně před návrat zakončí soustředění duelem s rakouským Tirolem (16.30).

„Skladba soupeřů je hodně zajímavá. Aalborg i Trnava jsou ve své soutěži nahoře, Tirol ve střední části, takže konfrontace pro nás bude zajímavá,“ věří Jílek.

Po kondičním bloku se tak desátý celek FORTUNA:LIGY bude zaměřovat na herní stránku.

„Běžecky to podle dat vypadá dobře, ale fotbal nejde jen běhat, potřebujeme hrát, protože v Trenčíně to nebylo kondičně špatné, ale hra zaostávala,“ vrátil se k páteční prohře 0:1.

„Představa je taková, že bychom sestavu chtěli více upevňovat. Příprava je krátká, abychom zkoušeli. Chceme se více držet schématu, kterému věříme a hráčů, o které se v těžkém úvodu budeme opírat,“ potvrdil Jílek.

I proto jsou zmíněné absence komplikací. „Hála s Hubníkem patřili na podzim mezi stěžejní hráče, ale je tady spousta dalších, kteří dostanou šanci a musí se ukázat,“ pokračoval kouč.

A jaká je šance, že by se k týmu někdo z marodů ještě připojil? Téměř nulová. „Bavili jsme se o tom v případě Romana Hubníka, kdyby to šlo dobře, ale myslím, že nikdo cestovat nebude,“ prozradil Václav Jílek.

Stejně tak tomu je v případě posil. „Chtěli bychom zvýšit konkurenci v křídelních prostorech a ve středu, ale jen v případě, že by se něco naskytlo. Chceme na tuto možnost být připraveni. Naopak vnitřně cítím, že o naše hráče zájem není. Jen u Jemelky bylo oťukávání a nabídka, ale to už je pryč,“ uzavřel Jílek.