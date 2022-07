„Sice se jedná o naší první výhru, ale určitě ji nechceme přeceňovat. Pořád je to příprava. Samozřejmě jsem rád, že jsme utkání zvládli výsledkově, herně to bohužel ještě hodně pokulhávalo," říkal po zápase olomoucký kouč Václav Jílek.

Hanáci se do vedení dostali již ve 12. minutě po krásné střele z první Antonína Růska, kterou umístil nádherně k levé tyči. Vedení Sigmy mohl minutu před pauzou navýšit Zmrzlý, proti jehož bombě levačkou vytáhl jihlavský brankář Jágrik vynikající zákrok.

Do dvoubrankového vedení tak šli olomoučtí hráči až deset minut po změně stran. Po Růskově centru na zadní tyč pohodlně zakončil do odkryté brány Juraj Chvátal. Třetího gólu se pak Jílkovi svěřenci dočkali až pět minut před koncem. Po střele jihlavského Wilsona vyrazil gólman Digaňa míč na Slámu, který jej prostrčil na Langera a ten pak přihrál Martinu Košťálovi. Tento slovenský borec následně svou nechytatelnou pumelicí stanovil konečný stav zápasu na 3:0 pro Sigmu.

„Jsem rád, že jsme utkání, i po včerejším náročném dvoufázovém tréninku, zvládli kondičně. Určitě ale budu hráčům vytýkat organizaci hry v prvním poločase," pokračoval Jílek ve svém hodnocení.

„Celkově si myslím, že jsme gólů mohli dát i víc. Na druhou stranu jsme ale zase soupeře pouštěli poměrně lehkovážně do útoku," dodal.

Olomoučtí ale v zápase museli řešit i menší komplikace poté, co jim z důvodu zranění odstoupili dva stopeři Václav Jemelka a Jakub Beneš. Trochu nám to tu radost z výhry kalí. Věřím ale, že to nebude nic vážného," uzavřel Václav Jílek.

Nyní čeká Sigmáky zápas v Polsku proti Gliwicím a pak soustředění v Rakousku, na kterém se střetnou s maďarským Paksi a tureckými kluby Galatasaray Istanbul a Sivaspor.

SK Sigma Olomouc – FC Vysočina Jihlava 3:0 (1:0)

Branky: 12. Růsek, 55. Chvátal, 85. Košťál.

Olomouc: Digaňa – Poulolo, Beneš (57. Vraštil), Jemelka (57. Slavíček) – Chvátal (57. Košťál), Navrátil (57. Šíp), Greššák (57. Sedlák), Breite (57. Langer), Zorvan (57. Zlatohlávek), Zmrzlý (57. Sláma) – Růsek (57. Chytil). Trenér: Václav Jílek.

Jihlava: Jágrik - Vedral, Gabriel, Selnar, Turečk, Peřina, Svoboda, Piško, Lacko, Fila, Tall. Trenér: Jan Kameník.