Sigma konečně vyhrála. A pozitiv z utkání je spousta. Tím největším je určitě přínos Martina Pospíšila, který ve druhém utkání po návratu ukázal, jak velkou posilou může být.

SK Sigma Olomouc, FK Pardubice 2:2, Fanoušci Sigmy | Foto: Deník/Jan Pořízek

Proti Českým Budějovicím byl lídrem, makal směrem do defenzivy i ofenzivy a přidal k tomu nadstavbu v podobě kvality na míči. Byl na něm opravdu silný. Svému výkonu nasadil korunku, když krásným pasem z poloviny hřiště před druhým gólem zrychlil hru a vyslal do úniku Antonína Růska, který předložil Vodhánělovi.

Pospíšil několik míčů vybojoval a staral se o jejich distribuci. Sigmě může ve středu hřiště výrazně pomoci. Vzhledem k tomu, že se po zranění vrací také Jan Fortelný, bude mít Sigma uprostřed zálohy opravdu přetlak.

Navíc je znát, že „Pospův“ příchod je vnímán veřejností pozitivně, což může zlepšit také pohled na klub. Je ale škoda, že jej při jeho návratu na Andrově stadionu vítalo pouze 1620 diváků.

To je opravdu žalostně málo a jedná se o nejnižší návštěvu od doby, kdy byla zrušena omezení okolo covidu. Počasí nebylo optimální, ale i přesto nemrzlo tolik, aby šlo o jediný důvod, proč lidé na tribuny nedorazili. Můžeme říct, že České Budějovice nejsou nikterak velkým lákadlem - se vší úctou k nim. Přesto by pro olomouckého fanouška měla být na prvním místě Sigma, ne soupeř.

Zpět ale k pozitivním věcem. Sigma duel zvládla i bez Mojmíra Chytila, což je dobré znamení do budoucna. V dobré formě se udržuje Antonín Růsek a do střelecké se dostal Jan Vodháněl. Další asistenci zapsal také Jiří Sláma.

Naopak obrovským negativem a kaňkou je zranění Víta Beneše, který je klíčovým mužem pro defenzivu, ve které je lídrem a zkušenou jistotou. Rozehrál se v této sezoně do výborné formy, pomáhal při obranných a hrozil při útočných standardkách. Byl jistý při rozehrávce a je lídrem týmu - tedy ztráta i v kabině. Sigmu může bolet, pokud mu skončila sezona, což je velice pravděpodobné.

Pro Hanáky je to obrovská škoda, protože kdyby byl zdravý, jejich síla by byla velká. Zdá se, že někteří hráči se dostávají do velmi dobré formy, k tomu příchod Pospíšila. Po právu se tak Sigma musí ve zbytku soutěže hlásit do boje o čtvrté místo. Musí ale potvrdit vítězství nad Českými Budějovicemi dalšími výhrami. Neposune nahoru v případě další série remíz či ještě hůře porážek. Je totiž otázka, jak se vypořádá s absencí Beneše a jestli si mladý brankář Stoppen udrží výkonnost a dokáže Sigmu podržet.

