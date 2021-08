Jak na vás působila Olomouc v přípravě?

Moc zápasů jsem neviděl, ale něco jsem zachytil. Příprava byla jedna věc, ale důležitá bude soutěž. Sigma posílila a mužstvo vypadá silně a zajímavěji než v minulém ročníku, přesto, že někteří hráči odešli.

Na co podle vás kádr má?

Klub nevydal žádné prohlášení na umístění, ale když řekli, že budou hrát tam, kde patří, tak očekávám, že budou hrát v horní polovině tabulky. Ale je to složité, jsou tam noví hráči, trenér a mají těžký los. Začátek bude důležitý.

Jakou očekáváte největší změnu pod koučem Jílkem oproti Látalovi?

Těžko říct, ale pode toho, co slyším a vím, jak nastavil trenér Jílek Sigmu Olomouc, tak chce hrát hodně aktivně. Uvidíme, co přinesou zápasy. Každý trenér má něco svého, specifického a všechno ukážou až zápasy, jak kvalitně se bude tým prezentovat, a hlavně s jakým výsledkem.

Kdo podle vás bude klíčovým mužem?

Určitě budou lídry zkušení hráči jako Beneš a Hubík. Od nich očekávám, že kabinu a mužstvo potáhnou.

Kdo z mladých by naopak mohl být takovou kometou?

Hlavně bych si hrozně přál, aby mladí neustále dostávali příležitosti, jako to bylo nastavené u předcházejícího trenéra. Samozřejmě na to musí mít výkonnost, potom věřím, že by se někam mohli posunout všichni.

Do útoku přišli Růsek s Vaněčkem, myslíte, že v nich najde Sigma chybějícího střelce?

Vaněček góly v minulosti dával. Je to jiný typ útočníka, je velký, vhodný pro hru do tlaku, do vápna, do centrů a zakončení. Tam může být platný. Naopak Růsek je zase pohyblivý hráč. Od Růska se hodně očekává a je důležité, aby mu to nesvazovalo nohy.