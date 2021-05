Je výsledek 0:3 to obrazem kvality obou mužstev?

Když to vezmu celkově, tak myslím, že jsme začali dobře. Asi tak, jak jsme chtěli. Prvních pětadvacet minut bylo dobrých. Slavia se pak dostala postupně do hry a začala hrát svůj fotbal. Bohužel jsme nedohráli poločas na 0:0. To zápas hodně ovlivnilo. Po těch dvou rychlých brankách ve druhém poločase, už si jen zahráli fotbal.

Jak moc prohra bolí tímto způsobem?

Bolí to hodně. Podle mě jsme začali podobně jako na Slavii v prvním jarním zápase. Jen škoda, že se nám nepodařilo dohrát nějakou akci a vstřelit gól. Pak se bohužel stala velká chyba. To se samozřejmě může stát, ale nedohrát poločas na 0:0, to byla škoda.

Jak je tom Aleš Mandous? Kvůli zklamání ani nedorazil na tiskovku. Dostalo se mu podpory?

Samozřejmě je z té chyby obrovsky zklamaný. On je ve hře nohama velmi dobrý, jinak nás celou sezonu drží a pomáhá nám. Když hraje brankář takhle moderně nohama, tak se to prostě stane, třeba i několikrát za sezonu. Stalo se to i jiným. Musíme to chápat.

Jedna věc sice je, že Mandousova chyba byla klíčová, ale další, že jste zase nedali branku.

To je jednoznačně taky potíž. Gólů dáváme málo. Nadřeme se na každou šanci. Těžko jsme dnes mohli čekat, že si jich se Slavií vytvoříme hodně. Potřebovali jsme aspoň to málo proměnit. Bez toho těžko můžete uspět.

Teď už je jisté, že se s Olomoucí nerozloučíte úspěchem, jak jste si přál.

Jsem z toho hodně smutný. Minulý rok nám finále proklouzlo mezi prsty. Letos jsme věděli, že los je hodně těžký, i tak jsme ale chtěli jít dál. Mrzí to opravdu hodně.

Jak těžko se bude hledat motivace do konce sezony.

Čeká nás ještě pět zápasů a v každém je o co hrát. O body. O šanci se ukázat. Motivace by mělo být pořád dost. Rozhodně nic nekončí a je rozdíl, jestli skončíte sedmý, nebo devátý.