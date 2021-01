Nakonec si Sigmáci potěžkali jen pohár za druhé místo na Tipsport Malta Cupu. Olomoučtí fotbalisté prohráli ve finále přípravného zimního turnaje s rakouským WSG Swarovski Tirol po penaltovém rozstřelu.

David Houska | Foto: Deník / Jiří Kopáč

„Je to škoda, mohli jsme to dotáhnout do vítězného konce. Penalty jsou vždycky 50 na 50. Bylo by to příjemnější, kdybychom vyhráli, ale tragédii z toho neděláme,“ říkal po utkání David Houska, který vedl tým do zápasu jako kapitán.