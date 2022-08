Určitě jsme všichni zklamaní. Takhle jsme si to nepředstavovali. Do zápasu jsme vstoupili výborně, mohli jsme jej rozhodnout v prvních deseti minutách a byl klid. Bohužel se to nepovedlo. Pak jsme dostali gól z ničeho od Řezníčka, na kterého jsme se připravovali.

Nebyl jste od Kubu Řezníčka při gólu daleko?

Ševčík prošel a střílel, já jsem udělal první pohyb s tou střelou a Řízu (Jakuba Řezníčka) to trefilo do paty, dobře si míč převzal a z otočky vystřelil. Možná jsem mohl přistoupit blíž, ale byla to spíš nešťastná situace, kterou vyřešil výborně.

Jaké byly celkově souboje s Řezníčkem?

V týdnu jsme to s Vrašťou (Lukášem Vraštilem) trénovali, abychom se na něj nalepili. Věděli jsme, že musíme hlavně pokrývat hráče, kterým to sklepává, protože pro sebe si to úplně nedává. Takže jsme se soustředili na tohle, abychom zachytávali náběhy. Je to zkušený hráč, který dal strašně moc ligových gólů, takže je těžké na něj hrát. Je to tahoun Brna, což ukázal.

Vy jste s ním v Sigmě hrál, věděl jste alespoň trochu, jak na něj?

Víme, že zády k bráně hraje výborně a je těžké se na něj dostat, takže je lepší jej spíš zdvojovat z vrchu. V mnoha momentech se nám to nedařilo a byli jsme tam na něj sami, protože jsme hráli do plných. Měli jsme si s tím poradit trošku lépe. Ale říkám, je to výborný hráč a spoustu obránců v lize s ním bude mít problémy.

K němu se ještě přidal Michal Ševčík, kterého trenéři chválili. Jak jste jeho výkon viděl vy?

Je to hodně šikovný hráč. Věděli jsme, že si na něj musíme dát také pozor. Rozumí si s Řízou a nasadil snad čtvery jesle, co si pamatuju, vlastně i u toho gólu to tam propíchnul mezi nohama. Dařilo se mu, je vidět, že má sebevědomí a určitě z něj bude velký hráč.

Směrem dopředu jste byli bezzubí, v čem byl problém?

Je škoda, že jsme do té desáté minuty nevyužili nějakou šanci. Brno rozehrávalo a my jsme jim tím naším presinkem hodně zatápěli. Pak už to zjednodušili, museli jsme hrát do plných, což se nám úplně nedařilo. V prvním poločase jsme snad neměli jedinou standardku, takže ani takhle jsme si nepomohli. Bylo fakt těžké se do toho hustého bloku dostat a oni chodili do brejků. V některých momentech nám tam chybělo více trpělivosti a kvality.

Jak to vypadá s vaším případným odchodem do Plzně?

Pořád se jedná a musí se dohodnout kluby. Uvidíme, čekám, co bude.

Jaké to pro vás je, být jednou nohou v Plzni a jednou v Olomouci?

Samozřejmě je to těžké, protože to chvilku vypadá, že už bych tam mohl jít, potom se kluby nedohodnou. Jednání probíhají už od začátku přípravy. Není jednoduché se soustředit, ale snažím se odvádět na hřišti maximum. Komunikujeme s trenéry a kdyby mě to mělo nějak ovlivňovat, tak bych třeba nehrál. Ale myslím, že to zatím nehrozí. Čekám, jestli se kluby dohodnou nebo ne a uvidíme, co z toho vyplyne.

Ještě se zeptám na kulisu. Na utkání přijelo hodně fanoušků Brna, kteří byli dost hlasití. Nepřipadali jste si v některých fázích zápasu, že hrajete venku?

Potom, co jsem viděl, že na domácí zápas Brna přišlo osm tisíc diváků, tak jsem čekal, že přijede hodně Brňáků. Ten náš kotel nebyl úplně zaplněný. Ale myslím, že to bylo jakž takž vyrovnané, když jsme měli nějaký tlak.

Nemrzí to, že po výhře 3:0 na Baníku vás nepřijdou lidé více podpořit?

Samozřejmě by to bylo hezčí, kdyby přišlo třeba osm tisíc. Zápas by si to zasloužil. Ale je těžké po prohraném zápase něco tvrdit fanouškům. My jsme to hlavně měli zvládnout na hřišti a ty lidi ještě více namlsat. Ale zase jsme spadli, kam jsme nechtěli. Bude se řešit, že jsme doma prohráli derby a musíme to zkusit odčinit na Spartě.

