„Zápasy s Baníkem byly ve všech mládežnických kategoriích vyostřené. Beru to jako takové derby. Hodně se na to utkání těším,“ potvrdil talentovaný olomoucký záložník Kryštof Daněk.

„V mládežnických kategoriích byl Baník náš největší konkurent. Dnes už to ale vnímám spíš tak, že za Baníkem stojí velké množství fanoušků. Kteří dokážou vytvořit krásnou atmosféru i na venkovních stadionech,“ doplnil ho trenér Sigmy Václav Jílek.

Ano, diváci. To bude v pátek večer důležitý faktor. Baníkovci dostali k dispozici severní tribunu a do Olomouce jich může dorazit podle kvalifikovaných odhadů okolo dvou tisícovek. Celková návštěva by mohla být snad okolo sedmi tisíc. V po covidovém období se na pořádnou atmosféru těší všichni.

„S diváky je to skoro jako jiný sport. Energie, která jde do hráčů z tribun je nesrovnatelná. Možnost vychutnat si ovace po gólu, nebo když se vám utkání podaří, to se nedá nahradit,“ vysvětluje Jílek.

„Když nebyli žádní diváci na stadionu, bylo to takové bez emocí, prostě na prd. Hlavně doma vám podpora diváků strašně pomůže,“ přidal Daněk.

Na hřišti by měl být jedním z tahounů ofenzivy, která Hanákům v lize šlape. S devatenácti góly jsou nejproduktivnějším týmem ligy. Jenže ta defenziva. Dvanáct inkasovaných branek v šesti zápasech je podprůměr. „V zápase s Jabloncem už to bylo určitě lepší. V Boleslavi si ale musíme přiznat, že soupeř měl hodně šancí, i když jsme byli v jedenácti. Zaměřili jsme se na to a vyhodnotili to. Musíme navázat spíš na Jablonec. Málo platné, defenziva je u každého týmu prvořadá a důležitá,“ řekl Jílek.

Baníku se povedlo posílení

Pátečního soupeře považuje za jednoho z těžších. „Respektujeme sílu Baníku. Podařilo se jim ustálit sestavu,. Vhodně doplnili kádr. Povedl se jim příchod Almásiho, který je pro tým hodně platný, Podobně jako Klíma. Kuzmanovič, Sor a celkově ofenzivní hráči, zleva Potočný, zkušený Fleišman. Sedlo si to tam a je to vidět na výsledcích. Navázali na konec minulé sezony. Hrají opravdu dobře,“ uvedl Jílek. „Je to pracovité a zodpovědné mužstvo. Nesází tolik na individuality, ale spíš sázejí na týmový výkon,“ všiml si.

Baník by měl jít do zápasu takřka kompletní, až na dlouhodobě zraněného Kukučku. Sigmě naopak vedle Greššáka a Yunise bude stále ještě chybět obránce Hubník a nově také David Vaněček, který má z Boleslavi natržený zkřížený vaz v koleni. „Vystřelilo nám to trochu karty z rukou. Bude nám chybět jako žolík, mohl ale třeba hrát i od začátku,“ řekl Jílek. „Díky němu jsme měli různé typy útočníků, kterými jsme mohli oživit zápas. Vždy, když přišel, dokázal týmu pomoct. I během deseti minut v Boleslavi to bylo výrazně vidět. Navíc se krásně pohotově střelecky prosadil. Je to veliká škoda. Uvidíme, jak moc vážné to bude,“ připomněl Jílek, že se lékaři rozhodli pro konzervativní léčbu a klíčový verdikt přijde po třech týdnech a vyšetření na rezonanci.

V útoku se každopádně Olomouci smrskly možnosti na Antonína Růska, případně Pavla Zifčáka. Mojmír Chytil totiž hostuje v Pardubicích, Martin Nešpor přestoupil do Jablonce a další kandidát mladík Jan Fiala laboruje se zraněním zad.