Výkon nebyl vůbec špatný. Měli jsme aktivní vstup do utkání, méně šancí než v předchozím zápase v prvním poločase. Přesto si myslím, že dvě byly stoprocentní. Druhý poločas jsme se snažili utkání překlopit na svoji stranu i tím počtem střídání, ale nepřineslo to žádný efekt.

Opět jste nedali penaltu ani gól, čím to je?

Že nedáme penaltu, to se stane, ale je s podivem, že to je čtvrtá nebo pátá v řadě. Měli bychom být schopni soupeře i tak porazit, vytvořit si více příležitostí nebo se v situacích, které zavání šancí, chovat jinak. V tom je pořád prostor na zlepšení. Je na čem stavět, ale koncovka nás sráží. Nemáme dostatečný počet bodů, abychom v ní zachovali klid.

Nechybí hráčům i trošku sebevědomí, třeba že by Zmrzlý penaltu uklidil pod víko?

Diskutujeme i penaltové situace. Ondra je na tréninku s naprostou pravidelností dává. Navíc měl sám snahu si to vzít a rozhodnout, tak jsme na něj vsadili. Bohužel se mu to v samotném zápase nepovedlo a ukázalo se, že sebevědomí a sebedůvěra je v tu chvíli nejdůležitější, hlava je naprosto prioritní.

Mojmír Chytil se jevil celkem dobře, v generálce penaltu proměnil. Neměl kopat on?

Co jsem viděl, Zmrzka ho k tomu nepustil, vzal si balon hodně rychle a sebevědomě, tak jsem věřil, že to zvládne.

Měli jste spoustu standardek, ale nebyli jste z nich příliš nebezpeční.

Souhlasím. Není to jen tento zápas. Už minule jsme jich měli devět, teď dvanáct, to je obrovské množství. Alespoň ve třetině z nich musíme být nebezpeční. Začali jsme špatně, hned z prvních dvou rohů byly takové polobrejky, které soupeř nedotáhl. Častokrát jsme trefili prvního hráče. V tom se také můžeme hodně zlepšit. Na podzim jsme byli ze standardek nebezpeční a vycházely nám signály. Proti Bohemce kromě Benyho tyče a signálu na Dáňu, který to ale uvalil do dvacáté řady, tam nebezpečnost nebyla.

Zápasy s Bohemians a Teplicemi byly na šest bodů, máte dva, je to problém?

Z pohledu tabulky je to samozřejmě problém. Nemáme patřičný klid, který bychom chtěli mít. Do barážové skupiny je to strašně blízko. Na druhou stranu to nejde zabalit, hodit do koše a říct, že jsme to nezvládli. Nějakou tvář jsme ukázali.

Postavil jste ofenzivnější zálohu, jak se vám líbil Pablo na osmičce?

Přinesl nám velkou změnu už s Boleslaví, kdy tam šel v závěru. Komunikovali jsme s ním, je to hráč, který se cítí lépe uprostřed, není u něj ani problém v obranné fázi, protože je poměrně spolehlivý. Greššovi nevyšly předchozí zápasy. Nebyl tak silný v rozehrávce a chtěli jsme tam mít hráče, který bude mít větší kontrolu míče, lepší distribuci a v některých situacích se ukázal Pablův klid. Ale zase… Dostal se do pár předfinálních fází, které nevyřešil ideálně, takže to kýžený efekt nepřineslo.

Přemýšlíte, jak vylepšit přechodovou a finální fázi?

Je to o množství vytvořených příležitostí, koncových pozicích, do kterých se dostaneme a v jaké rychlosti. Když si vybavím jenom tu závěrečnou situaci, kdy Zahradníček získal míč, vytáhl ho a Vaněček je na zadní tyči, tak to je špatné řešení z pohledu koncových pozic. Kdyby šel do náběhu, určitě se dostane do míst, odkud má větší předpoklad skórovat. Zároveň je to o klidu v koncovce. Moja tam měl na začátku hlavičku z malého vápna, a to jsou situace, ve kterých jsme zbrklí a nervózní. Celý týden jsme na tom pracovali, ale úspěch stejně nepřišel. Je potřeba v tom pokračovat. Nejde o věci, které by se daly ošálit. Je to jen o tvrdé práci a že budeme chodit do dobrých koncových pozic v dostatečném množství hráčů.

U většiny nebezpečných situací bývá Chytil či Daněk. Nečekáte více i od ostatních, třeba Jana Navrátila?

Určitě je potřeba, aby se k nim přidali další. U Honzy musíme rozlišovat, jestli pracuje, což je neoddiskutovatelné. Práce pro tým je evidentní, ale potřebujeme rozdílové věci, které nám nepřináší podle představ. Zmínil bych také Tondu Růska, kde je očekávání vyšší

Nepřijde vám, že Jan Navrátil nemá tolik sebevědomí jít do akce jeden na jednoho?

Sebevědomí tam asi nehraje roli. Honza se dlouhodobě nějak projevuje. Asi se to nezměnilo, jak hrál na Slovácku i tady… Rychlostně na tom asi není tak, jak býval. Zase má nějaké jiné přednosti. Já ho nechci seseknout. Čekáme od něj více. Souhlasím, že tam nejsou, že přes soupeře přejde a dá finální balon.

Ani Juraj Chvátal nemá čísla jako v úvodu sezony.

Podepisuji. Proti Bohemians odehrál Juraj velmi špatný zápas. Měl strašně moc zkažených balonů a hrál na velké riziko na vlastní polovině, z čehož měl soupeř dvě zajímavé situace. Musí si uvědomovat prostor, ve kterém se nachází a uzpůsobit tomu chování. Tentokrát v tom byl hodně lehkovážný, o čemž si s ním ještě promluvím. Navíc mu uletělo pár míčů také v útočné fázi. Na začátku sezony byl ve větší formě, ale nezatracujeme ho. Jeho přístup je v pořádku. Někdy stačí jeden povedený zápas.

Už jste měl k dispozici hodně hráčů, jak jste přemýšlel o nominaci?

Mimo byl kvůli svalovému problému Pavel Zifčák a také Jakub Yunis. Chtěli jsme mít na lavičce dalšího hrotového hráče, protože Růsek i Chytil byli na hřišti, takže proto David Vaněček. Také jsme chtěli mít dvě křídla, protože jsme věděli, že chceme hrát náročně a hodně nahoře napadat, takže budou těmto hráčům docházet síly. Matoušek i Zahradníček jsou schopni rychlostí udělat převahu. Do středu jsme si nechávali jen Greššáka, může tam alternovat také Daněk.