Pokud to budeme brát, že jsme se potkali s lídrem a prohrávali jsme, tak to musíme brát jako zisk. Mě ale mrzí, že nejsme nebezpečnějším a více aktivním mužstvem. Myslím, že proti současné Plzni jsme si mohli vypracovat více příležitostí.

V prvním poločase jste si toho ale příliš nevytvořili.

Úvodní půle byla z naší strany špatná – málo odvážná, málo kvality spoustu ztracených míčů. Je složité hrát s Plzní, když nahoře neudržíme balon. Plzeň ale také neměla nějaké šance. Hráli jsme organizovaně, dozadu pracujeme dobře a nedáváme doma body lacino. Máme rezervy v ofenzivě, to přiznávám.

Hráli jste hodně nízko, byl to záměr?

Vůbec žádný záměr. Chtěli jsme hrát aktivně, naší předností je hlavně presinková aktivita. Plzeň úplně rezignovala na nějakou hru odspodu a poslala tam nahoru Beauguela a Chorého, takže její přechodová fáze byla jen o nákopech. Měli jsme s tím problém, musím pochválit oba útočníky, protože uhrávali těžké míče. Když se k nim přidal Mosquera a my jsme neměli druhý balon, tak už presink není účinný a je to o kvalitním nižším a hodně agresivním bloku. Tam už tak pevní a silní nejsme. Zásadní věc byla, že když jsme míč získali, sedmdesát procent z nich jsme ztratili a nemohli jsme rozvinout útočnou akci, takže to vypadalo, že se bráníme. I my jsme kolikrát zbytečně volili dlouhý míč, když jsme mohli hrát kombinačně. Je to o nesebedůvěře a nekvalitě, která s námi šla už na Slovácku

FOTO: Sigma vydřela s Plzní bod a zkomplikovala jí cestu za titulem

Ve druhém poločase jste hru vepředu zlepšili.

Obraz hry se změnil až po inkasované brance. Odhodili jsme obavy a strach, dostali se do fáze, že nemáme co ztratit a ukázali jsme charakter. Vyrovnání jsme si zasloužili, a dokonce jsme měli více předfinálních situací, které jsme mohli vyřešit a utkání úplně obrátit. Musím poděkovat divákům, byť jich tady nebylo tolik, kolik bych čekal, vytvořili velmi dobrou kulisu, a hlavně ve druhém poločase nám pomohli.

Vyměnil jste oba krajní obránce, proč?

Analyzovali jsme předešlé zápasy, v nichž Ondra Zmrzlý ani Juraj Chvátal neměli dostatečné sebevědomí a kvalitu. Chtěli jsme to obměnit, dát tam hráče, kteří mají čistou hlavou, nezatíženou naší nekvalitou, nebylo to nic taktického. Chystali jsme tam mladého Hadaše, který zvládl perfektně konfrontaci na úrovni devatenáctek, ale ráno zvracel a měl teploty. Sáhli jsme po Zahradníčkovi. Jinak byl nachystaný jiný herní plán.

Naskočili tak i dva veteráni Hubník a Vepřek, jak se vám jevili?

Hubník hrál už na Slovácku, bylo to vynucené, protože Víťa Beneš se zapojil po covidovém týdnu až ve čtvrtek a měl za sebou dva tréninky, takže neměl být ani v nominaci. Ale museli jsme ho tam zařadit, protože David Vaněček vypadl také kvůli viróze. Michala jsme tam chtěli dát, kvůli nové motivaci a také musí hráči pocítit, že existuje konkurence a neodehrají všechny zápasy bez ohledu na kvalitu, jakou předvedou. Michal měl lví podíl na vyrovnávacím gólu, protože si nevzpomínám, kdy jsme dali branku ze standardky. Tuhle variantu jsme přesně takhle trénovali, konečně nám vyšel roh. Zvládl to velmi dobře.

FOTO: Na pivu a klobáse s Uličným a Hořavou

A Roman Hubník?

Měl jsem pocit, že postupem utkání rostl a v závěru byl bezchybný, měl tam i dva dobré balony za obranu. Hlavně ve standardkách nám pomáhal, takže z tohoto pohledu výborný. Ale vybavuji si také situaci ze začátku, kdy šel do hlavičkového souboje a už tam byla díra a soupeř šel za záda To byly situace, které jsme chtěli eliminovat. V druhé půli se nám to dařilo.

Plzeň začala s dvěma útočníky, překvapilo vás to?

Překvapilo, nepočítal jsem s tím, není to standardní. Plzeň si pak bere sílu v podobě dostřídání a změny zápasu, který nejde s ní. Když jsme se to dozvěděli, chtěli jsem na to reagovat hlavně Lukášem Greššákem a jeho postavením, aby se držel v níž a byl tím, kdo bude chodit do prvních soubojů, a my neotvírali prostor mezi stopery.

Na druhé straně sváděl Chytil souboje se Santosem.

Strašně těžká práce, říkal, že je dobitý a už to bylo na hranici vysílení, ale my už jsme tam variantu na střídání neměli. Druhý poločas byl lepší, v prvním poztrácel dost míčů. Chorý i Beauguel jsou dál, mají za sebou zkušenosti, ale když ho s nimi srovnám, tak uhrávali složitější balony. Potřebujeme se o něj opřít, doplnit jej a potom se nám bude hrát jednodušeji.

Často byl ale v podčíslení.

To souvisí s tím, že když nás Plzeň zatlačila, získávali jsme míče hodně nízko a když jsme se opřeli do Mojmíra, tak byl odříznutý. Mám představu, že budeme schopni se postupným útokem dostat přes organizovanou obranu soupeře stejně, jako jsme toho byli schopni po inkasovaném gólu, ale to nám zatím drhne. Pak už tam byly situace, kdy se nám to povedlo, vytěžovali jsme hodně také Tondu Růska, který na jaře předvedl nejlepší výkon a okořenil ho vyrovnávacím gólem.

Bývalý brankář Sigmy Drobisz (45) zpět v lize: Hlava si vzpomněla, tělo ne

S Plzní jste v tomto ročníku neprohráli.

Statisticky je to příjemné, pro hráče by to měla být zpětná vazba, že jsou schopni se s těmito soupeři měřit, hrát s nimi vyrovnanou partii, to se netýká jen Plzně, věřím, že podobný zápas jsme tady schopni zahrát i proti Spartě.

Naopak vy sám nemáte s Plzní dobrou bilanci a Sigma ji dlouho neporazila.

Já jsem Plzeň, tuším, ještě nikdy neporazil v pozici hlavního trenéra, takže je to mužstvo, které má jednoznačně kvalitu. Příliš týmů ji nedokázalo v tomto ročníku porazit, ale každá statistika se dá prolomit. Tak snad v příští sezoně.