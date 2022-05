Oproti zápasu v Liberci nám chyběla kvalita, pohyb a odvaha ve finální fázi hlavně v prvním poločase. Nebyly jsme v dobrých pozicích, předržovali jsme balony, takže jsme nebyli nebezpeční. Když už jsme se do předfinální situace dostali, tak jsme ji většinou zkazili. To bylo špatné.

Ani Mladá Boleslav ale příliš šancí neměla. Vyhrála zaslouženě?

Asi ano. My jsme totiž nebyli schopni dát druhou branku, i když jsme k tomu měli ideální možnost v podobě penalty. Inkasovali jsme ze dvou smolných situací. Nejprve nám tam chyběl Hubňa (Roman Hubník), když šel do zbytečné individuální akce místo toho, aby to dal jednoduše do boxu. Ještě se u toho zranil. Kluci se pak nedomluvili na odraženém míči. Druhá branka byla úplně šťastná, ale to se stane.Ve druhém poločase mohl soupeř z jediné vypracované brankové příležitosti dát na 3:0 a naše výchozí pozice by byla jiná. Takhle je výsledek 1:2 ještě hratelný.

Nacházíte ještě slova k neproměněným penaltám?

Už je to na výběrové řízení na nějakého střelce. Když se o tom bavíme, tak jsme tam měli dát Štěpána Langera, který je proměňuje ve třetí lize. Na druhou stranu byl faulovaný, takže taky takové obecné pravidlo, že by neměl kopat. Chtěli jsme tu důvěru Tondovi dát. Byl jsem přesvědčený, že to prokopne a promění. Zatím to ale jde s námi. Možná by bylo unikátní spočítat, kolik penalt jsme i v součtu s rozstřelem se Slováckem neproměnili.

Věřil jste mu, i když jste viděl jeho řeč těla před exekucí?

Musím říct, že jsem nesledoval, co exekuci předcházelo, protože jsme řešili nějaké jiné věci. Ale už ten samotný rozběh nebyl tak přesvědčivý. Myslím, že Tonda také změnil stranu, než na kterou to uklízí utaženě v tréninku. Nevyšlo to, no.

„Naším nejlepším hráčem byli diváci. Ve druhé půli výborná kulisa, cítil jsem z nich pozitivní emoce. Remízu by si zasloužili. Patří jim díky za celou sezonu.“

Cítil jste, že jste s odchodem Hubníka už vzadu nebyli tak důrazní?

Spíš jsme se nechali strhnout negativní atmosférou a emocionalitou utkání. Moc se nehrálo a bylo to rozkouskované. V některých situacích byl rozhodčí hodně úzkostlivý a rozdával chyby na obě strany. Utkání nebylo celistvé. Naopak bych pochválil Florenta (Poulola). Naskočil po dlouhé době k ostrému zápasu, navíc ne v ideální situaci a zvládl to velmi dobře.

Pomohli asi všichni střídající hráči?

Souhlas. Hlavně Jáchym Šíp s Pavlem Zifčákem tam vnesli zdravou agresivitu. Štěpán Langer se vůbec nebál, takže do toho zapadl. I Patrik Slaměna si myslím, že vstoupil do závěru utkání velmi dobře. Po přeživší brankové situaci soupeře a snižujícím gólu jsme hráli dobře, ale nestačilo to. Myslel jsem, že budeme schopni v závěru vystupňovat tempo, což se podařilo, ale odměna v podobě vyrovnávací branky nepřišla.

Trenér Mladé Boleslavi Pavel Hoftych chválil svého útočníka Tomáše Ladru, že udržel míče, vy jste měli nahoře tři hráče a jejich úspěšnost byla nižší.

Myslím, že to byla ta alfa a omega. Kvalita v soubojových situacích. Co udržel Ladra pod tlakem, to dělá ten rozdíl. Jestliže my během pár minut ztratíme dva tři míče, tak se nejsme schopni udržet nahoře a vynutit si tlak. Kdežto soupeř to dobře dohrával individuální kvalitou. Musím pochválit Marka Matějovského, který asi nestárne a dnes to zase výkonem potvrdil. Myslím, že byl nejnebezpečnější hráč. Docela se nám povedlo eliminovat Ewertona, u kterého jsem necítil nějakou nebezpečnost. Marek Matějovský a Tomáš Ladra byli nejlepší hráči soupeře.

Právě Matějovský několikrát dostal prostor, to asi nebylo úplně v plánu…

(Úsměv). To byl naprosto obrácený přístup, než jsme chtěli. Pokud Marek dostane prostor, tak dokáže velmi dobře manévrovat, podržet balon a počkat si do poslední chvíle na tu správnou. Z naší strany tam bylo více přehnaného respektu, než jsme požadovali. Doufám, že se z toho ponaučíme a ve venkovním zápase za týden to bude jiné.

Kouč soupeře chválil také Zmrzlého, souhlasíte, že šel od zápasu se Spartou nahoru?

Ano, pauzička mu pomohla. I Juraji Chvátalovi, kdy jsme oba v rámci takového restartu nechali odpočinout. Promluvili jsme s nimi a myslím, že to zabralo. Od té doby jsou nastavení velice dobře. U Ondry je nebezpečnost na dobré úrovni, dozadu spolehlivý, v každém zápase patří mezi maratonce, naběhá velkou porci kilometrů. Závěr sezony mu určitě vyšel.

Jsou střídající hráči inspirací pro další zápas nebo je u nich na prvním místě béčko?

Je potřeba si uvědomit, že je velké množství hráčů, kteří nám momentálně chybí. O poločase bychom do toho asi sáhli více, kdybychom nebyli na těch dvou frontách (boj o postup béčka, pozn. red.). Chtěli jsme hráče trošku pošetřit na nedělní utkání béčka. Jsme prostě na dvou frontách. Pro další hráče je to inspirace. Netýká se to jen hráčů, kteří byli v nominaci proti Boleslavi. Jsou tam také Uriča, Slavíček a další, kteří na šanci čekají a už jsme si je ověřili. Motivace a inspirace jsou pro tyhle mladé kluky ta správná slova. Uvidíme, v jaké budeme situaci za týden. Věřím, že se nám minimálně dva hráči vrátí. Mluvil jsem o tom minulý týden, ale nepodařilo se. Mojmír Chytil je velmi blízko návratu, věřím, že už bude k dispozici. Naopak nám možná vypadne Roman Hubník. Každopádně pro mladé hráče je to velmi dobrá zkušenost i vzhledem k dalšímu ročníku.