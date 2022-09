Pro nás to bylo možná trošku smolné utkání, samozřejmě ráz mu dalo naprosto zbytečné vyloučení Lukáše Vraštila. Měl se v té situaci chovat diametrálně odlišně. Byla to nic neřešící situace, po které jdeme do deseti. První poločas celkově moc koukatelný nebyl, ale bylo to jak jsme si představovali, že když budeme vycházet z kompaktního bloku, tak Hradec bude mít problémy, což se ukázalo jako správná volba. Do té doby si nevypracoval jediný střelecký pokus. My jsme tam měli po rohu břevno Růska. Byli jsme takoví možná trochu nebezpečnější.

S čím jste šli do druhé půle?

Chtěli jsme ve druhém poločase zůstat aktivní - nezalézt a nečekat, jestli se Hradec dostane do příležitosti. Ale hlavně díky Adamu Vlkanovovi, jeho individuální kvalitě a řešení situací Hradec přesilovku zužitkoval poměrně rychle.

Říkal jste, že Hradec rozhodl díky Vlkanovovi, ale první poločas se vám jej dařilo eliminovat.

Věděli jsme, že to je kreativní hráč, který má volnost, dokáže si odskakovat do volných prostorů, proto jsme zvolili volbu se dvěma defenzivními záložníky. Jeden z nich si ho měl přebírat nebo měl vystoupit stoper. Podařilo se nám ho eliminovat výborně, ale ve druhé půli měl prostor logicky větší. Byť gólová situace nevyplynula z tlaku Hradce, ale z naší ztráty a rychlého protiútoku. Vyřešil to skvěle.

Potom jste se snažili vyrovnat.

Za tu práci a víru, která tam oproti předchozím zápasům byla, beru zápas i přes porážku jako pozitivum. Vydali jsme se, Hradec jsme dokonce zatlačili a měli jsme tisíciprocentní šanci, která gólem neskončila. Rvali jsme se o bod, ale bohužel nám štěstí trošku nepřálo a nebyli jsme tak kvalitní, abychom si bod odvezli.

Tisíciprocentní šancí myslíte určitě tu, ve které byl Antonín Růsek. Co jste na lavičce v tu chvíli prožíval?

Trošku jsem se tam v tu chvíli zhroutil, ale šel jsem se hned po zápase zeptat Tondy a říkal, že mu to gólman Reichl tečl a míč se mu dostal za tělo a už tam nedohrábl. Je to samozřejmě hrozný pocit, máte už ruce nahoře. Kdybychom dali na 1:1, tak si nemyslím, že by bylo nereálné, abychom odvezli všechny body. Výkon ve druhém poločase snesl parametry.

Byl to tedy výkon, od kterého se můžete odrazit?

Jednoznačně. Něco jsme si k tomu řekli. Ty poslední zápasy na Spartě a se Slováckem, tak tam ta víra, odhodlání a ochota porvat se o výsledek za nepříznivého stavu nebyla vůbec. To jsme si vyříkali a bylo to vidět. Určitě se od výkonu odrazit můžeme, ale je potřeba dát góly a být nebezpečnější, abychom si pro body došli už v příštím utkání.

V bráně jste nechal Jakuba Trefila. Nebyl možnost, že by chytal Vilém Fendrich, který v Hradci působil?

Je potřeba vidět, že Vilém Fendrich je s námi krátce a nebyl v takové permanenci. Chtěli jsme tam nechat brankáře, který má za sebou těžké zápasy, které zvládl a nebyl důvod to změnit.