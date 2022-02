Všichni vnímáme, že jsme spoustu zápasů nezvládli za tři body, naše situace a pozice nejsou úplně jednoduché. Proto byl zápas plný očekávání a prožíváme velké pocity štěstí, že jsme jej zvládli.

Výhra se ale nerodila lehce.

V prvním poločase se spíše bojovalo. Viděli jsme málo brankových a nebezpečných situací z obou stran. Byly tam jen náznaky. Nám scházela kvalita ve středu pole, postrádal jsem větší tlak na míč i druhé balony, které jsme neměli, ač jsou při našem stylu důležité. Boleslav opticky možná vypadala fotbalověji při řešení situací, ale ani ona si nic nevytvořila.

Měli jste tam ale spoustu standardních situací.

To byla naše velká bolest. Bylo jich asi sedm z dobré pozice a nejsem si vědom, že bychom alespoň jednu zahráli do kvality.

Brzy po změně stran jste inkasovali. Ovlivnilo to hru?

To byla dost velká rána. I následní reakce byla špatná. Boleslav byla výrazně lepší a kdyby přidala druhý gól, je po zápase. Původně jsme do sestavy nechtěli sahat o přestávce, přišlo nám, že jsme kompaktní a sázeli jsme na to, že se postupem času prosadíme, ale scházela nám fotbalovost. Po obdrženém gólu už ale střídání přijít musela a za mě rozhodla, protože příchody Růska a Zifčáka nám pomohly.

Najednou jste se zvedli, čím to bylo?

Obrovskou vůlí hráčů, před kterými musím smeknout. Středeční smutné utkání nemělo ani tak vliv na fyzickou, ale spíše na psychickou stránku. S Boleslaví ale ze sebe vydali vše a způsob, jakým utkání otočili… Za mě velké poděkování a respekt. Myslím, že jsme si tři body zasloužili. Posledních třicet minut jsme hráli slušně, daleko aktivněji a měli jsme další příležitosti.

Například další neproměněnou penaltu Růska. Čím to, že se vám v nich nedaří?

Nevím už, co udělat, abychom z ní skórovali, ale díky Bohu nás to tentokrát nestálo body. Už nebyl určený Pablo, protože jsme si dělali statistiku a z posledních čtyř tři nedal. Byl psaný Moja Chytil a Tonda Růsek, který má předpoklady, protože je to technický hráč s utaženou přihrávkou i střelou, trefuje to tam, kam chce a umí to. Byl jsem přesvědčený, že to trefí. Dokonce jsem porušil už i svůj rituál. Když jsem se nedíval, tak jsem si říkal, že to jde se mnou, protože nevěřím hráči. Tentokrát jsem se díval, ale stejně to nepomohlo. Musíme vymyslet něco jiného, abychom tohle „neumění“ prokopli.

Neměl jste potom strach o výsledek?

Určitě neměl. Následně tam měl šanci Chytil. Ale soupeř neměl žádnou příležitost. Bylo důležité, že jsme utkání dohráli aktivně nahoře a byli jsme schopni atakovat rozehrávku. Soupeř neměl prostor na souvislejší kombinaci, což bylo zásadní. Kdybych si měl připouštět, že utkání ztratíme, tak to prostě nejde. Věřil jsem, že se to poněkolikáté neotočí proti nám.

Jak moc se vám ulevilo?

Než nějaký tlak z venku, vnímám spíše odpovědnost za klub a hráče. Snažíme se bojovat a vtisknout hře tvář. Vidíme, že to trošku drhne, ale naturál hráčů, přístup a ochota pracovat je na vysoké úrovni. Proti Jablonci, který vnímám stále jako kvalitní mužstvo, ač je na horších příčkách, ani Slovácku jsme nebyli horší tým, ale tyhle konfrontační zápasy nám utekly jednou situací. Jsem rád, že proti Boleslavi jsme to otočili na svoji stranu a takhle těžké utkání zvládli.

Ondřej Zmrzlý zaznamenal gól a asistenci, co na jeho výkon říkáte?

Hráče s takovou bilancí samozřejmě budu hodnotit pozitivně. Byl spolehlivý do defenzivy, ale mám na Ondru daleko větší nároky z pohledu kvality zahrávání standardek. Hráč s takovou kopací technikou, kterou tady už několikrát v minulosti prokázal, musí být schopný dostat do prostoru, do kterého chceme tři, čtyři míče, a ne jeden. V minulých duelech neměl takovou podporu do ofenzivy, kterou od něj očekávám. Proti Boleslavi ji tam měl a proto jsme vyhráli. Předtím se bál vzít finální řešení na sebe a udělat rozdílovou věc. Musí být silný a sebevědomý v rozhodnutí, což jsou další věci, na kterých musí zapracovat, ale poslouchá a snaží se na sobě makat, takže bude ještě lepší.

Jak si podle vás vedli stopeři?

Nejlepší part odehráli až posledních třicet minut. Mám pocit, že v prvním poločase tam Džem (Václav Jemelka, pozn. red.) zase nezískal dva balony, které by z pozice stopera měl. Beny (Vít Beneš, pozn. red.) v tom byl pevnější. Ve druhé půli už to byl klasický Džem, po kterém voláme. Už byl sebevědomější, chodil si pro balony agresivně do hloubky, sbíral je, vyhrával souboje a byl jistý. V závěru výborná práce.

Proč chyběl Jan Navrátil?

Má ze zápasu se Slováckem natažené postranní vazy. Počítáme, že od zranění je předpoklad léčby sedm až deset dní, uvidíme v průběhu týdne, jak na tom bude.

Ani při jeho zranění nehrál Jakub Matoušek, nevěříte mu?

Tomu dotazu rozumím. Disponujeme hráči, kteří mají nějakou individuální kvalitu a Maty z toho vybočuje, protože ji bezkonkurenčně má. Má ale problém se systémovostí, způsobem hry a plnění si základních povinností. Musíme jej instruovat a dotáhnout v některých věcech. Buď musíme vsadit na individuality, což asi všichni vidíte, že nemůžeme nebo na systémovou práci a tam zase tak silný není. Je to o práci s mentalitou a psychikou. Samozřejmě zápas, v němž nedostane minutáž, mu nepomůže. Ale vedli jsme 2:1, křídla fungovala, tak bych si ani nedovolil ho tam dát. Kdybychom potřebovali útočit, šel by tam.

Naopak Daňkovi se na pravém kraji dařilo.

Po pár zápasech řekneme o Dáňovi, že nemůže hrát křídlo, ale on ho hrát může. Je to otázka mladého hráče – jeden zápas mu vyjde, potom přijde zase útlum. Ale jasně ukázal, že je komplexní hráč, byl dobře připravený a měl dobrý vstup do utkání. Možná jako jediný splňoval v první půli vyšší nároky, co se týče individuální kvality a rozdílovosti. Jsem rád, že se postupem času k němu přidali i další. Samozřejmě to není Matoušek. Typologie Daňka je, že si odskočí pro míč, vytáhne ho a udělá finální fázi. Maty je do rychlostní a náběhové situace spíše až na úrovni boxu soupeře a potom má trošku problémy do defenzivy. Oba mají plusy i mínusy, které musíme vytěžit a volit je tak, ať jsme úspěšní jako tým.