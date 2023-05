Fotbalisté Sigmy Olomouc vstoupili do nadstavby FORTUNA:LIGY před nejvyšší návštěvou sezony porážkou 0:1 se Spartou. Opět inkasovali z první střely na bránu a prohra znamená další snížení už tak minimální šance na čtvrtou příčku. Vše mohlo být jinak, pokud by sudí odpískal ruku Kairinena ve vlastním vápně. „Za mě stoprocentní penalta“ říkal po utkání kouč Sigmy Václav Jílek.

Jediná branka zápasu vypadala lacině, měl na ní opět podíl brankář Matúš Macík?

Neviděl jsem to tak. Z lavičky jsme si říkali, že to je vzdálenost, vytočený hráč a levá noha. Ale skočilo to, míč šel za tyč… Nebudu jej vinit. Naopak ve druhém poločase po dlouhé době předvedl zákrok, kterým nás podržel.

Je frustrující prohrát takovou brankou?

Je. Vnitřně se s tím člověk vyrovná, ale mužstvo potřebuje dostat nějaký náboj. Případně i remízový stav by pro nás měl hodnotu. Pokud je to po takovém průběhu a takové střele, tak je prohra hodně bolavá.

Na jaře si vybrali slabší chvilku všichni brankáři (Trefil, Stoppen i Macík). Jak jste vybírali gólmana pro utkání se Spartou?

Vybíral jsem na základě toho, že s nimi pracujeme během týdne, Táda (Stoppen) měl navíc maturity. Vnímáte rozpoložení gólmanů a na základě toho jsme se rozhodli vrátit do brány Matúše. Není to nic proti nikomu. Cítili jsme, že přichází těžké nadstavbové zápasy a bude potřeba trošku klidu a zkušenosti. Vyjádření důvěry brankáři, který tady odvedl obrovské penzum práce, byť se v poslední době můžeme bavit o nějakých gólech, bylo oprávněné a z mého pohledu správné.

Směrem dopředu jste si moc šancí nevytvořili, čím to bylo?

Oba týmy předvedly výkon s enormním nasazením, v utkání bylo hodně třaskavých okamžiků, hodně soubojů. Sparta ale v určitých částech zápasu ukázala, že individuální kvalita je na vyšší úrovni, ale pro celkový výsledek to roli nehrálo. Naopak my jsme v předfinální a finální fázi měli určitě prostor na lepší řešení. Proto jsme si nevytvořili více šancí. Aktivitu a intenzitu jsme nepřetavili do individuální kvality. Za přístup nemůžu hráčům nic vytknout, ale s tím počítáme automaticky. Byla to jen otázka kvůli předchozím dvěma zápasům.

Řešila se také ruka Kairinena ve vlastním vápně Sparty, jak jste situaci viděl vy?

Mám v tom guláš. Nevím, co je ruka a co ne. Z mého pohledu tam byly dvě hrubé chyby. Nechci střílet do vlastních řad, ale Denis Kramář měl být vyloučený za ostrý zákrok na Kryštofa Daňka. Nechtěl bych vidět takové zákroky na své hráče. A ruka Kairinena je za mě stoprocentní penalta. Když si srovnám penaltu Sparty s Plzní, tak tentokrát byla ruka dál od těla. Můžeme se bavit o místu, kde ji míč zasáhl, ale za mě není v přirozené poloze a je trefená.

