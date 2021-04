Parádní možnost spálil zhruba po hodině hry. Po přihrávce Pabla Gonzáleze už mu zbývalo jen překonat brankáře Nemravu, jenže neuspěl.

„Brankář byl docela rychle u mě. Na sněhu se míč i trochu zpomalil. Ale měl jsem to zakončit líp, měl by to být gól, nebudu se vymlouvat. Kdybych to dal, tak to dotáhneme do tříbodového konce,“ litoval Zmrzlý.

Dobře si uvědomoval, jak důležitý okamžik to ve vyrovnaném a svižném zápase byl.

„Mohlo to skončit na obě strany. I oni měli své šance. Ale kdybych já dal tu svoji, tak se to vyvíjelo jinak. Myslím si, že to je důvod, proč jsme nebrali tři body,“ vyznal se.

Nejistota v koncovce Sigmu trvale sráží v celé sezoně.

„I dnes jsme na to dojeli. Pro oko diváka dobrý zápas. Šancí bylo hodně. Musíme na tom zapracovat,“ krčil rameny.

Na začátku druhé půle, ještě před svou tutovkou, mohl Zmrzlý skórovat, kdyby měl o trochu více štěstí. Jeho nepovedený centr skončil na tyči za bezmocným brankářem.

„Uklouzl jsem u toho a už jsem to pomalu viděl v brance. Už jsem si říkal, že aspoň z haluze dáme gól, ale ani to nám nebylo přáno,“ pronesl smutně Zmrzlý, který ovšem jinak mohl být na svůj výkon pyšný.

Jednoho z tahounů Slovácka Milana Petrželu pokryl takřka bezezbytku.

„Milan je pořád rychlý a pořád výborný fotbalista. Věk na něm nejde poznat. Znám ho z televize, když jsem byl malý. Byla to taková celoživotní příprava. Bylo to těžké a musel jsem se s tím vyrovnat, ale myslím, že jsem to celkem zvládl,“ pousmál se Zmrzlý, který se také vyznal z obdivu k Liverpoolu a skotskému levému bekovi Andy Robertsonovi.

„Liverpool je můj srdcový klub, dívám se na každý zápas. Mají nejlepší beky na světě. Oba jsou pro mě vzory, hrají neskutečně ofenzivně. Tak by měl vypadat moderní fotbal,“ prohlásil Zmrzlý, který se do kraj obrany přitom přesunul teprve nedávno ze středu hřiště.

„Hraje se mi dobře na obou postech. Ze začátku jsem si musel zvyknout a naučit se pár taktických věcí. Jak doplňovat ofenzivu, jak nebýt splašený při rozehrávce, abych to nekopal hned z první nahoru. Postupně se do toho dostávám. Od začátku sezony je tam asi pokrok,“ dodal Zmrzlý.