Nevím, jestli mám co nového říct. Za poslední dva měsíce jsou tři témata: mistrovství světa, Ronaldo a Chytil. Tak mi to připadá. Mojmír Chytil je stále hráčem Sigmy Olomouc a připravuje se na začátek jarní soutěže. Věřím, že bude hrát dobře.

V Olomouci?

Není tajemstvím, že probíhají jednání se Slavií, která má o něj eminentní zájem. Iks lidí křičí: Prodejte! Iks lidí křičí: Neprodejte! Prodáme, jsme blbci. Neprodáme, jsme zase blbci. Vždy si musíme vedle sebe na váhu položit dvě misky – ekonomika – sportovní stránka. Tuhle sezonu jsme udělali už dva velmi dobré transfery a vytvořili si polštář. U Mojmíra jsme dali výš sportovní stránku. Jestliže od čtvrtého místa všichni křičí, že hrají o záchranu, já s nimi souhlasím. Nevím, kdy byla tabulka takhle vyrovnaná jako tuto sezonu. Nechceme oslabit mužstvo. Při jednání jsme dali jasně najevo, za jakých podmínek jsme ochotni uvolnit Mojmíra v zimě a za jakých v létě. Nic mezi tím není, žádné spekulace, jestli někdo vydělá, nebo prodělá. Máme to jasně nastavené a nechceme z toho ustoupit. Jednání nejsou jednoduchá.

Chytila jste uvolnili do Slavie na zdravotní prohlídku proto, aby v případě dohody bylo všechno nachystané?

Přesně tak. Přestupní termín končí až v průběhu února a je potřeba vědět, jestli by Mojmír prošel zdravotní prohlídkou. Vyšli jsme tomu vstříc. Je to otevřené, ale my jsme zimní odchod podmínili hráčskou náhradou a ta zatím není, takže je malá pravděpodobnost, že by se něco stalo.

Chytil blízko přestupu do Slavie? Míří na zdravotní prohlídku, potvrdil klub

Je u Chytila i varianta prodloužení smlouvy v Sigmě?

Ne. Řešili jsme to od srpna, do listopadu byly ve hře všechny možnosti. U prodloužení smlouvy byla ve hře vždy jen výstupní klauzule. V prosinci to cíleným tlakem Slavie došlo do toho, že se hráč s manažerem rozhodli, že prodlužovat nebudou, vsadili na jednu kartu. Kdybychom tu informaci dostali dřív, třeba v září, byla by větší pravděpodobnost, že by odešel v lednu, protože bychom měli prostor na to si přivést náhradu.

Slavia nechtěla nikoho uvolnit?

Jestli v Liberci může být ze Slavie šest hráčů, tak mě to napadlo jako první možnost. Slavia to viděla jako dobrý nápad, ale její trenéři nechtěli nikoho uvolnit, tak se to zaseklo. Ani nám, ani druhé straně se to nepodařilo vymyslet tak, abychom mohli být spokojení, i když snahu měli všichni.

Pražská S pouští hráče spíše do Čech, jste připraveni, že po odchodu Chytila budete muset koupit útočníka, když budete chtít udržet ambice?

Abychom dokázali být pravidelně v šestce a mít ambice co se týče umístění, tak bychom museli být ekonomicky silnější. Bez typu Vaška Brabce a podobných to nejde pravidelně opakovat. Můžeme mít dobrou sezonu, kterou jsme měli před pěti lety, kdy jsme skončili čtvrtí a šli do pohárů. Pokud budeme ve svých mantinelech, které jsme schopni zabezpečit z prodejů a sponzorů a rozpočet se nenavýší, tak si myslím, že nejsme schopni říct, že odejde Mojmír a to celé dáme za nového hráče. Je otázka, až budeme chystat rozpočet na novou sezonu, jaká tam bude díra. A to je furt dokola. Pokud odejde v létě, tak myslím, že prostředky budou i třeba na dobrého útočníka. Uvidíme, co David Vaněček. Je zdravý, začíná, ale není v herní pohodě, protože nemá herní praxi a sebevědomí. Pokud se dá během jara sportovní formy, asi bychom měli řešení. Nicméně to neznamená, že se směrem k létu nebudeme poohlížet po útočníkovi.

Nepřišlo vám od trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského nekolegiální, když dopředu prohlásil, že je s Chytilem domluvený?

Vadí mi to, tohle se nedělá. S Jindrou se znám dobře, studovali jsme spolu, tak ho k tomu třeba vedl i dojem, že průběh jednání bude lehčí. Ale není dobře blbnout klukovi hlavu, když jsme ještě jednání nenastartovali. Nemělo by se to dělat.

Nemůže se to celé na Chytilovi podepsat?

Když se rozhodli s manažerem neprodloužit smlouvu, tak museli počítat s tím, že jednání nebudou mít lehký průběh. S tlakem se musí popasovat. Třeba jako Vašek Jemelka. Nepustili jsme ho do Kazachstánu, protože jsme už jednali o Zimovi. Pak se vrátil z Belgie, kde toho odehrál hodně, byl zklamaný, že nevyužili opci. Jenže se tam zranil a můžeme se domnívat, že opce byla velká, nebo se to schovalo za zdravotní stav. Závěr s Vaškem už byl takový, že kdyby přestup do Plzně nevyšel, tak už by to asi nedal. V hráčích to pracuje, ale jsou profíci.

Kobylík před ligou: Titul získá Plzeň, Sigma šestku neudrží, Vrba Zlínu pomůže

Díky přestupům Jemelky a Daňka jste si udělali finanční polštář. Jaká je tedy ekonomická kondice Sigmy? Pořád je přeci rozdíl prodat Chytila teď za 25 milionů korun, anebo v létě za třetinu…

Kde jste došel k tomu, že by v létě odešel za osm milionů? Za osm milionů by nikam nešel.

Za rok může jít za nula.

Tak půjde za nula.

Takže ekonomika Sigmy je na tom tak super?

Není, ale i tohle přece přináší sportovní vývoj. Hráčů po skončení smlouvy odešlo i jinde daleko víc - Jurečka, Kliment… Ale tohle je až katastrofický scénář. Když odejde Chytil v létě, Sigma bude velmi spokojená. Ekonomická situace není super možná v dalších sedmdesáti procentech klubů. Rozpočet se vždycky tvoří na každou sezonu. Víme, jaké tam jsou nůžky. Teď si můžeme dovolit upřednostnit sportovní stránku na úkor ekonomické. Kdo je na tom super? Sparta, Baník… A všichni další mají nějaké ekonomické problémy. Možná zase dojde na to, že za půl roku na tom budeme jinak a upřednostníme jeden dva odchody. Super by to bylo, kdybychom měli mecenáše, díky kterému bychom mohli hrát pravidelně do šestky, ale to by rozpočet musel být jednou takový.

Je zájem o Sigmu z pohledu případných mecenášů a má zájem Sigma, aby někdo takový přišel?

Určitě má Sigma zájem. Není to ale otázka pěti šesti milionů jako u partnerů. Musí to být mecenáš, který dorovná nůžky v rozpočtu. Pokud by měl ambice, tak jej musí ještě navýšit. Byli bychom hloupí, kdybychom zájem neměli, ale já ze své pozice o nikom takovém nevím.

Chytilovým odchodem nechcete tým oslabit, doplnili jste ho Janem Fortelným na hostování bez opce ze Sparty. Znamená to, že cítíte šanci na úspěšnou sezonu?

U Fortyho má příchod ještě jednu návaznost, která se řeší. Ale na konci podzimu jsme měli uprostřed problém, Ventúra, Zorvan byli zranění, máme i druhou ligu. Pomohli jsme si hostováním, abychom měli větší konkurenci.

Souvisí to s prodejem šestnáctiletého Romana Mokrovicse do Sparty?

Jedná se o to, že Forty může být součástí tohoto. Jsou tam totiž nějaké ambice rodičů, je tam škola a další věci.

Alibismus? Ne! Máme cíle, ale jsou složité, říká trenér Sigmy Jílek

Byli tady ale hráči, kteří slýchávali, že tady musí nejprve něco odvést a pak můžou teprve odejít.

To je ale momentálně o nabídkách. Myslím, že třeba Jemelka v tomto věku neměl takovou atraktivní nabídku jako třeba Radek Vítek do Manchesteru United. Ukažme si, kolik hráčů v šestnácti nebo sedmnácti mělo takovou ambiciózní nabídku, takže to nejde brát všeobecně. Za poslední dobu, co jsem tady, nevím, jestli měl někdo nabídku jako Radek Vítek nebo Roman Mokrovics. Není to jen o tom, že má někdo zájem ze silných klubů, ale musí to být také řádně zaplacené.

Konkurence vám však chybí při zranění Juraje Chvátala na pravé obraně.

Jurajovi vypadávalo delší dobu rameno, vždycky si s tím uměl poradit, hodilo se zpátky a drželo. Teď jsme řešili, jestli půjde na operaci hned, anebo až během jara podle toho, jak to rozehrajeme. Doporučení lékařů bylo, že když to neuděláme hned, nemusel by chybět tři měsíce, ale půlroku. Tak jsme se v prosinci pro operaci rozhodli. Dívali jsme se po náhradě, chceme kluka, který má perspektivu. Proto jsme vstoupili do jednání s Jihlavou ohledně Vojty Křišťála, se kterým jsem uzavřeli od léta smlouvu. Jihlavě jsme dali velice slušnou nabídku i na participaci z dalšího prodeje, ale jejich představy byly úplně jiné a protože mu končí v létě smlouva, nechtěli jsme se do toho pouštět. Třeba s Vaškem Bartoňkem jsme se na Kubovi Přichystalovi domluvili během tří dnů, také jsme to nenechali na konec smlouvy, aby přišel zadarmo, ale chtěli jsme se s Brnem vyrovnat.

Na kraj obrany máte ještě Filipa Slavíčka a Matěje Hadaše.

Z těch dvou je ortodoxní pravý bek jen Slavíček. Hady tam hrál v mládežnické repre třeba proti Francii jako alternaci. Možná mu škodí, že může hrát na více pozicích, že s ním hážeme. Měli bychom mu stanovit pozici, je to krajní hráč. A Sláva ještě potřebuje praxi, i závěr druhé ligy ukázal, že se s tím kluci perou a mají toho až nad hlavu.

V létě jste přivedli zajímavé hráče, ale na podzim příliš nehráli. Těch zranění bylo dost. Nejsou rezervy ve zdravotním týmu?

Zabýváme se tím pořád. Je u nás Jirka Procházka, který patří k nejlepším fyzioterapeutům a servis je dobrý. Myslím, že jsme už i přístroji vybaveni solidně. Přesto mám pocit, že každý hráč, který přijde do Sigmy, je zraněný. Trápíme se tím a já jak slyším, že někoho něco tahá, tak řádím. Kluci mají možná pocit, že se tady trénuje víc, ale přece každý ligový mančaft musí trénovat podobně. Ti trenéři v jiných týmech nejsou snad hloupí a ty rozdíly nemůžou být tak obrovské. Samozřejmě každý trenér má proces tréninku jiný a zaměřený na různé složky, takže je to možná o charakteru tréninku. Trenér Jílek dělá hodně intervalové věci, tak můžou být svaly v jiné zátěži. Ale na druhou stranu jde pořád o ligové trénované hráče.

Dny byly depresivní, nikdo to nechce zažívat, říká Ventúra. Teď míří do sestavy

Nabídku na prodloužení smlouvy od vás má Matúš Macík, jak to vypadá?

Nabídku má a pokud bude zdravotně v pořádku, tak věřím, že bude pokračovat. Je to teď takové, že je ze zranění nešťastný, my jsme z toho nešťastní a už nevíme, co pro to udělat. Pro dvě profesionální soutěže potřebujeme čtyři gólmany a vzhledem k té skladbě to máme slušně věkově vybalancované. Kuba Trefil i díky Macíkově zranění vyskočil a pokud budeme mít takto vyrovnané gólmany, tak je to už jen na trenérech a trenérovi gólmanů, kdo by měl dostat přednost.

S čím jdete do jarní části sezony?

Nemáme žádné zatmění, že bychom se viděli na čtvrtém místě. Jsme rádi, že tam jsme, ale já bych měl u mužstva, které uhraje čtvrté místo, představu, že má aspoň o čtyři body víc. To, že jsme v tabulce všichni takhle pohromadě, svědčí o tom, že výkonnost si nikdo neudržel, všichni jsme měli hluchá místa. Je to otázka dvou zápasů a jste úplně jinde. Každého zajímá spodek. To je na prvním místě. Ale už před sezonou jsme řekli, že bychom se chtěli do šestky dostat. Buď to vidíme v klubech všichni stejně, anebo jsme alibisti.

Jste už domluvený s trenérem Václavem Jílkem na další spolupráci?

Zatím jsme to neřešili. Prohrajeme čtyři nebo pět kol a co s trenéry budu potom dělat? (Smích). Máme s klukama ale dobrý vztah a věřím, že bychom si na rovinu řekli, pokud by nechtěli pokračovat, nebo my jako klub chtěli udělat změnu. Nebylo by to až v kritickém stavu, kdy by se nedařilo. Teď se ale bavíme také o potenciálních hráčích s tím, že pokračujeme. Je to ale také otázka Jiřího Saňáka, který měl možnost odejít, ale v tu dobu jsem to zastavil, protože se nám nedařilo a nechtěl jsem oslabovat v realizačním týmu. Může také dostat nabídku a nedokážu si představit, že bych ho v létě lámal. Také můžeme uhrát krásné umístění a trenérům přijde lepší nabídka. Nemůžeme říct, co bude za dva měsíce. Teď jedeme dál a jaro ukáže.

