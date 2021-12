Týmu okolo Pavla Vrby totiž padl do oka jednadvacetiletý Nigerijec Yira Sor. Ten prožívá v Baníku povedený ročník. Naskočil do šestnácti zápasů, v nichž zaznamenal tři branky a pět asistencí, přestože do většiny duelů naskakoval z lavičky jako žolík.