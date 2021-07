Šlo o dva zákroky, po kterých měl rozhodčí tasit červenou kartu. První po faulu obránce Sparty Lukáše Štetiny na unikajícího Jakuba Matouška. Rozhodčí vytáhl jen žlutou kartu s odůvodněním, že Matoušek si míč předkopl směrem k rohovému praporu a nešlo o zmaření jasné šance. Nezasáhl ani asistent u videa Jan Hrabovský. "My jsme se na komisi po zhlédnutí záběrů shodli, že to měla být červená karta a VAR měl intervenovat," řekl předseda komise Radek Příhoda novinářům s tím, že i videorozhodčí má omezenou delegaci na jedno kolo.

Druhý Orlův přehmat přišel podle komise na konci prvního poločasu, kdy olomoucký Matoušek šlápl na stehno skluzujícího Adama Hložka. V tomto případě se nepískalo vůbec. "Z našeho pohledu to měla být červená karta, tady jsme se shodli. Hráč zodpovídá za to, kam šlape," uvedl Příhoda.

Pokutový kop, který trenér Václav Jílek označil po zápase za diskutabilní, byl naopak podle komise po faulu Ondřeje Zmrzlého na Caspera Höjera odpískán správně. "Z mého pohledu to byl jasný faul, ale většina lidí se shoduje, že proběhl mimo vápno. Z toho důvodu jsem ji nazval diskutabilní," uvedl Jílek.

"Co se týče pokutového kopu, jsou tam dva přestupky - jeden venku, jeden vevnitř pokutového území. Dejme tomu současně, nebo v půl vteřině. My jsme akceptovali výrok rozhodčího na hrací ploše a souhlasíme s penaltou, byť je to situace, která se nestává tak často,"řekl Příhoda.

Spartě se zase nelíbila pouze žlutá karta pro Jana Sedláka za skluz na Adama Karabce. I tady ale komise podpořila Orlovo rozhodnutí. "Utkání nebylo jednoduché, je tam mnoho situací, které nejsou jednoznačné. Když to shrnu, dvakrát jsme podpořili rozhodnutí a dvakrát jsme udělali v komisi jiné rozhodnutí. Na sporné situace je to jak pro Olomouc, tak pro Spartu 1:1," uvedl Příhoda.