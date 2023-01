Ve Spartě jste sezonu začal v základní sestavě, ale příliš jste toho neodehrál a nyní odcházíte do Olomouce, co se stalo?

Nepovedly se nám některé výsledky, pak jsem na chvíli vypadl kvůli zranění a zrovna třeba Kryštof Daněk chytil skvělou formu, kterou si dokázal držet. Nedostal jsem další příležitost, teď jsem tady, abych znovu ukázal, že na to mám. Pak uvidíme, co to přinese.

Jan Fortelný



Věk: 23

Post: Záložník

Bilance 22/23: 5 zápasů (149 minut), 0 gólů, 0 asistencí

Bilance ve F:L: 47 zápasů, 4 góly, 9 asistencí

Kariéra: Sparta, Vlašim, Jihlava, Teplice, Sparta, Sigma

Říkáte zranění. Co přesně vám bylo a už jste stoprocentně zdravý?

Měl jsem problémy v oblasti achilovky. V závěru podzimu už jsme se Spartou trénovali v mezibloku, myslím, že nějak natrénováno mám. Věřím tomu, že jsem stoprocentně připravený na to, abych mohl hrát.

V minulé sezoně jste byl produktivní, jak těžké bude to zopakovat?

To nevím, ale byl bych rád, kdyby se mi tady dařilo jako v minulé sezoně v Teplicích. Jsem tady i proto, abych pomohl a přinesl zase do týmu něco nového. Doufám, že se v přípravě poperu o to, abych měl nějaké své místo v sestavě a společně budeme pokračovat v tom, co kluci rozehráli v první části sezony. A že ho dotáhneme do výsledku, který si tady všichni přejí.

Ale také jste v Teplicích posbíral devět žlutých karet…

Vím, je to dost. Občas mám problém s tím, že jdu do zápasu hodně přemotivovaný a někdy se neudržím. Nicméně věřím, že už jsem na tom zapracoval a musím to potvrdit.

Do Sparty nyní přišli střední záložníci, čekal jste, že pro vás bude těžké se v týmu udržet?

Pro mě je hlavně cílem hrát. Potřebuju minutáž, s Olomoucí jsme se dohodli, že bych měl prostor dostat. Za tuhle příležitost jsem určitě rád.

Měl jste i jiné nabídky? Proč jste si vybral zrovna Sigmu?

Z Teplic byl velký zájem, pro mě to byla jedna z hlavních variant, ale nakonec jsem se rozhodl pro Olomouc. Jednoznačně převážilo to, že se tady hraje nahoře a já potřebuju dokázat, že mám na to hrát v týmu, který hraje vysoko. Proto Sigma.

Také zde hraje spousta kluků z ročníku 1999, které určitě znáte. Bylo to také plus?

Jo, znám jich hodně, jsem za to rád. Je to pro mě jednodušší, doufám, že mi to ve všem pomůže. Když jsme se spolu scházeli v reprezentacích, bylo to vždycky hezké. Jinak si Olomouc vybavuju jako prostředí, kde bylo vždycky těžké hrát. Snad to tak bude pokračovat.

Mluvil jste už s trenérem Václavem Jílkem o vaší roli?

Předběžně jsme o tom mluvili, ale ještě na to bude dost času. Teď ale bude potřeba tvrdě pracovat a potom budeme řešit zbytek.

Václav Jílek má vysoké nároky na presink a podobně, zvládnete je plnit?

Trenéra znám už ze společného působení ve Spartě a jeho nároky mi nejsou cizí, takže věřím, že to ponese ovoce. Nejlépe se rozhodně cítím jako střední záložník, který je laděný více do ofenzivy. Ale nedělá mi problém ani box-to-box. Jsem připravený plnit to, co bude potřeba, stejně bude vše záležet na mně, jak se ukážu.

V úvodním jarním kole proti Spartě nebudete moci kvůli domluvě hrát, není to problém?

Asi to neberu jako problém, budu mít více času se s hráči poznat, sžít se se vším a třeba to bude jen ku prospěchu.

Jan Fortelný očima trenéra Václava Jílka: „Závěr podzimu jsme dohrávali pouze s dvojicí středových hráčů – Breite, Spáčil – a neměli jsme žádnou další alternativu. Ventúra a Greššák byli zranění, takže jsme usoudili, že je potřeba, abychom přivedli hráče, který je schopný suplovat více pozic ve středu hřiště. S Honzou mám zkušenosti ze Sparty a jsem přesvědčený, že to je hráč, který nám může zvýšit konkurenci a pomoci do jarní části. Nemyslím si, že by měl být problém menší počet odehraných minut na podzim. Spoléhám na vnitřní intuici a myslím, že to není typ, na kterém by měl být znát herní výpadek. V Teplicích jednoznačně ukázal svůj potenciál, který nebyl schopný nějakým způsobem potvrdit ve Spartě, ale všichni víme, že tam je pozice složitější. Jsem rád, že přichází hráč, který má sportovní kvalitu a špičkový charakter i přístup.“