Klíčový okamžik celého utkání viděl z první řady. Právě olomoucký záložník Radim Breite poslal malou domů brankáři Aleši Mandousovi, který pak odkop nezvládl. A narodil se jediný gól zápasu Sigmy s Pardubicemi. Pět minut před koncem to bylo minimálně z hanáckého pohledu k vzteku.

SK Sigma Olomouc - FK Pardubice 0:1 (0:0)Radim Breite, Vít Beneš | Foto: Deník/Zdeněk Kuneta

„Mandymu jsem to dal pomalé. Ale šel mi na pomoc, chtěl pomoct spoluhráči. Nebylo to alibistické, že trefil protihráče a ještě se to odrazí k nim. To bylo vyústění zápasu,“ říkal Breite.