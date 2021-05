Sezona ještě není kompletně dohraná. Nicméně Sigma skončí zhruba v polovině tabulky. Jste z toho zklamaný?

Všichni v klubu jsme čekali víc. Zvlášť po podzimu, kdy jsme byli okolo čtvrtého, pátého místa. Mužstvo prohrálo jen asi třikrát, věřili jsme, že budeme schopní rvát se o pohárovou Evropu. Na jaře jsme to ale hodně pokazili. Moc jsme ztráceli doma. Celkově jsme měli hrozně moc remíz, kdy jsme zápasy ztráceli v závěru, které byly téměř vyhrané. Na kdyby se ale nehraje. Nemůžu se ubránit dojmu, že jsme na lepší umístění měli.

U týmu končí po dvou letech trenér Radoslav Látal. Co ty dva roky přinesly? Jak je zpětně vidíte?

Nebyl to ani úspěch, ale v žádném případě ani propadák. První sezonu bych ani nijak zvlášť nehodnotil. Tam musí být určitá tolerance. Vzhledem k předělávání způsobu hry a kádru, stejně jako z toho důvodu, že do toho významně zasáhl koronavirus. Na podzim byly porodní bolesti, pak jsme začali dobře jaro, po covidu jsme to nezvládli. Po druhé sezoně jsme zklamaní z toho, že jsme nezvládli jaro, protože jsme po podzimu čekali víc. Prostě to byl průměr. Protože jsou tu i pozitiva.

Máte na mysli nasazení řady mladých perspektivních hráčů?

Když si to řekneme natvrdo. Tak je pro nás lepší být šestí s tím, že Evropa je ale stejně daleko, nebo desátí a raději dáte prostor mladším hráčům? V tabulce ta první varianta kosmeticky vypadá lépe, ale druhá je pro budoucnost jejich i klubu důležitější. Cením si toho, že se trenér nebál nasazovat mladé hráče. I přesto, že se nám výsledkově nebo herně nedařilo, tak je tam dával. Daňka, Šípa a další… Ne za rozhodnutého stavu. Nevím, kolik jiných trenérů by mělo takovou odvahu. Pravidelně hrál Zmrzlý, Chytil, naskakoval Zifčák. To je jasné plus.

V tabulce ale skončíte takřka stejně jako loni. Proč jste se rozhodli s trenérem Látalem nepokračovat?

Umístění nehrálo zásadní roli. Já však tvrdím, že životnost trenérů v průměrných klubech, jako jsme my, a při našich podmínkách, jsou dva až tři ročníky. Ostatní jsou výjimky. Víme, že kádr se moc nezmění a zkusíme to rozfouknout změnou trenéra. Chceme do kádru dostat zase jiný impuls.

S Václavem Jílkem, který se má na lavičku vrátit?

Nového trenéra oficiálně oznámíme v pondělí. Taková je domluva a na tom nic nebudeme měnit. S tím tedy, prosím, počkejme.

Můžete oficiálně potvrdit, že první volbou byl Pavel Hapal?

Ano, byl pro nás první variantou, ale odmítl. Dále to teď ale nemá cenu rozebírat.

Souviselo odmítnutí se snahou sponzorské skupiny bývalých hráčů a podnikatelů o vstup do struktur klubu?

Bylo to tak řečeno. Ovšem domluvili jsme se, že k těmto záležitostem se bude vyjadřovat pouze klub jako celek.

Pojďme tedy k hráčskému kádru. Odchází David Houska. Nahradíte ho?

Ukáže to až čas. Víme o Davidově odchodu delší dobu, rok a půl. V některých zápasech už jsme hráli bez něj, i v těžkých, například se Spartou. Musíme si poradit.

Přivedete ještě někoho místo něj?

To uvidíme, jak to bude cítit trenér. Priorita číslo jedna je útočník. To ovšem samozřejmě řeší celá liga. Jsem přesvědčený, že pokud by tady byl gólovější útočník, byli bychom na tom lépe. Jenže sehnat někoho, jako byl třeba Lukáš Juliš, je těžké. Buď musíte najít nějaký zapadlý diamant, nebo jít cestou hostování.

Do útoku jste loni přivedli Dominika Radiče, ale ten se vůbec neprosadil.

Očekávání byla vysoká. Stojím za tím, že byl dobře vyskautovaný, prověřený firmou, která se tím zabývala. Česká liga je prostě kvalitnější než slovinská, kterou hrál. I na jeho obranu je třeba říct, že nedostal tolik šancí. Nemohlo hrát B-mužstvo, tak se prakticky nedostal do herní praxe. Je pak těžké ho zhodnotit ve smyslu, že se vyloženě nepovedl.

Co s ním bude? Odchází?

Smlouvu má ještě na rok, ale řekli jsme mu, že si může hledat angažmá.

Rychle odcházejí také Jaroslav Mihalík a Jean Luc Assoubre. Stopu nezanechali.

Hlavně u Jean Luca mě to hodně mrzí. Když přišel, věděli jsme, že měl handicap s covidem, že na podzim nehrál. Domluvili jsme se na pět měsíců. Že si ho připravíme a on nám během jara ukáže, jestli s ním můžeme počítat. Nebrali jsme ho jako posilu, spíš jako projekt. Hrával Evropskou ligu za Larnacu, reference byly výborné. Skvěle ho znal i Pablo, který s ním hrával ve Španělsku a on od první chvíle ukazoval, že je rychlý jako čert, že může být řešením na kraj.

Jenže byl pořád zraněný.

Bohužel jsou věci, které neovlivníte. Natrhl si sval a léčil se déle než obvykle přes všechnu péči. Teď jsme se museli rozhodnout, ale není dotrénovaný, doléčený. Víme, že by potřeboval ještě aspoň měsíc. V takové situaci mu nemůžeme dát dvouletou smlouvu. Na druhou stranu jít jen do přípravy bez jistoty kontraktu, už zase nechtěl ani on sám.

Spekuluje se také o zájmu o Kryštofa Daňka.

Na Daňka není momentálně žádná nabídka. Věci, které lítají éterem, jsou šílené a nevím, kdo je schopen to vymýšlet. Že chceme padesát milionů a podobně. S nikým nejednáme, nikdo nás neoslovil, nemůže být žádná částka. Kryštof má smlouvu do roku 2025, nikam nejde.

Na druhou stranu, když přijde nabídka jako na Davida Zimu, tak to vezme rychlý spád, nebo ne?

Musíme si ale uvědomit, že David Zima je obránce a Kryštof Daněk ofenzivní kreativní hráč, a ti jsou na trhu cenění podstatně více (úsměv).

A co Aleš Mandous?

Na Aleše Mandouse nabídka od Slavie je, ovšem pro Sigmu neakceptovatelná. Uvidíme, co bude po Euru.

Už v zimě přišel Matúš Macík, berete to tedy tak, že v tomto případě jste na případný odchod připravení?

Matúše Macíka jsme přiváděli hlavně proto, že Michal Reichl se rozhodl neprodloužit smlouvu a chtěl jít někam chytat, pro což mám v jeho 29 letech pochopení. Neviděl tady už možnost, dlouho byl náhradníkem. V první fázi šel dolů i s penězi. Matúš se zatím ukázal velmi dobře, když dostal šanci.

Co bude s Václavem Jemelkou?

Leuven neuplatnil opci vzhledem ke covidové a ekonomické situaci. Díky tomu, že jej hodně chtěl na podzim, jsme ale měli nadstandardně zaplacené hostování. Jsme otevření jednáním, ale zatím není nabídka, kterou bychom byli schopní akceptovat. Momentálně je situace taková, že do roku 2024 má smlouvu v Sigmě. V červnu tady může být na přípravě. Ale je to všechno otevřené.

Hráčem, který si jako jeden z mála udržel celou sezonu vysoký standard, byl Pablo González. Prý s ním jednáte o nové smlouvě.

Nikdy neřešíme smlouvy na poslední chvíli, takže jsme se už bavili o prodloužení. V této sezoně má čísla, má sebevědomí, je to trochu jiná mentalita než naši hráči. Jeho představa je však momentálně taková, ke které se nemůžeme jako Sigma přiblížit.

Znamená to, že pokud se objeví nabídka, tak se pokusíte vytěžit nějaké peníze?

To ne. Když odešel Houska, tak si nemůžeme dovolit prodat současně i Pabla. Nejhorší varianta je, že se nedohodneme, on tady odehraje sezonu a potom odejde zadarmo. Ve světě je to tak normální. Uvidíme. On má samozřejmě ambice, chce i z mužstva cítit, že může hrát o vyšší příčky. Přijde nový trenér, může chytit nový elán. Budeme se bavit. Nabídka na něj ale teď také žádná není.