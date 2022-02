Ještě na podzim přitom pomohl Slovácku k vysokému vítězství v Olomouci. Svěřenci Martina Svědíka na konci října zvítězili 3:0 a Jan Navrátil v tomto duelu navíc odehrál 300. ligový zápas.

Olomoučtí tak mají soupeři co vracet. A hlavně mají co napravovat z Jablonce, kde v prvním mistrovském zápase roku 2022 prohráli 0:1.

„Dají se očekávat změny v sestavě, protože je určitý předpoklad, že půjde o jiný typ zápasu než v Jablonci. Někteří hráči jsou pomlácení, takže uvidíme, v jakém budou stavu,“ prozradil trenér Václav Jílek, že základní jedenáctka pravděpodobně bude jiná než v ligovém duelu.

Spolehnout se stále nebude moci na Davida Vaněčka, Tomáše Zahradníčka, Martina Hálu a Jakuba Yunise.

Slovácko na rozdíl od Sigmy svůj víkendový duel neodehrálo, protože jejich protivník z Pardubic musel do karantény.

„Nemyslím, že by to hrálo roli. Jedině, že jsme je neviděli v mistráku. Ale mají stejného kouče, podobný kádr, budou tedy hrát podobně. Možná někdo bude mluvit o únavě a nevýhodě, kluci jsou však trénovaní, takže to není téma,“ řekl pro klubový web asistent trenéra Jiří Saňák.

„Na pohárový zápas se musíme soustředit, protože je pro nás důležitý a všichni to ví. Chceme jít dál, když už jsme došli takhle daleko,“ hlásil odhodlaně středopolař Radim Breite.

Ten se společně se svými spoluhráči těší také na lepší trávník, protože terén v Jablonci kombinační hře a celkově fotbalu příliš nepřál. „V Olomouci je to úplně o něčem jiném, tam máme „sanšajn“, potvrdil.

Nové podmínky platí pro fanoušky. Stále jich může na tribuny pouze tisíc a klub pustí jen permanentkáře, ale už se nebudou kontrolovat potvrzení o bezinfekčnosti (Očkování, prodělání nemoci či negativní testy).