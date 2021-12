Sigmě scházel nemocný Antonín Růsek, mladý Pavel Zifčák laboruje s kolenem a čeká se na výsledek magnetické rezonance. S koleny jsou na marodce dlouhodobě i David Vaněček a Jakub Yunis. Mojmír Chytil zase ještě v době, kdy byli až na Yunise všichni zdrávi, odešel do Pardubic, za které o víkendu střílel góly.

To Jílek musel proti mistrovské Slavii improvizovat. do útoku poslal mladého Kryštofa Daňka s Pablem Gonzálezem. Dva subtilní, ale technické a kreativní hráče.

„Bylo to atypické. Na jednu stranu byla výhoda, že tam nebyl Růsek, na kterého hrála Sigma hodně dlouhých míčů proti Pardubicím. Na druhou byli hodně pohybliví. V běžeckých situacích to tam hráli dobře, že jeden šel pro míč a druhý zabíhal. Pro stopery to bylo nepříjemné,“ mínil trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

FOTO: Sigma nestačila na Slavii. Rozhodl kontroverzní gól. Měla to být ruka?

„Byly to takové dvě falešné devítky. Chtěli jsme, aby se minimálně jeden z těch dvou hráčů nahoře zapojoval do hry i v nižším postavení. Čtyřmi hráči jsme pak přečíslovali Slavii ve středu hřiště,“ poodhalil Jílek taktický záměr.

Faktem je, že vyložené šance si Hanáci v zápase proti mistrovi nevytvořili. Nejslibnější náznak měl hned na začátku zápasu Pablo, který střílenou přihrávkou hledal před brankou Zmrzlého, ale slávisté odvrátili na roh. „Spíš se nám dařila poctivá defenziva,“ uznal Jílek.

Střed hřiště krylo defenzivnější trio Radim Breite, Jiří Spáčil, Lukáš Greššák. „Vytvářeli spoluhráčům dobrý servis,“ pochválil Hanáky i Trpišovský. Od závěru prvního poločasu už ale jeho tým hrál na hřišti prim. Po dvou zaváháních právě ve středu pole měla Slavia své první dvě šance ještě na konci prvního dějství. Jílek i tak své střeďáky pochválil.

VIDEO: Nejhorší jsou rozbité hlavy. Hubníka šili na střídačce, prozradil masér

„Lukáš Greššák obstál v určitých fázích hry, ale po jeho pomalejší práci s míčem měl soupeř dvě nebezpečné situace. Toho se musí vyvarovat,“ řekl Jílek.

Spáčil do sedmdesáté minuty zvládl utkání výborně, ve druhé půli přidal i nadstavbu Radim Breite odehrál standardní výkon,“ uvedl Jílek.

„Abychom mohli uhrát aspoň bod, museli bychom být nebezpečnější dopředu,“ dodal kouč. Zdálo by se tedy, že o něco snazší bylo nahradit před dvěma týdny chybějící obránce, než tentokrát útočníka. „Slavia a Hradec se ale moc nedají srovnat,“ podotkl Jílek, který se v závěru odhodlal vyslat na hrot i stopera Romana Hubníka.

K ničemu velkému to ale nevedlo. Jen po neodpískaném faulu Krmenčíka na něj vzplály v závěru utkání i po hvizdu mezi střídačkami emoce a rozlícený sportovní ředitel Minář se dostal ze svého obvyklého (avšak nepovoleného) stanoviště v tunelu až na hřiště.

Podzim byl rozpačitý, Hlučín si z nás dělal srandu, hodnotil uničovský Žmolík

„Já jsem spíš Laďu slyšel ve smyslu pokynů. Pak už jsem to neregistroval, co se stalo v závěru. Jestli tam byla nějaká potyčka. On je hodně impulzivní, cítil asi určitou křivdu. Neodkážu úplně odpovědět, ale jsou meze, za které by se už jít nemělo,“ odpověděl Jílek na otázku k chování svého šéfa.

Frustrace jistě pramenila iz kontroverzní branky, kterou Hanáci dostali po zásahu rukou od Masopusta. „Když si promítnu zápasy s e silnými týmy, tak komise rozhodčích dala po zápase na Spartě za pravdu nám, stejně tak po zápase na Slavii. A dnes je to další diskutabilní moment, který jde proti nám. Není to úplně jednoduché, ale musíme to zvládnout,“ konstatoval Jílek.