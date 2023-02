V právě probíhajícím ročníku naskočil do pěti prvoligových zápasů a do základní sestavy Sigmy se mu nepodařilo prosadit. Trenér Václav Jílek má navíc ve středu hřiště na výběr a Sedlák nepatřil mezi první volby.

„Honza Sedlák neměl takové vytížení, jaké by si představoval on i klub. I proto jsme se rozhodli, že mu umožníme využít nabídky, která se naskytla. Do další kariéry mu přejeme hodně štěstí,“ řekl pro klubový web sportovní manažer Ladislav Minář.

„Bavili jsme se s trenérem, že pokud by byla nějaká nabídka, že mi nebudou bránit. Přišla nabídka z Polska, za kterou jsem velmi rád. Moc jsem neváhal, vyzkouším si zase něco nového,“ uvedl sám Jan Sedlák.

„Na Sigmu budu vzpomínat jen v tom dobrém. Hlavně na kabinu, protože i když jsem tady nebyl zase tak dlouho, tak jsem si kluky hodně oblíbil. Očekávání byla asi větší z obou stran. Zpočátku to bylo dobré, když jsem hrával, později už míň, protože každý fotbalista chce pravidelně nastupovat,“ dodal.

Spojení Jana Sedláka se Sigmou tak příliš povedené nebylo.

