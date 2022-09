V osmé minutě hlavičkoval mimo Grič, následně pálil pouze do břevna zpoza vápna Hellebrand. Po jednom z deseti svých rohů si Jihočeši vytvořili závar v šestnáctce Sigmy, ale ani natřikrát míč za Trefila nedostali.

„Měli jsme katastrofální vstup do utkání. Byl jako ze špatného snu. Měl jsem pocit, že jsme byli ještě na nějaké předzápasové rozcvičce. Scházelo tomu úplně všechno, pohyb, technika, nabídka, všechno špatně. Nemám pro to ani žádné vysvětlení. Možná aktivita soupeře, protože jsme ho měli načteného a takhle vysoko nenapadal. Budu za utkání chválit, ale tohle klukům neodpustím. musíme na tom pracovat, protože by nás to příště mohlo stát body,“ začal hodnocení trenér Sigmy Václav Jílek.

„Vypadali jsme špatně pohybově, nedostupovali jsme soupeře, byli jsme všude pozdě, neměli jsme odražené balony, spoustu míčů jsme ztráceli, takže míra koncentrace a aktivita tam nebyla,“ dodal.

Přesto to byla Sigma, kdo udeřil. A nebylo to ani z žádné velké šance. Po rohovém kopu, které si oproti soupeři vytvořili Hanáci za celý zápas pouze dva, rozvlnil síť Denis Ventúra, který si naběhl až z druhé vlny na hranici šestnáctky a z voleje trefil k tyči. Pro slovenského středopolaře šlo o první gól v dresu Olomouce.

„Když nepočítám penaltu, tak to byl v této sezoně náš první gól po standardní situaci. Teď jsme měli náročnější program, takže jsme nebyli tak objemově v tréninku a věnovali jsme se i nácviku. Konkrétně tohle bylo předem nachystané. Prosadili jsme se navíc z první vážnější akce a branka nám pomohla,“ pokračoval Jílek.

Ještě před poločasem se snažil Chytil přehazovat brankáře, ten mu ale zmenšil úhel a míč za sebe nepustil, do šance se řítil také Ventúra, ale ani ten si podruhé na Janáčka nepřišel.

Sigma se ale přece jen dvoubrankového náskoku ještě před odchodem do šaten dočkala. Mojmír Chytil narýsoval krásnou přihrávku na Jana Navrátila. Ten si míč přebral tak, že hned prvním dotekem udělal brankáři kličku a uklidil jej do prázdné brány.

„Tím, že jsme dali do poločasu druhý gól, jsme si udělali dobrý základ pro vítězství. O přestávce jsem hodně nabádal kluky, aby pokračovali dál. Nechtěli jsme jen bránit, ale třetí brankou rozhodnout, což se povedlo. Už po první trefě byl obraz hry odlišný a klukům narostlo sebevědomí,“ věděl olomoucký kouč.

Pět minut po změně stran mohl snížit Hellebrand, který se podruhé v utkání prezentoval krásnou dělovkou, tentokrát jej nezastavilo břevno, ale skvělý zákrok brankáře Trefila, jenž jeho pokus vytáhl nad břevno.

A v 53. minutě bylo o vítězi definitivně rozhodnuto. Chvátal vyslal do vápna Pavla Zifčáka, který se objevil v této sezoně poprvé v základní sestavě áčka. Zifčák se dostal před bránícího hráče a v pádu míč dostal přes brankáře na konečných 3:0.

„Je škoda, že jsme potom nevytěžili více z těch rozjetých brejkových situací, kterých tam bylo dost. Na druhou stranu se nám prosadili střelci jako Honza Navrátil a Pavel Zifčák,“ uzavřel Václav Jílek.

Od té doby se utkání už spíše dohrávalo. Ani jeden z týmů si žádnou velkou příležitost nevytvořil. Sigma se tak dostala na deset bodů, přeskočila svého soupeře a další zápas ji čeká až po reprezentační přestávce. V sobotu 1. října hraje v Mladé Boleslavi.

SK České Budějovice - SK Sigma Olomouc 0:3 (0:2)

Branky: 25. Ventúra, 42. Navrátil, 53. Zifčák.

Rozhodčí: Zelinka - Antoníček, Dohnálek. ŽK: Čolič. Diváci: 2096.

Č. Budějovice: Janáček – Čolić, Králik, L. Havel, Sluka – Čavoš (77. Broukal), Grič – Čmelík (46. Mic. Škoda), P. Hellebrand (77. Dav. Krch), Potočný – Zajíc (64. Hais). Trenér: Jozef Weber.

Sigma: Trefil – Chvátal (84. Sláma), Vraštil, Beneš, Zmrzlý – Breite (87. Košťál), Ventúra – Zifčák (65. Spáčil), Růsek (65. Greššák), Navrátil – Chytil (87. Zlatohlávek). Trenér: Václav Jílek.