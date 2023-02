Jedinou změnu oproti předchozím dvěma zápasům udělal trenér Sigmy Václav Jílek. Místo Pavla Zifčáka stáhl na wingbeka Jana Navrátila a pod útočným duem Růsek, Chytil nastoupil poprvé v základní sestavě Jan Fortelný. „Zifčák nemá zdravotní problém, bylo to čistě taktické rozhodnutí,“ prozradil Jílek.

Za Hradec naskočili proti Sigmě od začátku dva její odchovanci - brankář Michal Reich a stoper Ondřej Ševčík.

Pro domácí přišla studená sprcha velice brzy. Radim Breite fauloval u vlastní střídačky a i když se mu odpískání nelíbilo, hostující Vojtěch Smrž rozehrál standardku perfektně, na přední tyči míč nešťastně prodloužil bránící Růsek a na zadní jej uklidil do sítě za bezmocného Trefila Michal Leibl. Od osmé minuty tak votroci na zřídka zaplněném Andrově stadionu vedli 1:0.

„Hned první standardka byla po nepochopitelném faulu. Díval jsem se na to a Radim Breite byl v držení míče a přirozeném pohybu. Soupeř dal pod jeho nohu nohu, nevím… Z mého pohledu nešťastné. To byl pro nás první zásah,“ nechápal odpískání nedovoleného zákroku domácí kouč.

„U standardky samotné už se vymlouvat nemůžeme. Špatné bránění, neuhlídali jsme protečovaný míč, přitom jsme při těchto situacích v poslední době pevní,“ nehledal však dále omluvu.

A byl to Hradec, kdo v úvodu hrozil více. Gabriel střílel nepříjemně z vápna a Trefil vytáhl jeho pokus na roh.

Po čtvrt hodině hry rozvášnila všechny přítomné situace Ryneše s Vraštilem, když se hostující hráč v době, kdy byl míč úplně mimo dění, rozběhl proti domácímu stoperovi a poslal jej k zemi. Domácí chtěli červenou kartu, nicméně hlavní rozhodčí Jan Všetečka volil pro hradeckého hráče pouze žlutou.

„Asi budeme poslouchat, že tam nebyla taková intenzita strčení, ale bylo to bez míče a za mě je to hrubé nesportovní chování, které je na červenou,“ myslí si šéf domácí lavičky.

Tenhle moment jakoby Olomoucké nakopl a převzali iniciativu. „Potom šel vývoj s námi, měli jsme tlak, ale příliš šancí tam nebylo,“ popisoval Jílek.

Pár ale přece jenom ano. V 19. minutě táhl Ventúra akci pět na tři, předal míč Chytilovi, který místo přihrávky Fortelnému volil střelu, jenž byla zblokována a následně střelu Navrátila z voleje vyrazil Reichl. Chvíli nato z rohu hlavičkoval z dobré pozice Ventúra, ale trefil jen rukavice Reichla.

Slovenský záložník byl aktivní. Ve 25. minutě nejprve natáhl k dalekonosné střele, která byla zblokována Čihákem, ale domácí zůstali na míči a při centru Navrátila zůstal na penaltě právě Ventúra úplně osamocen a z voleje uklidil míč k tyči - 1:1.

Po půl hodině hry se po kombinaci Fortelného s Chytilem dostal opět do koncovky ze šestnáctky, tentokrát však minul. „Forty vylepšoval pozici, ale možná to měl vzít na sebe,“ myslí si Jílek. Ve 37. minutě pak ještě protáhl Reichla přízemní střelou Zmrzlý.

Přehlídka faulů

První velkou šanci ve druhé půli měl Vít Beneš. Po centru Zmrzlého ze standardní situace hlavičkoval vedle.

Kouč Václav Jílek na remízový stav reagoval střídáním. Místo kapitána Breiteho poslal na hřiště ofenzivnějšího Filipa Zorvana, jenže hned nato jeho tým inkasoval. Zmrzlý si nerozuměl s Benešem, kterého podrazil, a z následného brejku trestal obranu domácích Matěj Koubek, který zakončil na přední tyči přihrávku Gabriela.

„To bylo kabaretní číslo a pro nás druhý zásah, protože se soupeř zase mohl soustředit na defenzivu. Udělali jsme chybu na půlce, ale potom musíme zvládnout dohrát brejkovou situaci. Poky (Jakub Pokorný) měl nabrat hráče na přední tyči (Koubka),“ litoval Jílek.

Následovalo trojnásobné střídání Sigmy. „Měli jsme tam připravené varianty střídání i změnu rozestavení. Podvědomě jsem si myslel, že k tomu nedojde, věřil jsem, že překlopíme zápas na svoji stranu v sestavě, která na hřišti zůstávala. Neměli jsme tam špatnou pasáž, tlak byl znatelný, byť z toho úplně nerezultovaly šance. Po gólu jsme sáhli do rozestavení, dali jsme tam všechny hráče s ofenzivní předností,“ přiblížil domácí kouč.

Novic Vodháněl se snažil přelobovat v 74. minutě vyběhnuvšího Reichla, ale těsně minul. Vyrovnání se Sigma dočkala v 82. minutě. Fortelný dal míč za obranu Růskovi, který si jej pokryl a z otočky poslal před bránu, kde Chytil odstavil Čiháka a z druhé vlny nabíhající Vodháněl trefil přesně k tyči.

„Střídání se nám vyplatilo. Ale po vyrovnání jsme si měli vytvořit větší tlak do koncovky a zvrátit zápas na naši stranu, což se nepovedlo,“ smutnil Václav Jílek.

Další branku tak už duel nenabídl. Co je však těžko uvěřitelné - hlavní rozhodčí Jan Všetečka svým přísným metrem odpískal 43 faulů (16:27).

„Je to hrůzostrašné číslo. Některé situace byly posuzovány dost úzkostlivě,“ nelíbilo se domácímu trenérovi.

„Jsou to suchá čísla, já jsem spoustu faulů ani neviděl, takže je to úhel pohledu, některé odpískané fauly byly směšné. Za brnknutí. My jsme měli s rozhodčím po celý zápas problém,“ ohradil se proti sudímu také trenér Hradce Miroslav Koubek, jelikož jeho tým má nálepku nejfaulujícího týmu ligy.

Sigma tak neprohrála popáté v řadě, připsala si třetí remízu za sebou a v tabulce je na šestém místě. Hradec je o skóre za Hanáky.

„Viděli jsme fotbalovou bitvu. V tomto směru to mělo grády. Utkání přineslo hodně soubojů, hrálo se ve vysokém tempu a obě mužstva toužila po vítězství. Tvrdě jsme si to odpracovali a remíza je zasloužená,“ dodal k utkání Koubek.

„Všichni okolo jsme zklamaní. Byl to důležité zápas a my jsme ho nezvládli vyhrát. V kontextu průběhu bod hodnotu má, ale pro mě je to málo. Budeme muset ztracené body nahradit v Liberci,“ uzavřel Václav Jílek.

SK Sigma Olomouc - FC Hradec Králové 2:2 (1:1)

Branky: 25. Ventúra, 82. Vodháněl - 8. Leibl, 63. Koubek.

Rozhodčí: Všetečka - Pečenka, Líkař. ŽK: Ventúra, Beneš, Fortelný - Ryneš, Čihák, Leibl, Pudhorocký. Diváci: 2202.

Sigma: Trefil - Vraštil, Beneš, Pokorný (66. Vodháněl) - Navrátil (66. Matoušek), Ventúra, Breite (62. Zorvan), Zmrzlý (66. Sláma) - Fortelný (90+4. Poulolo) - Chytil, Růsek. Trenér: Václav Jílek.

H. Králové: Reichl - Číhák, Ševčí, Leibl (45. Čech) - Gabriel, Kodeš, Rada (75. Pudhorocký), Novotný (46. Harazim) - Ryneš, Smrž - Koubek (90+3. Dvořák). Trenér: Miroslav Koubek.