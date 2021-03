„Gól o břevno jsem asi ještě nedal. Tenhle bude patřit určitě k mým nejhezčím,“ přiznal sedmadvacetiletý fotbalista, který má letos na jaře poslední příležitost získat se Sigmou nějaký úspěch. Pak plánuje vyrazit po konci smlouvy do světa.

Věděl jste hned, že budete střílet?

Právě, že ne. Nejprve jsem měl myšlenku na přihrávku Háličovi (Martin Hála – pozn. red.), nakonec jsem se rozhodl vystřelit a bylo to správně.

Kde vzala taková pára v levačce?

Někdy se to podaří takhle trefit i levou. Zatím tedy jenom na tréninku.

Druhý gól už byla jen formalita?

Hlavou jsem dal gól asi naposledy někdy v žácích a byl podobný, jako ten dnešní.

Zdálo se, že jste si pro postup došli docela s přehledem. Možná až nečekaně. Souhlasíte?

Myslím, že to byl od nás dobrý výkon. Byli jsme aktivní. Navzdory terénu jsme celkem kvalitní byli i v kombinaci. Vyhráli jsme zaslouženě. Snad jen v závěru to bylo občas trochu zbrklé. Měli jsme to asi dohrát trochu chytřeji a jednodušeji v nastavení. Mandy (Aleš Mandous – pozn. red.) to tam dobře dvakrát chytil. Nula vzadu je určitě také povzbuzením.

Co byl klíč k tomu, abyste prolomili sérii posledních nevýrazných výkonů?

Asi by to bylo na delší rozbor. Hodně vždycky pomůže první gól. Pak je otázka, jak se daří herně. Podle mě máme kvalitu. Když dáme balon zem, tak jsme schopní vytvořit si šance. Dneska to dopadlo i výsledkově, takže super.

Jak velkou motivací je pro vás dotáhnout Sigmu třeba až k trofeji vzhledem k avizovanému odchodu.

Motivace je to velká. Bylo by skvělé vyhrát trofej a rozloučit se s pohárem nad hlavou. Byl by to sen. Musíme ale ještě zvládnout hodně zápasů. Je to sice jen dva zápasy, ale zároveň daleká cesta. Hodně záleží, koho dostanete. Už loni jsme byli blízko finále.

Vnímáte pohár jako největší šanci na úspěšnou sezonu?

Asi ano. Do Evropy je to určitě nejkratší cesta. Ale jak jsem říkal, zároveň pořád ještě dost dlouhá.

Jak náročné bylo dostat se zpátky do zápasového rytmu?

Asi jako pro každého hráče po zranění. Je fakt, že jsem nemohl jsem skoro nic dělat s nohama, takže to bylo náročné. První týden, kdy jsme měli dva ostré tréninky za den, to bylo docela těžké. Teď už je však všechno v naprostém pořádku. Herně i fyzicky se cítím každým zápasem lépe. Věřím, že to bude pokračovat.

A máte nové chrániče?

(směje se). Nene, mám pořád stejné. Je pravda, že v prvním zápase jsem měl speciální chránič, ale ten už jsem zahodil.