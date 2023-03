Pokus o vítězství číslo sedm čeká v sobotu Sigmu Olomouc v jarní části FORTUNA:LIGY. Ve 23. kole přijedou na Andrův stadion České Budějovice. Hanákům však bude chybět nejlepší střelec týmu Mojmír Chytil.

SK Sigma Olomouc - SK Slavia Praha 2:0, Mojmír Chytil, radost | Foto: Deník/Jan Pořízek

S jediným cílem půjdou do sobotního utkání proti Českým Budějovicím fotbalisté Sigmy. Konečně vyhrát za tři body. Táhnou totiž sérii šesti remíz v řadě. Naposledy zvládli uhrát cenný bod na hřišti mistra z Plzně (1:1), ale v předchozích zápasech byl pro ně nerozhodný výsledek spíše ztrátou.

Zato České Budějovice vyhrát dokázali. A dokonce se jim to naposledy povedlo překvapivě proti lídrovi ze Slavie (1:0). Tři body trefila zimní posila Quadri Adediran.

„Vyrovnanost tohoto ligového ročníku je neuvěřitelná, což je patrné i z tabulky. Zápas Budějovic se Slavií to jenom potvrdil. I s Dynamem nás tedy čeká tvrdé prvoligové utkání, kde nic nedostaneme zadarmo,“ říká asistent trenéra Sigmy Jiří Saňák.

Jihočeši se po nepovedeném startu (tři ligové porážky v řadě) v poslední době dostali do formy. Kromě výhry nad Slavií postoupili také do semifinále MOL Cupu přes Zbrojovku Brno (2:1), uhráli remízu v Mladé Boleslavi (2:2) a porazili Bohemians (1:0).

„Budějovice neměly ze začátku jara moc výsledky, na druhou stranu tam přišli noví trenéři (Marek Nikl a Tomáš Zápotočný), kteří vědí, co chtějí a každým týdnem se s týmem víc poznávali. V poslední době se jim práce zúročila. Budějovice rozhodně respektujeme, je to zajímavý tým složený z dobrých hráčů,“ dodal Saňák.

Na podzim dokázali Hanáci vyhrát v Českých Budějovicích jasně 3:0 po brankách Ventúry, Navrátila a Zifčáka. U jedné z branek asistoval také nejlepší střelec týmu a klíčový muž ofenzivy Sigmy Mojmír Chytil, který má na svém kontě již devět branek v ročníku. Tentokrát svým spoluhráčům ale na hřišti nepomůže. V Plzni totiž viděl čtvrtou žlutou kartu v sezoně, kvůli čemuž nebude moci nastoupit. Neprodlouží tak osobní sérii tří zápasů, ve kterých vstřelil gól.

„Mojmír Chytil nám bude scházet, ale je to standardní záležitost. K této fázi sezony tresty za žluté karty patří. Potýkají se s tím i další mužstva. Budějovicím zase budou chybět Králik s Čoličem. My jsme to neřešili jen s ohledem na absenci Mojmíra, ale celkově ohledně základní sestavy. Každopádně o ní už máme jasno,“ prozradil Saňák.

Kouč Jílek: Remízy? Anomálie. Sudí měl zvláštní metr, Chytilovi stopku nevyčtu

Kromě Chytila pravděpodobně realizační tým okolo hlavního kouče Václava Jílka nebude moci využít služeb zraněného záložníka Jana Fortelného. Nejistý je rovněž start stoperů Víta Beneše a Lukáše Vraštila, kteří chyběli i při posledním duelu v Plzni. Naopak připraven opět bude novic Martin Pospíšil.

„Nepřišel s žádným mankem, takže na zápasy je normální připravený. To byl už v Plzni, jen přišel dva dny před utkáním, což bylo dost narychlo,“ sdělil Jiří Saňák.

Pokud by utkání skončilo remízou, Sigma by sedmou plichtou v řadě vyrovnala vlastní rekord FORTUNA:LIGY, který čítá sérii sedmi nerozhodných výsledků. Statisticky ale nebude jednoduché, aby duel dělbou bodů neskončil. V šesti posledních vzájemných duelech (včetně jednoho pohárového) skončily hned čtyři remízou. Kromě posledního se pak oba týmy gólově prosadily v těch pěti předchozích.

Utkání šesté Sigmy Olomouc a třináctých Českých Budějovic startuje na Andrově stadionu v sobotu v 15 hodin. Mezi oběma celky je rozdíl pouhých pět bodů.