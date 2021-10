Hned v páté minutě udělala Sigma první krok k tomu, aby se naplnily předzápasové předpoklady. Poulolo spáchal kardinální hrubku. Malé domů hlavičkou, po které měl míč skončit v rukavicích brankáře Macíka, dal až příliš malou razanci. Situaci dobře vystihl číhající Olayinka a usměrnil míč do sítě.

Takový úvod na půdě mistra nechcete. Zvlášť, když víte, že ani Slavia není v ideálním rozpoložení a postupem času by pod tlakem přece jen mohla začít narůstat její nervozita.

Takhle se sešívaní uklidnili a hned v 10. minutě zachránil Sigmu od druhého gólu jen ofsajd přihrávajícího Kuchty.

Další neuznaná branka přišla v 29. minutě. Zase u toho byl Kuchta a zase v ofsajdu. Macík jeho první ránu vykopl, na Lingrovu dorážku z úhlu už nestačil. Zasáhl však zdvižený praporek a videokontrola.

Sigma byla nebezpečná minimálně. Jen po standardce Zmrzlého mohl zakončovat Hubník, ale trefil příliš slabě, takže exolomoucký Aleš Mandous neměl s jeho ránou potíže.

„V prvním poločase chyběla odvaha i kvalita. Slavia ukázala svou sílu. Mrzí mě, že vítězná branka padla po naší velké chybě,“ řekl po utkání do kamery O2 TV trenér Sigmy Václav Jílek.

Po změně stran se Olomouc prezentovala o něco lépe, nicméně i pak I po přestávce měla Slavia daleko víc šancí. Jenže je neproměňovala. Kuchta pálil těsně vedle, Schranz přestřelil, střídajícího Krmenčíka vychytal Macík, takže na dostřel byla Sigma až do úplného konce.

„Potřebovali jsme zvýšit pohyb v nabídce a nebát se hrát i pod tlakem Slavie. Druhá půle byla z mého pohledu velmi dobrá, ale příležitostí jsme si nevypracovali tolik,“ řekl Jílek.

Pod nervózní závěr se podepsal i rozhodčí Szikszay, který po skluzu Hromady nepochopitelně ani po konzultaci s videem slávistu nevyloučil, přestože podrážkou zasáhl Martina Hálu ošklivě nad kotníkem.„Už v reálu to bylo na hraně, záznam jsem neviděl, ale co se ke mně sbíhá za informace, tak měla být udělena červená karta,“ uvedl olomoucký kouč na tiskové konferenci.

Slavia pokračovala v jedenácti a nakonec s uhájením náskoku zas až tolik práce neměla. Sigma vyprodukovala v podstatě jen Daňkovu střelu zpoza šestnáctky, kterou Mandous vyrazil nad. Vyloženou příležitost si Hanáci nevytvořili. Spíš Slavia mohla skóre pojistit.

„Za mě jsme odehráli velice dobrý zápas. Dobře jsme do něj vstoupili, dali jsme branku. Celkově byl výkon velice dobrý. Chyběl nám větší klid v koncovce. Výsledek měl být výraznější. Místo 3:0, nebo 4:0 to ale bylo o gól až do konce a všichni víme, co se ve fotbale může stát. Byly to zbytečné nervy,“ zhodnotil trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

V tabulce Slavia dorovnala bodově druhou Spartu a má s ní i shodné skóre 30:11. V neděli nastoupí ve šlágru proti vedoucí Plzni, na kterou aktuálně ztrácejí obra pražští rivalové čtyři body. Sigma je sedmá a v sobotu si to rozdá se čtvrtým Slováckem.

SK Slavia Praha – SK Sigma Olomouc 1:0 (1:0)

Branka: 5. Olayinka. Rozhodčí: Szikszay - Kubr, Hurych - Adam (video). ŽK: Hromada, Mandous - Jemelka, Hála. Diváci: 11368.

Slavia: Mandous - Bah, Ousou, Kačaraba, Oscar - Hromada (72. Traoré), Samek (60. Stanciu) - Schranz (72. Masopust), Ševčík, Olayinka (23. Lingr) - Kuchta (71. Krmenčík). Trenér: Jindřich Trpišovský.

Sigma: Macík - Poulolo (86. Beneš), Hubník, Jemelka - Hála, Breite (86. Zahradníček), Sedlák (62. Pablo), Zmrzlý - Matoušek (61. Šíp), Daněk - Zifčák (70. Růsek). Trenér: Václav Jílek.