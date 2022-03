V ne úplně dobrém rozpoložení a po dvou domácích remízách s týmy ze spodku tabulky vstupovali olomoučtí do utkání v Karviné. Ale úvod měli výborný.

Hned v první minutě mohl utnout olomouckou nemohoucnost v koncovce Navrátil, ale po brejkové situaci a přihrávce Breiteho, jej vychytal karvinský brankář Pavol Bajza.

Diváci na začátku neměli nouzi o zajímavé situace. Ve čtvrté minutě totiž domácí celek zahrozil po rohovém kopu, ale střelu z voleje Hanáci zblokovali.

V páté minutě se už ale dočkali olomoučtí tak strašně vytoužené branky. Po centru Breiteho byli Hanáci v pěti lidech na malém vápně, míč si našel Lukáš Greššák a hlavou ukončil 286 minut trvající olomoucký půst.

„Konečně jsme to prokopli,“ byl spokojený olomoucký kouč Václav Jílek. „Měli jsme dobrý nástup, říkal jsem si, že tohle je zápas, který bychom měli zvládnout i fotbalově,“ pokračoval.

Právě slovenský defenzivní středopolař překvapoval výkony v zimní přípravě, ale v ostrých zápasech se mu příliš nedařilo, takže mu tato trefa určitě přišla vhod.

Brzký gól olomoucké jistě uklidnil, vytvořili si šance na navýšení, ale potom to byla spíše Karviná, kdo hrozil.

Po dvaceti minutách mohl Sigmu poslat do dvoubrankového vedení Kryštof Daněk, jeho nepříjemnou střelu zpoza vápna ale Bajza vyrazil na roh, přestože těsně před ním skočila.

A následně měl Daněk ještě větší příležitost, šel sám, ale přestřelil. I kdyby mířil přesněji, gól by pro následně odmávaný ofsajd neplatil.

Na druhé straně musel po standardce a následné hlavičce Ndiayeho zasahovat Macík.

Velké nebezpečí musel řešit hostující gólman také po zpětné přihrávce Bartošáka, jenže karvinští míč nedokázali dostat ani mezi tři tyče. Následně nadvakrát Macík míč v souboji ve vzduchu s protihráčem získal.

Ve 41. minutě zahrála Karviná signál z rohového kopu a z voleje pálil z hranice šestnáctky Túlio. Jeho pokus ale prošel jen těsně vedle tyče. V samotném závěru poločasu přežili Hanáci také hlavičku Papadopulose.

„Cítil jsem, že jsme od dvacáté, pětadvacáté minuty ztráceli půdu pod nohami a neměli víru v naše síly a to, že bychom přidali druhý gól. Soupeř byl lepší a důraznější. Vytvořil si několik nepříjemných situací a nám pomohl brankář Macík. My jsme spíše jen bránili jednobrankové vedení,“ hodnotil Jílek.

Nástup do druhé půle hostům vůbec nevyšel, už po dvou minutách mohl srovnat Papadopulos, Zorvan poslal kolmici do vápna na Bartošáka, jeho střelu vyrazil Macík právě k nohám Papadopulose, ten ale trestuhodně z malého vápna odkrytou bránu přestřelil.

„V poločase jsme apelovali, že do toho chceme dobře vstoupit, že je potřeba hrát aktivněji, ale moc se to nepovedlo,“ věděl kouč.

O chvíli později měl ale aktivní domácí fotbalista šanci na reparát, protože přišla téměř totožná akce. Nejprve Macík vyrazil dělovku Zorvana, následnou dorážku už si ale Papadopulos pohlídal.

„Zasloužené vyrovnání. Ukázalo se, že když jen bráníte výsledek, tak se často stane, že o vedení příjdete,“ byl si vědom Jílek.

Po inkasované brance reagoval Václav Jílek dvojím střídáním a Olomouc se probrala. Navrátil dostal míč před vápnem Karviné a z otočky z voleje jej nádherně napálil a od břevna se balon odrazil za čáru. Hráč, jehož produktivita se dlouho probírá, mohl slavit první branku po návratu do olomouckých barev a ještě takovou!

„V tu dobu už kulhal a bylo připravené střídání. Šel trošku přes závit, ale to štěstí se tady stočilo k nám. Jsem rád, že gól dal právě Honza, protože neprožíval ideální období a ze všech stran bylo slyšet, že nemá čísla odpovídající jeho kvalitě a na to, jak je aktivní, tak není nebezpečný ve finální fázi. Tentokrát byl a nebylo to jenom o gólu,“ glosoval Jílek.

Karviná se pokoušela srovnat, ale do konce utkání si už vytvořila pouze jeden nebezpečný náznak, při kterém posílal Bartošák střílený centr malým vápnem Olomouce, ale žádného spoluhráče nenašel.

„Závěr byl nervózní, byly to vydřené tři body, nebyli jsme lepším týmem,“ věděl Jílek.

Sigma tak po třech ztrátách (1 porážka, 2 domácí remízy) konečně zvítězila za tři body. V tabulce jí patří desátá příčka, náskok na skupinu o sestup navýšila na pět bodů, na nejlepší šestku pak ztrácí body tři, protože Liberec nečekaně porazil i v deseti Slavii.

„Kluci vnímají, že odstup od spodní skupiny není velký. Ze zápasu v Karviné jsme spokojeni s třemi body, ale ne s výkonem. V předešlých třech duelech jsme byli silnější v kombinaci, přechodové fázi a vytvořili si daleko víc brankových příležitostí a musíme si je vypracovat i příště, protože tohle by nám na další soupeře nestačilo. Byl to náš nejslabší výkon na jaře,“ uzavřel Jílek.

MFK Karviná - SK Sigma Olomouc 1:2 (0:1)

Branky: 51. Papadopulos - 5. Greššák, 58. Navrátil.

Rozhodčí: Proske - Dohnálek, Pfeifer. ŽK: Mikuš. Diváci: 1620.

Karviná: Bajza - Mikuš, S. Dramé, Kobouri, Šehić – Ndiaye (84. Qose), Túlio – Zorvan (84. Holík), Papadopulos (84. Chvěja), Bartošák – Svoboda (61. Durosinmi).Trenér: Bohumil Pánik.

Sigma: Macík - Chvátal, Beneš, Jemelka, Zmrzlý - Greššák (56. Spáčil), Breite - Daněk (86. Vaněček), Růsek (56. Zahradníček), Navrátil (66. Zifčák) - Chytil (86. Poulolo). Trenér: Václav Jílek.