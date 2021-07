V dobré náladě odcestuje 25 hráčů Sigmy, protože v dosavadních čtyřech přípravných duelech vždy zvítězili. Postupně porazili Vyškov, Brno, Sereď a Liptovský Mikuláš. Na soustředění ale na ně záměrně čekají papírově silnější soupeři.

„Když jsme dávali přípravu do kupy, byl záměr, aby první soupeři nebyli v tak očekávané kvalitě. Proto jsme volili účastníky slovenské ligy a naší druhé nejvyšší. Chtěli jsme mít prostor pro kondiční možnosti a presink. V tom jsme byli úspěšní. Kvalita soupeřů na soustředění bude diametrálně odlišná a daleko více nás prověří hlavně směrem dozadu,“ prozradil kouč Václav Jílek.

Šance pro mladíka

Ve zmiňovaných duelech si svými výkony řekl o šanci navrátilec z hostování z Prostějova Jakub Matoušek, který je v nominaci. „V tuhle chvíli jsme rozhodnuti, že s námi soustředění absolvuje. Minimálně v posledních dvou duelech ukázal kvalitu směrem dopředu a je to hráč, který by měl dostat šanci se ukázat. Jedná se o krajního hráče, kde úplně nemáme na výběr,“ hodnotil Jílek.

Naopak neuspěli Tomáš Zlatohlávek, Jiří Spáčil ani Jiří Sláma, kteří nenaskočili ani do posledního utkání ve Slatinicích s Liptovským Mikulášem. „Hledáme jejich uplatnění v jiných klubech,“ potvrdil trenér. Do Polska se nepodívá ani další mladík Fiala, který v předchozích zápasech rovněž naskakoval.

Souboj pravých beků o setrvání nakonec vyhrál Juraj Chvátal a zkouška Stephana Alvese de Almeidy tak byla ukončena. Rovněž s týmem nepokračují ani stoper Marek Kodr či ruský útočník Egor Golenkov.

Přípravu se Sigmou nezačal ani Dominik Radič, jenž míří na Slovensko či Jiří Texl a Jan Štěrba, kteří obléknou dres Zbrojovky Brno.

Václav Jílek bude mít k dispozici prozatím jen dva brankáře. Jimi budou Matúš Macík a Tadeáš Stoppen. Klub totiž jedná o přestupu Aleše Mandouse do Slavie. „Měl by se k nám ale připojit Jan Stejskal,“ prozradil po středečním utkání Jílek. Další mladý brankář Jakub Trefil nebude působit v Prostějově, kam se vrátil Filip Mucha, ale Olomouc pro něj hledá alternativy, kam by mohl zamířit.

Návraty

S Hanáky míří do Polska i dva do této doby zranění hráči Pablo González a Václav Jemelka. „U Pabla je výrazné zlepšení. Ještě absolvuje individuální plán, ale je už v další fázi, takže nemá daleko k týmovému tréninku. Jemelka ještě nemá tolik zátěže a uvidíme, jak se to bude hojit,“ okomentoval zdravotní stav hráčů Jílek.

Na první soustředění s novými spoluhráči se můžou těšit David Vaněček, Antonín Růsek a Jan Sedlák, jehož transfer do Sigmy se dolaďuje.

Kádr pro soustředění

Brankáři: Matúš Macík, Tadeáš Stoppen

Obránci: Vít Beneš, Roman Hubník, Juraj Chvátal, Radek Látal, Florent Poulolo, Michal Vepřek, Ondřej Zmrzlý, Václav Jemelka

Záložníci: Radim Breite, Kryštof Daněk, Pablo González, Lukáš Greššák, Martin Hála, Jan Sedlák, Patrik Slaměna, Jáchym Šíp, Tomáš Zahradníček, Jakub Matoušek

Útočníci: Martin Nešpor, Antonín Růsek, David Vaněček, Mojmír Chytil, Pavel Zifčák

Program zápasů

10. července (17:00) | SK Sigma Olomouc – FC Midtjylland (Opalenice)

11. července (17:00) | SK Sigma Olomouc – Zaglebie Lubin (Opalenice)

16. července (14:00) | SK Sigma Olomouc – Arka Gdynia (Opalenice)