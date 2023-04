Fotbalisté Sigmy Olomouc se rozehráli do výsledkové formy. Po sérii remíz přišly dvě vítězství. Nyní ale do ligového kolotoče vstoupila reprezentační pauza. Nabízejí se tak dvě varianty. Může hanácký lauf přibrzdit, nebo Sigma vytěží z toho, že se jí uzdraví někteří marodi a v závěru sezony bude řešit přetlak hlavně ve středu pole.

Utkání 24. kola fotbalové FORTUNA:LIGY mezi SK SIgma Olomouc a FK Mladá Boleslav. | Foto: Deník/Jan Pořízek

Sigma je po desetizápasové šňůře bez porážky v boji o čtvrté místo. V posledních dvou duelech vyhrála, takže se nabízí otázka zda nepřišel reprezentační sraz a víkendový půst v podobě ligových zápasů pro ni ve špatnou dobu?

„Vůbec o tom tak nepřemýšlím a neberu to tak. Termín je jasně daný, věděli jsme, že přijde, jen nikdo nevěděl, jaké budou předtím výsledky. Každopádně je to normální režim a chceme mužstvo co nejlépe nachystat na boj o čtvrtou příčku,“ říká trenér Václav Jílek.

Chybět mu bude ze základního kádru pouze Mojmír Chytil, který nastoupil jako střídající hráč proti Polsku (3:1) i v Moldavsku (0:0). Jeho spoluhráče však nečeká nikterak odlišný program než normálně.

Sláva? Stále je to stejný Mojma, který má binec v pokoji, směje se máma Chytila

„Možná budu říkat něco jiného než jiní trenéři. Určitě nebudeme dobíjet baterky, že bychom měli někde běhat. Sezona je dlouhá a náročná, začínalo se velmi brzo. Minimálně v prvním týdnu se zaměříme na regeneraci nohou i hlavy. Chci, aby tam byla cítit týmová složka, nebudeme nijak bláznit,“ přiblížil kouč.

A po víkendu již začne příprava na náročný duel v Edenu proti první Slavii. „Budeme to už směřovat k tomuto utkání. Nechceme nijak bourat režim a tréninkový rytmus. Čeká nás nejtěžší možný soupeř a kluci velmi dobře ví, o co hrají,“ dodává Jílek.

Přetlak středních záložníků

Naopak tým může z reprezentační přestávky ještě vytěžit. Prostor pro dotrénování po zranění svalu má totiž středopolař Jan Fortelný a na Slavii by tak již měl být plně připraven. Šrámy může doléčit také Jan Vodháněl, který musel kvůli přitahovači vynuceně střídat v posledním duelu s Mladou Boleslaví. Pokud se ale oba dají dohromady, může mít kouč pořádně zamotanou hlavu, koho v průběhu duelu v Praze poslat na trávník.

Je pravděpodobné, že do vítězné sestavy příliš sahat nebude, ale když si shrneme počet hráčů, kteří můžou ve středové řadě nastoupit, má opravdu na výběr. Momentálně v základu nastupují Radim Breite, Martin Pospíšil a Denis Ventúra. K nim můžeme připočíst také Antonína Růska, který se pohybuje pod Mojmírem Chytilem a rovněž Jan Vodháněl naposledy operoval více ze středu. Z lavičky naskočili Filip Zorvan s Lukášem Greššákem a nyní se k nim ještě přidá host ze Sparty Jan Fortelný

„Máme tam na výběr. Už proti Boleslavi byl Forty téměř připravený minimálně jako střídající hráč, ale bylo zbytečné to riskovat. Filip Zorvan také dobře vstoupil do zápasu. Říkal jsem už na začátku, že konkurence je obrovská a teď se ještě zvýšila příchodem Martina Pospíšila. Můžeme se díky tomu opírat o různá rozestavení a bude na nás trenérech, abychom vybírali správné hráče,“ sdělil Jílek.

Začal KP: Měnil se lídr, hned tři duely plné obratů a jedno velké překvapení

Ono v případě nutnosti může do středu hřiště zařadit také třeba Jana Navrátila, který tam odehrál značnou část zimní přípravy. Mezi zraněnými je stále rovněž Jiří Spáčil. Ve středu pole tak nyní Sigmu bota určitě netlačí.

A je tu ještě jeden faktor. Stoper Vít Beneš rovněž čas uvítá. Původně to vypadalo, že má po zákroku Adedirana po sezoně. Sice se potvrdila zlomenina v oblasti lícní kosti a zkušený obránce musel na operaci. Jenže naštěstí pro Hanáky se nepotvrdila informace ohledně délky rekonvalescence.

„Tři týdny nesmí do kontaktu, aby nenastaly komplikace, potom by se ale s maskou mohl zapojit do tréninku a za měsíc by tak mohl být připravený,“ říkal Václav Jílek na adresu Víta Beneše po utkání s Mladou Boleslaví 18. března.

To znamená, že by teoreticky mohl stihnout dvojutkání v závěru dubna v Jablonci a s Baníkem, případně alespoň start nadstavby.

Smůlu naopak má Jakub Přichystal, který po utkání béčka ve druhé lize s Prostějovem přikulhal na pozápasový rozhovor. „Dostal jsem trochu nakopáno, tak to teď trochu bolí. Ale není to nic vážného, budu to pár dní ledovat a bude to dobré,“ říkal s úsměvem po tom, co se premiérově prosadil v dresu Sigmy a odehrál za rezervu 71. minut.

Jenže následně chyběl v nominaci a ukázalo se, že má zimní posila ze Zbrojovky zlomenou lýtkovou kost a mimo bude přibližně šest týdnů.

Jako v lize. Divizní posila Rapotína má ve smlouvě zajímavou dohodu