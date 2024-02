Ani napotřetí to Sigmě v jarní části FORTUNA:LIGY nevyšlo. Ze tří zápasů získala jen bod, naposledy prohrála v Teplicích 0:2. Tentokrát si tým vytvořil více šancí než v předchozích duelech, výkon ale opět nebyl optimální, což viděl také trenér Václav Jílek.

SK Sigma Olomouc - FC Hradec Králové 0:0, Václav Jílek | Foto: Deník/Jan Pořízek

Opět jste nedali gól a v Teplicích prohráli. Je to problém?

Je to problém. Pokud jsme vyhlásili nějakou ambici hrát o šestku, tak jsou to velké komplikace. Na druhou stranu nám z toho nikdo nepomůže než my sami. Nehráli jsme dneska dobrý zápas a není to poprvé. Vytvořili jsme si nějaké šance, ale je vidět, že nejsme v pohodě. Sebevědomí hráčů není na optimální úrovni, ale máme v neděli další utkání v Českých Budějovicích a věřím, že to prolomíme. Musíme si pro to jít a udělat si pro to něco víc.

Jak zápas s Teplicemi hodnotíte?

V prvním poločase jsme to soupeři usnadnili. Chtěli jsme do zápasu vstoupit aktivněji. Bylo vidět, že nám to v některých situacích nelepí, jak by mělo. Nebylo to o tom, že by Teplice měly více vyložených šancí než my. V prvním poločase jsme měli dvě vynikající příležitosti, abychom srovnali. Nebyl jsem ale spokojený s hrou, úplně to nefungovalo a v některých situacích jsme měli mít více sebevědomí. Udělali jsme o přestávce nějaké změny a pak jsme byli lepším týmem na začátku. Zase jsme tam měli dobré šance, ale nepodařilo se nám vyrovnat. Utkání potom rozhodlo vyloučení Benyho a nám se nepovedlo s tím nic udělat. Teplice v závěru pojistily dvoubrankové vítězství.

Je alespoň plusem, že jste si vytvořili více šancí než v předchozích zápasech?

Tři, čtyři situace jsme měli, v předchozích zápasech ne a musíme se od toho odrazit. Musíme se dostat ve větším počtu nahoru, hrát s větším sebevědomím. To když budete postrádat, tak nemůžete uspět na jakékoliv úrovni, natož ligové. Budeme to hráčům vštěpovat do hlavy a věřím, že to přetavíme už v dalším zápase.

Jak vnímáte svoji pozici, necítíte se být v ohrožení?

Necítím. Není to otázka pro mě. Vím, že pro media je to zajímavé v momentě, kdy třikrát nevyhrajete a nedáte ani branku. Já to ale neřeším, řeším mužstvo a potřebuji se zabývat věcmi, které můžu ovlivnit. Jediné, co můžu ovlivnit, je to, jak budeme působit na hráče a jak to přeneseme na hřiště. Tohle je otázka pro někoho jiného.

Chybí vám jednička Matúš Macík, byla to komplikace?

Není to zásadní. On i Tadeáš Stoppen ukázali už v přípravě a pak i v lize dobrou výkonnost. Nebyla tam obava, že by to neměl zvládnout. Na druhou stranu je potřeba brát v potaz, že je to mladý gólman a v poslední době neměl takové zápasové vytížení. Nebyla tam určitá jistota a při centrovaných míčích bych mu možná něco vyčetl. U druhého gólu mohl asi těžko něco dělat, ale musím se podívat na vyloučení, protože si myslím, že jsme to tam měli řešit celkově jinak i v součinnosti s gólmanem.

Také jste na lavičce neměli náhradu za Lukáše Juliše.

Když se podíváte na útočníky Teplic Gning a Fila, kteří uhrávají těžké míče, pak tam přišel Yasser, který je také uhrával, tak měl soupeř větší variabilitu a možnosti. Ale když se Singhateh posunul do hrotové pozice, byl nebezpečný, dostal se do šance, ale selhal v koncovce. Chybí nám Fiala, který vypadal dobře v přípravě, vypadl se zánětem zubu, má antibiotika. Je lepší, když je tam konkurence a vy máte koho dát na hřiště za Juliše. Nevztahoval bych to ale jen na Lukáše. Je potřeba, aby se přidali další hráči - Jan Vodháněl, Filip Zorvan. Nemůže to stát na jednom.

Je možné, že Jakub Pokorný odejde do Koreji?

Ze své pozice můžu říct, že patří do základní sestavy a není tam další možnost. Musí splňovat sportovní cíl a také ten ekonomický. Nabídka musí být výhodná, aby klub uznal za vhodné hráče pustit. V tomto se to asi neprotlo, ale já k tomu nemám další informace.

Jak jsou na tom marodi?

Nechci hledat alibi, jsou tady hráči, kteří by to měli zvládnout. Faktem je, že Ondra Zmrzlý a Juraj Chvátal jsou hráči, které těžko nahrazujeme. Ostré kraje, které byly variabilní a byli schopni udělat nečekané řešení. Do toho nám chybí Honza Navrátil, který je čerstvě po operaci kolena. Jsou to dynamičtí hráči s kvalitou nahoru. Musíme najít možnost. Honza Navrátil bude chybět minimálně tři, čtyři týdny, byť se při artroskopii nenašlo nic závažného, tak čištění proběhlo. U Juraje je lehké natažení lýtkového svalu a je to doufám otázka dnů, možná týdne, aby byl připravený do zápasu.