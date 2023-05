Dva hodně sporné momenty provázely nedělní duel Sigmy Olomouc se Spartou (0:1). Domácí trenér Jílek se dožadoval penalty, sám uznal, že měl být vyloučen jeho svěřenec Denis Kramář. Komise mu dala za pravdu jen v jednom případě.

SK Sigma Olomouc versus AC Sparta Praha, nadstavba, 1.kolo | Foto: Deník/Petr Pelíšek

Běžela 65. minuta, Sigma prohrávala 0:1, když v tom centr z pravé strany trefil sparťanského záložníka Kairinena ve vlastním vápně do paže. Rozhodčí Všetečka pokutový kop neodpískal. Ani VAR mu to následně nedoporučil.

„Mám v tom guláš, nevím, co je ruka a co ne. Když vezmu penaltu Sparty v Plzni, tak tady měl Kairinen ruku v nepřirozené poloze a dál od těla. Můžeme se bavit o tom, kde ji zasáhl míč, ale za mě je to stoprocentní penalta,“ říkal kouč Jílek na tiskové konferenci po utkání.

„Ruka bránícího hráče se pohybovala směrem od míče, byla v přirozené poloze vzhledem k pohybu těla a míč byl těsně před hráčem zahrán soupeřem,“ vypočítává Komise rozhodčích FAČR ve svém komuniké, proč podle ní hlavní sudí nenařídil pokutový kop správně.

Stejně tak podle ní udělal dobře i na druhé straně o dvě minuty dříve, když Beneš podklouzl a při pádu zahrál rukou. „Hráč se při pádu opírá rukou o zem,“ zní vyjádření komise, že ani Sparta penaltu kopat neměla.

Naopak za chybu komise označila nevyloučení střídajícího Denise Kramáře, který ve skluzu zajel ostře na stojnou nohu bývalého sigmáka Kryštofa Daňka. „Surová hra - hráč Sparty byl zasažen podrážkou soupeře do oblasti holeně stojné nohy,“ stojí v komuniké.

„Za mě udělal rozhodčí dvě hrubé chyby. Měla se pískat penalta a ač nechci střílet do vlastních řad, tak Denis Kramář měl být vyloučen. Nechtěl bych vidět takové zákroky na mé hráče,“ souhlasil Václav Jílek.

