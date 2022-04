Hanáci do utkání naskočili na jaře v netypickém rozestavení se třemi stopery a začali výborně. Neměli proti Spartě respekt a hned ve 4. minutě mohl po centru Růska otevřít skóre Zmrzlý, ale hlavička mu vůbec nevyšla.

„Možná jsme Spartu zaskočili rozestavením, ale pro nás to byla nutnost, protože nám vypadl Zahradníček, Matoušek, Daněk, González, takže jsme neměli krajní hráče a museli jsme zvolit rozestavení se třemi stopery, které kluci zvládli výborně,“ objasnil olomoucký kouč Václav Jílek.

Na druhé straně si navedl míč zleva na svoji pravačku typicky Hložek a jeho střela pořádně vystrašila Macíka, který ji vytáhl na roh.

Šok pro letenské přišel v sedmé minutě. Za hranicí pokutového území zachoval klid Radim Breite, nechal si míč ideálně skočit a z voleje jej poslal za Heču - 1:0.

„Nechtěl jsem už přihrávat, vždy to chceme dát až do kuchyně a pak je z toho brejk,“ popisoval střelec.

A Sigma nadále tlačila. Po rohovém kopu Zmrzlého hlavičkoval z malého vápna Hubník a Heča Spartu fantastickým zákrokem zachránil. Jenže hned z následného rohu poslal krásný centr Breite a Beneš přehlavičkoval Čvančaru a opravdu to bylo 2:0.

Čvančara mohl po prostrkávačce Wiesnera ihned odpovědět, ale Macík byl u míče o kousek dříve.

I nadále byli domácí aktivnější. Po ose Chvátal, Chytil, Růsek se rýsovala další slibná akce, ale do zakončení se těsně Navrátil ani Chytil nedostali.

„Záměr byl vstoupit do utkání aktivně, nepouštět Spartu do rozehrávky, ve které je silná a eliminovat tyhle přednosti. Chtěli jsme být agresivnější, daleko přímočařejší a kvalitnější než v Hradci. Úvod nám strašně nahrál, mužstvo získalo sebevědomí a Spartu jsme drželi na distanc,“ řekl Jílek.

Sparta ojediněle zahrozila ve 27. minutě, kdy dal Zmrzlý příliš prostoru na centr Haraslínovi a vše musel řešit Macík, který nepříjemný centr vyboxoval.

Na druhé straně přišla podobná situace po brejku, Růsek předložil Chvátalovi, ale do jeho přízemního centru se na poslední chvíli vrhl Heča.

Na tribunách se několikrát začal ozývat pokřik: „Bojujte za Spartu!“

Nejhůře bylo domácímu brankáři asi v 32. minutě, kdy Hubníkova obranná hlavička mířila pouze na Haraslína, který odevzdal Hložkovi, šel mu rovnou do tandemu, míč dostal, ale Macik mu zmenšil úhel a jeho pokus vychytal.

Obrovskou příležitost měla Olomouc, kdy šel do brejku Chytil, nachystal míč Růskovi na vápno, ten si zasekl, jeho nedůraznou střelu zadáci zblokovali k Chytilovi, který sice míč uklidil do prázdné brány, ale byl v ofsajdu.

Chytil byl hodně aktivní a další jeho individuální akce skončila zablokovanou střelou na roh.

V nastavení mohla přijít nepříjemnost. Chybnou rozehrávku Hubníka na vlastní polovině Sparta ale nepotrestala, Hložkovu střelu obrana zblokovala.

Na nepříznivý vývoj reagoval kouč Pavel Vrba dvojím střídáním, do hry poslal Matěje Pulkraba a mladého Patrika Vydru. Naopak duel brzy skončil pro nevýrazného útočníka Čvančaru, který se v soubojích s triem stoperů neprosazoval a také pro Součka.

Hned pět minut po změně stran mohlo být v domácím táboře ještě veseleji, ale Chvátal rychlý výpad po výkopu zakončil vedle.

Nepříjemný moment ale přišel ještě předtím, kdy po srážce musel za lajnu Greššák, následně se ještě zkusil vrátit na hřiště, ale musel střídat.

Ani v úvodu druhé půle to ale nevypadalo, že by to byla Sparta, kdo potřebuje vstřelit branku. Hanáci ji stále napadali a žádná nebezpečná akce na útočné polovině pro hosty v první desetiminutovce nepřicházela.

„Sparta měla převahu jen v držení míče na vlastní polovině. Drželi jsme ji na distanc. O přestávce jsem si říkal, že je důležité zvládnout deset minut, které jsme odehráli fantasticky. Od 65. minuty jsem byl přesvědčený, že to zvládneme, protože jsem od Sparty necítil nebezpečí,“ pochvaloval si Jílek.

Kombinace Beneše s Chvátalem vedla v 69. minutě k dalšímu nebezpečnému centru do šestnáctky Sparty, ale Heča byl opět na zemi včas.

Hotovo mohlo být čtvrthodinu před koncem, špatnou rozehrávku Krejčího sebral Sedlák, vyslal do vápna Zifčáka, toho ale v klíčový moment zradilo zpracování a míč mu při zakončení přeskočil nohu.

Sparta sedm minut před koncem zahrozila ze standardky, po Peškově centru na zadní tyč vracel míč do ohně Vitík, ale našel pouze Hubníka, jehož odvrácený míč napálil vedle z voleje Karabec.

Na závěrečné drama mohl zadělat Wiesner, ale po centru Peška jeho hlavičku zpoza malého vápna Macík kryl.

Nulu v devadesáté minutě zachránila dvojice Hubník, Macík. První jmenovaný zblokoval dělovku Karabce a ten druhý zlikvidoval parádně přízemní dorážku.

A když na 3:0 v nastavení nezvýšili z brejku ani Zifčák se Šípem, mohla Sigma slavit triumf nad Spartou 2:0.

„Kromě posledních dvou šancí si hosté nic nevytvořili. Vyhráli jsme naprosto zaslouženě. Jedna věc je Spartu porazit, ale tohle byl případ, kdy jsme ji i přehráli,“ byl spokojený kouč.

„Sigma vyhrála zaslouženě, pro náš výkon nemám vysvětlení a je to rozčarování. Vnímáme, že titul už je hodně daleko,“ přiznal zklamaný lodivod Sparty Pavel Vrba.

„Věděli jsme, že nás Olomouc bude presovat, ale nedokázali jsme se s tím poprat. Nevím, co se s námi stalo,“ doplnil jej sparťanský hráč Adam Hložek.

„V závěru to byly i díky fanouškům velké emoce a velká euforie. Přál bych si, aby taková návštěva byla v Olomouci standard, ale vím, že je k tomu dlouhá cesta,“ uzavřel Jílek.

Pavel Vrba měl před utkáním ve venkovních duelech úspěšnost pouze 58 procent, ta se tak po utkání se Sigmou ještě snížila. Naopak Hanáci potvrdili, že v Olomouci se vyhrává těžko, za celou základní část Sigma prohrála na Andrově stadionu pouze dvakrát a na jaře ani jednou.

Už v neděli odpoledne čeká jeho tým úvodní duel nadstavby doma proti Liberci.

SK Sigma Olomouc - AC Sparta Praha 2:0 (2:0)

Branky: 7. Breite, 11. Beneš.

Rozhodčí: Klíma - Kříž, Vlček. ŽK: Pešek Diváci: 9157.

Sigma: Macík - Beneš, Jemelka, Hubník - Greššák (53. Sedlák) - Chvátal, Breite (83. Vepřek), Navrátil (68. Zifčák), Zmrzlý - Růsek, Chytil (83. Šíp). Trenér: Václav Jílek.

Sparta: Heča - Wiesner, Vitík, Krejčí II, Krejčí I (64. Pešek) - Souček (46. Vydra) , Sáček - Haraslín (79. Minčev), Dočkal (64. Karabec), Hložek - Čvančara (46. Pulkrab). Trenér: Pavel Vrba.