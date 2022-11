Zopakovat to, co se povedlo v minulém roce a možná se dostat ještě dál bude chtít v českém poháru Sigma Olomouc. Po dvou třetiligových týmech (Uničov (4:2 po prodloužení) a Zápy (3:1)) stojí v cestě prvoligový Slovan Liberec. Ten v poháru dvakrát jasně postoupil. Nejprve vyřadil Rokycany 5:1 a následně vyhrál i ve Frýdku-Místku 6:0.

V tabulce FORTUNA:LIGY přezimuje Slovan na devátém místě, ale pouhé tři body za čtvrtou Sigmou. Oba týmy se v rámci podzimní části potkaly na Andrově stadionu v době, kdy Sigma měla za sebou sérii pěti duelů bez vítězství a uhrála s Libercem bod, ač vedla a posledních dvacet minut dohrávala proti deseti. Vyloučen byl Talovjerov. Tehdy se prosadili Mojmír Chytil a Denis Višinský.

Od té doby se však forma Hanáků změnila a tabulkou postoupili hodně nahoru. Liberec sice v posledním kole prohrál v Teplicích 1:2, ale tři závěrečné domácí duely neprohrál, dvakrát vyhrál a nedostal v nich ani gól.

„Liberec disponuje hodně kvalitním týmem. Závěr asi neměli takový, jaký si představovali, ale pořád je vnímám jako velmi silné mužstvo. Na zápas se těšíme a šance jsou vyrovnané. Věřím, že budeme schopní zopakovat výkony a hlavně výsledky ze závěrečných ligových kol," doufám trenér Sigmy Václav Jílek.

Oba soupeři se pak potkali v rámci českého poháru v roce 2020 v semifinále, kdy na Andrově stadionu slavil postup do finále za výhru 2:1 Liberec.

Poslední zápas na stadionu U Nisy pak vyhrála Sigma na konci dubna 2:0 zásluhou Ondřeje Zmrzlého a Antonína Růska.

„Nechci se moc dívat na domácí nebo venkovní prostředí. Nemyslím si, že by tam měla být bouřlivá kulisa, která by domácím měla tak hodně pomoct. Určitá výhoda to je. Důležitější ale bude, jak k tomu přistoupíme a popasujeme se s kvalitou soupeře," říká Jílek.

Ten také bude moci využít čtyři reprezentanty (Antonína Růska, Mojmíra Chytila, Jana Navrátila, Ondřeje Zmrzlého) a obzvláště Mojmír Chytil by mohl být pozitivně povzbuzen povedeným debutem v národním týmu. Ostatní hráči měli v reprezentační přestávce volno, někteří si pak zahráli přípravné utkání proti Zlatým Moravcím (2:2), další pak reprezentovali v mládežnických výběrech (Jakub Trefil, Tomáš Zlatohlávek, Jáchym Šíp).

„Přestávka před pohárovým zápasem je netradiční, ale vyplnili jsme ji zápasem Tipsport ligy se Zlatými Moravci. Nemělo by to na nás mít vliv. Někteří kluci si odpočinuli, byly tam reprezentační povinnosti. Myslím, že jsme čas využili. Vnímám to tak, že na konci listopadu se běžně hrávalo. Není to nic, co by nám mělo způsobit problém. Čeká nás závěrečné soutěžní utkání. Budeme chtít navázat na poslední výsledky v lize a potvrdit dobré výkony. Hlavním cílem je samozřejmě postup," uzavřel Václav Jílek.