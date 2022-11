V minulém kole rozhodl o výhře Sigmy nad Zlínem po standardce Ondřeje Zmrzlého Vít Beneš hlavou. Tentokrát z podobného místa rozehrál stejný exekutor, ale za obrannou linií si míč našel Antonín Růsek a z voleje nedal Grigarovi šanci. Sigma vedla ve 14. minutě 1:0.

Ale náskok vydržel Hanákům pouhých osm minut. Po centru Vondráška hlavičkoval nepovedeně Filip Žák, ale naštěstí pro něj k němu vrátil míč Gning, brankář Trefil podklouzl a exprostějovský Žák, který v mládeži oblékal dres Olomouce vyrovnal.

„Dobře jsme do toho vstoupili, ale trošku jsme po vedoucím gólu přestali hrát, soupeř vyrovnal a byl o něco nebezpečnější,“ říkal útočník Hanáků Mojmír Chytil.

Šest minut před přestávkou centroval Hyčka, ale nakonec z toho byla střela, protože Trefil míč musel vytáhnout nad břevno. Z rohu hlavičkoval na přední tyči mimo Gning.

Po změně stran se v 50. minutě dostal do úniku Navrátil, udělal kličku vyběhnuvšímu Grigarovi a z úhlu zakončoval do prázdné brány. Jenže jeho pokus levačkou byl slabý a Matěj Hybš ještě před brankovou čárou uklidil balón do zámezí.

V další příležitosti se zjevil opět Navrátil, který stál tváří v tvář Grigarovi, ale bránu minul o několik metrů.

„Po změně stran jsme měli tři stoprocentní situace, kdy jsme mohli utkání otočit. Možná by to bylo pro Teplice kruté, ale bohužel ani jedna z nich gólem neskončila, což byla klíčová věc,“ myslí si Jílek.

Po hodině hry se blýsknul nádhernou trefou domácí Gning. Na hranici šestnáctky si narazil s Juklem a z úhlu nekompromisně trefil vzdálenější šibenici Trefilovy brány a Tepličtí díky němu otočili skóre na 2:1.

„Vítěznou branku vyřešil špičkově. Ukázal klid a kvalitu, i když Ondra Zmrzlý špatně reagoval a nenavázal jej. Žák u prvního gólu také ukázal klid. Kdyby to bylo na naší straně, možná bychom tři branky dali. Útočné duo soupeře velmi dobře doplňoval Trubač,“ chválil Jílek.

„O poločase jsme si něco řekli a opět jsme do toho dobře naskočili. Měli jsme šance, ale gól nepřišel. Na trefu soupeře už jsme nedokázali reagovat. Každopádně jejich útočníci byli hodně nepříjemní,“ dodal Chytil.

„Teplice byly klidnější na míči, lépe kombinovaly, my jsme měli špatný výběr místa i kostrbatou přechodovou fázi. Proto nebyla naše hra taková, jak jsme čekali,“ hodnotil Jílek.

Ještě hůře mohlo být Hanákům o další čtyři minuty později. Po rohu šel do souboje s útočícím hráčem Trefil, ale míč nakonec skončil jen na břevně. A o chvíli později mířil Filip Žák po přiklepnutí Gninga z dobré pozice nad. Stejně se prezentoval na druhé straně čtvrt hodiny před koncem Chytil. V 80. minutě udržel naděje hostů na bodový zisk Trefil. Trubač pálil z vápna, Gning patou tečoval míč před malým vápnem, ale gólman Sigmy jeho pokus vyrazil.

Jenže Sigma v závěrečných minutách vyrovnat nedokázala. Svěřenci Václava Jílka prohráli po pěti duelech a v tabulce klesli na 7. místo.

„Nedívám se na to optikou statistiky. Absolvovali jsme těžké zápasy a bodovali v nich. Věřil jsem, že můžeme odehrát dobrý zápas. Ale v součtu utkání vyhrály Teplice zaslouženě. Hlavně díky tomu, jak k zápasu přistoupily. Předčily nás v agresivitě a aktivitě, což je pro nás vztyčený prst. Takhle to být nemůže. Potřebujeme v posledních dvou duelech bodovat, abychom měli sezonu klidnější, tabulka je nesmírně vyrovnaná,“ uzavřel Jílek.

„V lize můžete ztratit s kýmkoliv. Soupeř byl nebezpečnější, ale mohli jsme vytěžit víc. Musíme příště porazit Jablonec, abychom porážku odčinili,“ dodal Chytil.

FK Teplice - SK Sigma Olomouc 2:1 (1:1)

Branky: 22. Žák, 61. Gning – 14. Růsek.

Rozhodčí: Všetečka – Hrabovský, Šimáček. ŽK: Knapík – Chvátal, Vodháněl. Diváci: 2316.

Teplice: Grigar – Vondrášek, Knapík, Hybš – Hyčka, Kučera, Trubač (90+1. Urbanec), Jukl, Kodad – Žák (73. Mareček), Gning (90+6. Fila). Trenér: Jiří Jarošík.

Olomouc: Trefil – Pokorný (46. Zifčák), Beneš, Zmrzlý – Chvátal, Breite (78. Košťál), Navrátil (65. Vodháněl), Zorvan (65. Spáčil), Vraštil – Chytil, Růsek. Trenér: Václav Jílek.