Běžela 59. minuta do té doby relativně poklidného utkání Slavie se Zlínem, když hostující obránce Martin Cedidla tvrdě zajel do stojné nohy brazilského tvůrce hry Ewertona. Ten se ihned v bolestech skácel na zem a bolestivě se držel za pravé koleno, které se během zákroku ošklivě protočilo.

K údivu celého stadionu udělil hlavní sudí Dalibor Černý Cedidlovi pouze žlutou kartu a to i po komunikaci s videorozhodčím. Eden nesouhlasně bučel pět minut, běsnící trenér Trpišovský a jeho asistent Zdeněk Houštecký viděli za protesty žluté karty.

„Ten kluk (Cedidla) se nám pak omlouval, je to fotbal, kontaktní sport, tohle se stane. I sudí na hřišti to má těžké. Je pro mě ale nepochopitelné, že tohle nezachytí člověk na videu, když tam je. Může se na záznam podívat kolikrát chce a nevyhodnotí to jako faul na červenou,“ zlobil se Trpišovský po zápase.

Pětadvacetiletý Ewerton se snažil poraněné koleno rozhýbat, po pár sekundách si ale řekl o střídání a vypadá to, že jeho zranění bude vážného charakteru. „Vypadá to s ním hodně špatně,“ potvrdil ke zdravotnímu stavu nové posily Slavie trenér Trpišovský.

Už bezprostředně po utkání uvedla komise rozhodčích, že rozhodčí Černý měl Cedidlovi udělit červenou kartu. „Dle názoru komise měl být hráč Martin Cedidla vyloučen za surovou hru. Chyba rozhodčích bude zohledněna v nominacích na další kola první a druhé ligy,“ psalo se v prohlášení.

Během pondělního dopoledne už komise udělila patřičné tresty. „Komise sudích vyhodnotila výkon celého týmu rozhodčích jako neuspokojivý. Rozhodčí nedodrželi jednu z priorit – ochranu zdraví hráčů. Rozhodčí Dalibor Černý nebude do konce září 2022 nasazován na utkání nejvyšší soutěže. Videorozhodčí Vít Ondráš má omezeny delegace na všechna utkání do konce podzimní části,“ stojí dále v oficiálním prohlášení.

Největším zastáncem ohledně ochrany zdraví hráčů je právě slávistické trenér Trpišovský, který na tento problém v soubojově velmi tvrdé české lize dlouhodobě upozorňuje. Kromě Ewertona se po tvrdém zákroku zranil i Petr Ševčík, na zemi v bolestech zápas končil i nigerijský záložník Moses Usor.

„Není to jen o Ewertonovi, ale o ofenzivních hráčích obecně. Zákroky rameno na rameno jsou kolikrát písknuté… Tohle prostě musí zmizet a je jedno, jestli to je na hráče Slavie, Sparty, Plzně nebo Zlína. Mě to prostě mrzí, máme ze zápasu tři zraněné hráče a vůbec to nevyčítám soupeři,“ mrzí trenéra sešívaných.